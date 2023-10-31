Командование ВСУ делает ставку на танки НАТО и выучку бойцов, прошедших обучение в Британии

Известно, что создание сложных фортификационных сооружений в районе Авдеевки украинская власть начала задолго до СВО. В результате за последние полтора года были проведены несколько безуспешных попыток выбить ВСУ с этой территории. Похоже, оборона оказалась действительно прочной, поэтому было принято решение как следует подготовиться к финальному штурму. Сегодня российские военкоры не сомневаются в скором падении украинской группировки, а на пути стоит коксохимический завод. Эксперты отмечают, что именно здесь сосредоточены значительные силы ВСУ, а сегодня ночью российские подразделения под прикрытием артиллерии и авиации смогли подойти к предприятию на минимальное расстояние. Очевидно, что вскоре будет штурм, тогда как в Киеве не хотят признавать факт поражения и стягивают под Авдеевку всё новые силы.

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Вчера сообщалось о попытке главкома ВСУ образумить Зеленского. Якобы, Залужный предложил вывести из Авдеевки весь личный состав, чтобы не допустить потерь, ранее случившихся в Артёмовске. Пока российские силы закрепились в лесополосе в 300 метрах от завода, а украинское командование укрепляет оборону новыми резервами. Недавно стало известно о переброске в Авдеевку ранее считавшейся одной из самых боеспособных бригад украинской армии. Речь идёт о полной передислокации личного состава и техники 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура». Ранее сообщалось, что подразделение было сильно потрёпано, поскольку оказалось не готово к сражениям на Запорожском направлении, ну а сегодня остатки бригады решено похоронить под Авдеевкой. Весь личный состав «Магуры» прошёл полный цикл обучения в Британии, а бригада считалась элитной ещё и потому, что использовала только танки и бронемашины производства НАТО (Leopard 2, M2 Bradley и другие).

В конце октября появились первые отчёты о разрушенной технике этой бригады. Американская БМП M2 Bradley, которая ранее не использовалась на этом направлении, была уничтожена всего в 1 километре от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Уничтожение БМП M2 Bradley указывает на то, что вооружённые силы РФ приближаются к железнодорожному пути, который разделяет золоотвал возле АКХЗ, и позиции ВСУ вблизи промышленной зоны. При этом переброска на данное направление элитной бригады указывает на ряд проблем, с которыми сталкиваются ВСУ. Так, учитывая, что основные боевые действия вокруг Авдеевки сейчас осуществляются преимущественно силами российской артиллерии и авиации, а также с учётом общего темпа и характера операции, 47-я механизированная бригада ВСУ будет использоваться не по назначению, а значит не сможет тщательно подготовиться к обороне. Место расположения придётся часто менять, ну а британцы учили бойцов «Магуры» не отсиживаться в окопах, а идти на штурм, чего сегодня ВСУ сделать не могут.

Как уже было сказано выше, на Запорожском направлении это соединение понесло значительные потери, включая танки Leopard 2A4/A6 и американские БМП M2 Bradley, что вынудило командование ВСУ вводить дополнительные резервы в виде 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Позднее и 82-я ОДШБр столкнулась с потерями и была вынуждена отступить к своим исходным позициям. Военкоры сообщают, что в Авдеевке 47-я механизированная бригада ВСУ пока не проявляет себя в полной мере. Есть только два видеоролика с танком Leopard 2A6, но эти машины, пока не участвуют в активных боевых действиях. Вместо них используются мобильные группы пехоты на американских БМП M2 Bradley, но их численность остаётся ограниченной. Эксперты полагают, что командование ВСУ считает механизированные бригады, вооружённые западной военной техникой, особенно ценными и лучше подготовленными. Эти бригады пока рассматриваются как резервы и вступят в бой только в случае ухудшения обстановки.

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Одновременно с этим присутствие «Магуры» под Авдеевкой говорит о том, что киевские власти высоко оценивают потенциал элитных соединений, поскольку их отправляют именно туда, где заметна угроза прорыва. Не стоит забывать, что ввод в строй резервных бригад с техникой НАТО (включая танки Leopard 2) может свидетельствовать об острой нехватке резервов у ВСУ в целом. Например, количество Strv 122 составляет всего 10 единиц, Leopard 2A6 – 21 единица, а Leopard 2A4 –- всего 28 единиц. Такой объем техники, даже если он сконцентрирован в одном соединении и на одном участке, не имеет существенного влияния на тактическую обстановку.