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Bublik1
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
Очередной рекорд, который вскоре непременно будет побит

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Нет никаких сомнений, что требования к играм будут постоянно расти. Если посмотреть на проекты, которые вышли несколько лет назад, то может показаться, что никаких улучшений графики не произошло, но достаточно оценить хиты 6-летней давности, как всё возвращается на свои места. Визуальная составляющая действительно становится всё более впечатляющей, а это дополнительная нагрузка на процессор и видеокарту. Но было бы неплохо, если бы разработчики исходил только из указанных выше переменных, ведь очень часто на рынок попадают плохо оптимизированные проекты. Игры ведут себя неадекватно даже на самых дорогих видеокартах, а разработчики месяцами выпускают патчи для увеличения количества кадров в секунду и уменьшения неприятных ошибок.

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Как уже было сказано, прогресс не остановить, а очередным свидетельством этому стало решение Rockstar Games. Компания заявила, что полностью прекращает поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8 для фирменного программного обеспечения Rockstar Games Launcher. Информация носит официальный характер, а у владельцев старых операционных систем есть время до 30 январе 2024 года. После этого игры либо перестанут запускаться, либо начнут работать некорректно. Важно учитывать, что даже игры, купленные вами в Steam, обязательно столкнуться с проблемами. Дело в том, что все они так или иначе завязаны на лаунчере Rockstar Games, а единственное исключение – это дисковые носители, гарантирующие полную совместимость. Что же, если вы внимательно читали название, то понимаете, что плохие новости из мира игр на этом не заканчиваются. Итак, 10 ноября в продажу поступит Call of Duty: Modern Warfare 3. Очередная версия популярной серии преподнесёт целый ворох сюрпризов. 

Смотрите, если у вас монитор с разрешением 1080р, то потребуется предоставить игре 149 Гб свободного пространства. Особый акцент делается на том, что вам понадобится именно SSD, а не привычный для многих жёсткий диск. При попытке поднять разрешение до 2К придётся добавить ещё 32 Гб физической памяти, тогда как для полноценной работы в 4К потребуется расширить объём до 64 Гб. В результате, если прибавить все другие составляющие, то для того, чтобы увидеть на мониторе максимальный уровень графики, вам потребуется 213 Гб памяти (не включая ОЗУ и видеопамять на видеокарте). Такое количество можно назвать рекордным, ведь ещё недавно выход за 100 Гб считался настоящей революцией, а значит аппетиты у разработчиков растут, а оптимизировать контент никто больше не хочет. При этом нужно понимать, что мы стоим на пороге очередного скачка, поскольку в 4К вам потребуется видеокарта с 10 Гб видеопамяти. Если обратить внимание на решения от NVIDIA, то значительная часть довольно мощных графических чипов имеет 8 Гб, поэтому выпадает из пула актуальных. Давайте коротко рассмотрим все остальные требования, которые предъявляет к компьютеру новая Call of Duty: Modern Warfare 3. 

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Похоже, вам хватит процессора Core i5-6600 или Ryzen 5 1400. Оперативной памяти достаточно будет и 8 Гб, тогда как в качестве видеокарты подойдёт довольно старая GeForce GTX 960 (и даже GeForce GTX 1650) или Radeon RX 470. Требования к видеопамяти стартуют с 2 Гб, ну а по поводу необходимости предоставить 149 Гб свободного пространства с расширением ещё на 32 Гб мы уже писали выше. В случае, если вы всё же хотите увидеть более современную графику с красивой картинкой, то лучше запастись процессором Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X и 16 Гб оперативной памяти. С видеокартой всё намного сложнее, ведь здесь без GeForce GTX 1080Ti (современного аналога в виде GeForce RTX 3060) или Radeon RX 6600 XT никак не обойтись. Подойдёт и Radeon RX 5700 XT, поскольку имеет приблизительно аналогичную производительность. Для разрешения 4К и настроек ультра вам не понадобится самый мощный процессор, ведь хватит и Core i7-8700K или Ryzen 7 2700X. С ОЗУ можно не заморачиваться, а вот без видеокарты уровня GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Уже не обойтись. Обе предлагают больше видеопамяти, чем требуется, тогда как фигурирующая в официальном сообщении GeForce RTX 3080 находится впритык к пределу актуальности. Отдельно отмечается, что всё это будет работать и на 64-битной операционной системе Windows 10, но нужно скачать последние обновления.

#интересное #компьютерные игры #call of duty: modern warfare 3
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