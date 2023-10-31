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Bublik1
Армия РФ заняла первое место в новом рейтинге, оттеснив США, а Украина вышла на шестую позицию
Эксперты называют рейтинг крайне субъективным

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Ежегодно сотни ведущих мировых аналитиков оценивают военные ресурсы той или иной страны. Существуют специализированные шкалы, позволяющие понять, действительно ли армия одного государства имеет высокий военные потенциал, а уже достаточно давно мировой рейтинг возглавляют США.

Некоторые аналитики отмечают, что подобные выводы не отражают реального положения дел, поскольку не учитывают многие ключевые показатели. Например, то или иное государство может указывать общее количество танков, которое хранится в законсервированном состоянии. Как оказалось, это не означает, что власти способны ввести хотя бы часть техники в строй. Мало того, танки и вовсе могут оказаться слишком старыми, либо находиться в ужасном состоянии и быть пригодны исключительно для показов в музее. Любые попытки модификации и ремонта приводят к огромным финансовым вложениям, а также занимают много времени. 

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Мало того, существуют и другие стороны, которые ведущие аналитики часто упускают. Кто-то пишет о боевом духе нации, тогда как другие упоминают важность учёта местности, ведь без этого оценивать победу той или иной армии невозможно. Также важно указывать на то, кто первым нанесёт удар, не говоря уже о реальном опыте военнослужащих. Как показали последние события на Ближнем Востоке, армия Израиля оказалась не готова к тому, чтобы использовать весь потенциал высоких технологий и огромного количества танков и авиации. ЦАХАЛ опасается заходить в жилые кварталы Сектора Газа, а значит именно боевой опыт может сыграть решающую роль. В итоге споры между экспертами в данной области не прекращаются, а многие и вовсе уверены, что США давно потеряли право называться самым сильным государством в военном плане. Похоже, население различных государств лучше чувствует изменения в центрах глобальной силы, о чём рассказали авторы американского новостного журнала U.S. News & World Report.

Как оказалось, был проведён опрос среди 17 200 человек из 36 стран по 73 различным критериям. Удивительно, но большинство респондентов пришли к выводу, что сегодня российская армия является самой мощной в мире, превосходя американские вооружённые силы. Примечательно, что украинская армия получила крайне высокие оценки, заняв шестое место, уступив только армиям США, Китая, Израиля и Южной Кореи, которые заняли второе, третье, четвёртое и пятое места соответственно. А вот армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга оказались в конце списка, что полностью соответствует реальности, ведь количество бойцов и военная мощь у вышеперечисленных армий действительно ничтожна. Отметим, что рейтинг армий мира обычно составляется службой Global Firepower, но, как уже указывалось выше, эксперты не всегда согласны с теми или иными выводами. В итоге аналитики и вовсе уверяют, что любой рейтинг вызовет ожесточённые споры, а результате его можно оспорить. 

Нет никаких сомнений, что опрос является крайне субъективным, но всё равно вызывает интерес у экспертов. Дело в том, что в прошлом году рейтинг Global Firepower сильнейших армий мира выглядел следующим образом: США, Россия и Китай на первом, втором и третьем местах соответственно. Такая иерархия сохранялась на протяжении многих лет, ну а на этот раз в топ 5 рейтинга не попали армии Индии и Японии. Кроме того, Украина в 2022 году занимала 22-е место, опередив Польшу, которая находилась на 24-ой позиции. В то время армия Белоруссии была на 54-ой строчке, уступив даже армиям Сингапура, Португалии и Бангладеш. Азербайджан оказался лишь на 63-ем месте, уступив Казахстану.

Следует отметить, что изменение первенства в рейтинге армий связано с активным участием в вооружённых конфликтах, что также привело к улучшению позиции украинской армии. В итоге ВСУ расположились на втором месте в Европе по мощности, уступая только России. Скорее всего, деморализованная и стремительно теряющая техническую и боевую эффективность украинская армия не может претендовать на такое высокое место, что только доказывает субъективность рейтинга.

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А ведь ещё есть армия Израиля, которая почему-то заняла четвёртую позицию. Как уже отмечалось выше, учитывая сложности на Ближнем Востоке и неспособность ЦАХАЛ перейти к наземной операции, есть большие сомнения, что армия Израиля вообще имеет право входить в десятку сильнейших. Что до Южной Кореи, то местные вояки не воевали уже десятки лет, поэтому обладают исключительно теоретическим превосходством над соперником. 

#армия #статистика
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