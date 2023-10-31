Количество здоровых американцев, желающих идти в армию, стремительно сокращается

Не секрет, что США испытывают нехватку здоровых солдат, готовых поступить на военную службу по контракту. За последние годы был принят рад мер, направленных на повышение привлекательности армии, но социальные изменения в Америке сводят все решения на нет. Проще говоря, сегодня молодёжь не готова идти в армию, а многие опасаются, что их отправят в Украину или другие горячие точки. Популярность военной службы стремительно снижается, а эксперты уверяют, что каждое новое поколение оказывается менее здоровым и подготовленным, чем предыдущее. Растёт количество людей, страдающих психическим расстройствами, а либеральная повестка привела к тому, что в армию начали принимать трансгендеров и представителей биполярных расстройств психики. Но если всё это только предстоит решить в ближайшие годы, то есть проблема, остро стоящая перед властями уже достаточно давно.

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Всё дело в том, что американские военные сталкиваются с проблемой увеличивающегося числа солдат, страдающих ожирением или избыточным весом. Оказывается, в год на лечение и оздоровление подобных вояк тратится 1.5 миллиарда долларов, а чём рассказали авторы Redacted. Более того, процент негодных к службе в армии молодых американцев также растёт, и на данный момент составляет 71%. Авторы подкаста констатируют, что ситуация вызывает серьёзные вопросы о готовности США к конфликтам с другими странами, включая Китай, Россию и Ближний Восток. Недавнее исследование, проведённое Центром по контролю и профилактике заболеваний, обнаружило, что каждый третий взрослый мужчина в США имеет излишний вес и не годится для службы в армии. Также проблема ожирения затрагивает каждого пятого ребёнка и двух из пяти взрослых. В итоге указанные выше 71% потенциальных новобранцев не подходят по разным причинам, таким как ожирение, отсутствие образование (многие не учились даже в средней школе), судимости или употребление наркотиков.

Ведущие блога вынуждены заявить о том, что американские солдаты стали самыми толстыми в мире. В такой ситуации солдатам становится всё сложнее бегать, а авторы подкаста шутят, что благодаря высокоточному оружию даже такая «пухлая» армия способна показывать вполне неплохие результаты. Например, разрабатываются беспилотники и другие технологии, чтобы солдат могли сидеть в штабе с чизбургером и управлять боевой техникой с помощью джойстика, не прилагая много усилий. При этом приходится признать, что еда, которая вредит здоровью и умственным способностям, всегда будет проблемой, как для самих солдат, так и для их сослуживцев. Недавнее исследование также показало, что к 2020 году 19% активных военнослужащих страдают ожирением, что больше, чем 16% в 2015 году. Это говорит о том, что армия всё более зависит от высокотехнологичных решений, чтобы компенсировать ухудшение физической формы своих военнослужащих. Пока выручают инженеры, которые делают всё, чтобы технологии могли компенсировать недостаток физической подготовки американских солдат.

Ну а поскольку взять здоровых солдат без ожирения негде, то в последние годы наблюдается резкий рост растрат со стороны Министерства обороны на лечение слишком тучных военнослужащих. Кроме того, из-за увеличения числа солдат, ограниченных в своей физической способности из-за лишнего веса, армия каждый год теряет дополнительно 103 миллиона долларов. Ситуация требует немедленных мер и изменений, а всё это только подчёркивает вызовы, с которыми сталкиваются американские вооружённые силы во время набора новобранцев. Авторы Redacted приходят к выводу, что у властей нет ни одного хорошего решения проблемы, а значит армия продолжит набирать любителей чизбургеров, выплачивая на их диету и подготовку миллиарды долларов.

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