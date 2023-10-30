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Bublik1
Шольц нашёл замену российскому газу – канцлер Германии отправится просить газ у Нигерии
Есть все основания полагать, что цена газа в Нигерии окажется существенно выше тробного из РФ

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Ни для кого не секрет, что экономика Германии находится в сложном положении. Бюджет не выдерживает необдуманной политики властей, когда в результате тех или иных решений растут цены на электричество, а продукты питания постоянно дорожают. После подрыва Северного потока Германия перестала закупать российский трубный газ, сосредоточившись на СПГ. Знакомые с проблемой эксперты уверяют, что значительная доля сжиженного газа, который оплачивает Берлин, родом из России, но это уже не так важно, ведь стоимость СПГ от этого не снижается, поскольку закупки идут по мировым ценам. Многие аналитики полагают, что в ближайшие годы Германии придётся сложно, поскольку дешёвого газа больше нет, а значит все продукты (от химической промышленности до автомобилей) получат надбавку в стоимости. Это снизит конкурентную привлекательность подобной продукции на мировом рынке, поэтому властям срочно нужны альтернативы. 

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Похоже, правительство Германии имеет запасной план. Напомним, очень скоро Шольц нанесёт официальный визит в Нигерию, а журналисты уверяют, что речь идёт не о визите вежливости. По информации из надёжных источников, Германия планирует заключить соглашение с Нигерией о поставках природного газа, с целью полностью заменить импорт российского голубого топлива. Отмечается, что Берлин намерен провести переговоры с правительством Нигерии в рамках предстоящей визита канцлера, а Германия оценивает Нигерию как одного из ведущих производителей природного газа на африканском континенте. Одновременно с этим высокий интерес к сотрудничеству между двумя странами проявляют и крупные немецкие компании. Слышны призывы о заключении долговременных контрактов по вопросам поставок газа, но эксперты предлагают не спешить с выводами, поскольку ещё слишком рано говорить о конкретных деталях.

Переговоры находятся на начальной стадии, а результат зависит не только от того, что готов предложить Шольц, но и от политических мотивов. Канцеру придётся убедить власти Нигерии в том, что предложение действительно выгодное, поскольку сегодня на рынке нет лишнего газа, а поставки на ближайшие годы уже распроданы. Накануне визита в Нигерию Шольц снова заявил, что испытывает гордость от решения Германии отказаться от дешёвого российского газа. Очевидно, что власти африканской страны прекрасно осознают трудности, с которыми столкнулась Германия. Именно поэтому можно предположить, что там согласятся только на долговременный контракт. Мало того, потребуется предоплата, а стоимость газа окажется ощутимо выше, чем просит Россия. В итоге выгоды от такой сделки окажутся иллюзорны и будут видны только на бумаге. Не стоит забывать, что придётся решать вопрос с транзитом, а это дополнительные расходы.

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Ну и пока Германия пытается заставить себя не покупать газ из РФ, свою лепту в аналогичные решения других государств намерены внести украинские власти. Так, представители Зеленского неоднократно заявляли, что после завершения действующего контракта (конец 2024 года) продлевать транзит не намерены. Это приведёт к тому, что другие европейские государства будут вынуждены искать альтернативные источники, что только подогреет интерес к газу на мировом рынке и обязательно вызовет рост цен. Ну и не стоит забывать, что сама Украина пользуется именно российским газом. Населению это преподносится под соусом реверса. Так, украинские монополисты закупают газ у европейских стран, предварительно его туда прокачав через свою ГТС. Цена становится выше, но как только газа не будет совсем, нечего будет и закупать у стран Восточной Европы, поскольку вентиль окажется перекрыт для всех.

#экономика #газ
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