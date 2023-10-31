Подчёркивается, что значительную часть технику ВСУ теряют в ходе атак с помощью беспилотников

На календаре последний день октября, а значит подходит к концу пятый месяц наступательной операции ВСУ на Запорожском направлении. Иностранные аналитики отмечают, что Киев заигрался, поэтому выдал слишком много информации задолго до перехода в наступление. В итоге российское командование готовилось к нескольким сценариям, а благодаря переносу наступления с весны на начало лета удалось подготовить неприступные фортификационные сооружения. Минные поля стали настоящей головной болью для штурмовых отрядов и бронированной техники, попытки обойти подобные заграждения обречены на провал. Всему виной система «Земледелие», которая способна ставить новые минные поля в автоматическом режиме, а в последнее время фиксируется её применение даже по тыловым дорогам, которые сапёры ВСУ тщательно исследовали много месяцев назад. Подобные решения приводят к высоким потерям, а одним из наиболее значимых ударов по имиджу украинской армии считается высокий коэффициент уничтоженной техники НАТО. Бронированная техники горит в ходе попадания на минные поля, взрывается после прилётов со стороны артиллерии и авиации (включая вертолёты Ка-52). Кроме того, крайне эффективно работает и пехота, использующая противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТУР).

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Особенно выдающимися характеристиками обладает «Корнет», способный пробивать обшивку любого танка НАТО, который только был выпущен за последние десятилетия. За последние месяцы можно было увидеть множество роликов, на которых уничтожаются или поджигаются украинские танки. Давайте рассмотрим ещё один такой случай. Прежде всего нужно уточнить, что под удар попал очередной Leopard 2 немецкого производства. Машина имеет плохую защищённость от воздушных атак, чем и пользуются российские операторы ПТУР. Можно сделать вывод, что огонь корректировался при помощи беспилотного аппарата, а после мы видим прилёт по движущемуся танку. Техника воспламеняется, проезжает ещё несколько метров, после чего останавливается. Одному из членов экипажа удаётся покинуть машину и уйти на безопасное расстояние. Очевидно, что остальные были контужены или погибли во время удара.

Военкоры сообщают, что перед нами свежая съёмка, которая велась на Купянском направлении. Отдельно отмечается, что прошлая неделя была отмечена уничтожением большого количества военной техники ВСУ. Что любопытно, большая часть украинских боевых машин была выведена из строя с применением беспилотных аппаратов. Важно понимать, что российская армия значительно опережает противника в использовании беспилотных аппаратов. Это становится очевидным, если обратить внимание на огромное количество роликов, доказывающих регулярные успешные подбития военной техники ВСУ с использованием FPV-дронов и других беспилотных аппаратов. Согласно данным американской газеты The Washington Post, российские военные способны использовать более 50 FPV-дронов ежедневно, в то время как ВСУ могут развернуть до 20 беспилотных аппаратов в день. Похоже, эффективность применения украинских дронов также сильно снижена, а всё это приводит к огромным потерям в личном составе и бронированной технике.

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