Android 14 содержит ошибку, приводящую к потере всех пользовательских данных на смартфоне

Публичная версия Android 14 вышла совсем недавно, поэтому мобильная операционная система ещё не успела интегрироваться на новые смартфоны. Распространение ОС началось в октябре текущего года, поэтому пока только несколько аппаратов Google могут похвастать наличием подобной среды. Речь идёт об аппаратах серии Pixel, включающий так называемую «чистую» версию Android 14. Как оказалось, разработчик до сих пор не устранил опасную ошибку, способную привести к неполадкам на устройствах, вплоть до потери всех пользовательских данных, включая фотографии, документы и прочее. По информации издания TechSpot, проблема связана с функцией Multiple Profiles, позволяющей создавать несколько пользовательских профилей и быстро переключаться между ними. Например, один профиль может быть рабочим, с определённым набором приложений и документов, а второй – личным.

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На данный момент проблема выявлена только на устройствах Google Pixel, но ошибка кроется в самой операционной системе. Именно поэтому, если Google в ближайшее время ничего не предпримет, то сложности начнут возникать на десятках разных моделях и миллионах мобильных телефонах по всему миру. Как известно, уже вскоре ведущие производители начнут продажи новинок, а значит времени у Google остаётся всё меньше. Эксперты выяснили, что если вы не станете активировать функцию Multiple Profile и продолжите работать только с одним аккаунтом, то проблем не возникает. Ну а при включении дополнительного профиля на устройстве с Android 14, риск потери данных значительно возрастает. Суть проблемы заключается в ошибке в коде Android 14, из-за которой функция Multiple Profiles работает некорректно. Многие пользователи, делясь своим опытом на форумах Google, сравнивают этот баг с атакой вируса-шифровальщика по степени разрушительности.

Согласно сообщениям пользователей, после активации дополнительного профиля Android 14 начинает выдавать ошибки о нехватке места во внутренней памяти и невозможности доступа к файлам. Одна из типичных ошибок: «Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning». Последствия могут быть различными. Некоторые пользователи сталкиваются с бесконечной перезагрузкой, в то время как у других устройство зависает на начальном экране. Есть также случаи, когда устройство все же успешно загружается, но вернуть его к работе уже не выходит, поскольку системная ошибка в доступе к локальному хранилищу приводит к сбоям. Например, при попытке сделать фотографию с помощью камеры, появляется сообщение о нехватке места на накопителе. Применение хитрости с копированием файлов на компьютер также не решает проблему, ведь все находящиеся в памяти устройства файлы не доступны для копирования или просмотра при помощи внешних или внутренних инструментов.

Оказывается, это только небольшая часть проблем, с которыми сталкиваются пользователи. У некоторых постоянно сбрасываются системные настройки. Что примечательно, первые сообщения о проблеме появились ещё весной 2023 года, когда Android 14 находилась в стадии открытого бета-тестирования. На данный момент вышла стабильная версия Android 14, и хотя производители ещё не успели обновить свои устройства до новой ОС, Google активно продвигает её на все совместимые аппараты серии Pixel. В результате появились жалобы на утрату данных из-за Multiple Profiles от владельцев смартфонов Pixel 6a, 7, 7a, складного Pixel Fold и планшета Pixel Tablet. На момент написания этого материала количество жалоб превысило 500, и это только на официальных ресурсах Google. Похоже, руководство компании либо не замечает проблему, либо упорно игнорирует её, ведь пока в прессе не появилось никаких официальных заявлений и комментариев разработчиков. Более того, ошибка в баг-трекере Google имеет средний приоритет важности, и кажется, над ней не работают, так как она не назначена ни одной команде.

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Пока сложно сказать, как Google могла пропустить столь серьёзный баг в стабильной версии мобильной операционной системы. Обычно у Google есть достаточно времени с момента анонса новой версии Android до её релиза, чтобы выявить и устранить подобные ошибки до того, как они затронут большое количество пользователей. Как уже было сказано выше, реальные проблемы начнутся после массового перехода смартфонов других производителей на Android 14. Пока же эксперты советуют либо не использовать функцию Multiple Profiles, либо повременить с переходом на более новую операционную систему. Нет никаких сомнений, что рано или поздно Google ошибку исправит, а вопрос лишь в том, сколько пользователей потеряют личные данные из-за оплошности американской корпорации.