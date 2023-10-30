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Bublik1
Пираты оказались более живучими, чем ожидалось – почему блокировка нелегального контента не работает
Учёные выяснили, что некоторые сайты после блокировки стали более успешными, чем ранее

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Несмотря на то, что в странах Европы действуют достаточно строгие законы относительно использования нелегального контента, немалая часть пользователей игнорирует запреты властей. К примеру, в Германии строго запрещено использовать торренты, а штрафы превышают тысячу евро. Существуют специальные службы, занимающиеся отслеживанием подобного трафика, но рядовые немцы научились пользоваться VPN, успешно маскируя свой аккаунт. В итоге можно наблюдать постоянное противостояние между двумя системами, а обе стороны то и дело заявляют о своей победе. После ухода из России значительной части иностранных держателей цифровых лицензий, масштабы пиратства в стране достигли нового пика, а власти и вовсе рассуждают о необходимости разрешить бесплатно пользоваться нелицензионным контентом из США и ЕС. При этом некоторые эксперты уверяют, что борьба с пиратством сродни сражению с ветряными мельницами, а новое исследование Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) даёт пищу для размышления. 

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В ходе нового исследования специалисты попытались понять, насколько динамика перманентах блокировок пользователей и контента влияет на количество пиратского контента в сети и желание пользователей идти на риск. Отмечается, что ВОИС имеет постоянно обновляемую базу данных, в которой ведётся учёт заблокированных доменов в разных странах мира, включая такие как Россия, Испания, Греция, Италия, Южная Корея, Перу и Литва. Эта база доступна для всех заинтересованных сторон и может быть полезной как для регулирующих органов, так и для частных компаний, позволяя последним составлять собственные чёрные списки сайтов, распространяющих пиратский контент. В рамках исследования была проанализирована эффективность мер, принимаемых для борьбы с нелегальным контентом. Сравнивались показатели трафика ресурсов, содержащих нелегальный контент, до и после блокировки доменных имён, а само исследование было профинансировано властями Южной Кореи. Что любопытно, пользователи не переходили на все доменные имена из реестра ВОИС, а только 432 из 6573 сайтов. Был проанализирован объём трафика за 90 дней до блокировки и спустя 90 дней после, что позволило прийти к неожиданным выводам. 

Согласно результатам исследования, 73% из 432 изученных сайтов потеряли трафик после блокировки. Кажется, что это подтверждает эффективность мер, принимаемых провайдерами интернета для борьбы с пиратством, вот только некоторые данные поставили исследователей в тупик. Начнём с негативных новостей для любителей весёлого Роджера. Так, больше 15.7% ресурсов полностью потеряли аудиторию после блокировки. 41.4% сайтов либо потеряли 90% трафика, либо остались без посетителей. И всё бы ничего, но в некоторых случаях блокировка сайта приводила к росту его посещаемости. Другими словами, борьба с пиратством иногда делала ресурс даже более популярным. Например, 56 сайтов из выборки значительно увеличили трафик только после блокировки, а часто речь идёт именно о торрентах, содержащих большое количество ссылок на нелегальный контент. Эксперты полагают, что эффективность блокировок пиратских сайтов сильно зависит от страны. В России и Южной Корее, примерно 73% заблокированных сайтов потеряли аудиторию. Этот показатель соответствует среднему по миру. 

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Авторы исследования поясняют, что данные только отчасти свидетельствуют о высокой эффективности блокировки пиратских ресурсов. Россия и Корея лидируют среди всех участников исследования по этому показателю, тогда как многие другие страны демонстрируют крайне тревожные тенденции. Эксперты отмечают, что пока не готовы делать окончательные выводы. Вместо этого исследователи хотят глубже изучить проблему, выявив скрытые стороны, которые оказались нераскрыты в ходе обработки статистических данных. Похоже, исследователи попытаются понять, почему торренты обладают такой высокой выживаемостью несмотря на запреты властей. Пока же выводы крайне противоречивы, ведь блокировки нелегального контента работают, но далеко не всегда и не везде. 

#интересное #пиратский контент
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