Похоже, операторы уже приняли решение, а значит подорожание состоится уже совсем скоро

Известно, что качество и цена интернета сильно отличается по миру, а во многом причины заключаются в экономике региона и технологических особенностях того или иного государства. Традиционно в странах Азии фиксируется чрезвычайно высокая скорость, тогда как в Африке наблюдаются заоблачные цены и низкая пропускная способность. В США мобильная связь довольно посредственного качества, а в Европе потребителей ждут высокие цены. Поскольку стоимость здесь выросла не за один день, то обычные жители давно привыкли платить за мобильную связь и выделенные линии значительные суммы. А вот российские потребители находятся в привилегированном положении, часто используя мобильный интернет для скачивания фильмов с торрентов. Похоже, вскоре придётся потуже затягивать пояса, ведь грядёт большое подорожание.

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По данным «Известий», в ближайшее время в РФ ожидается повышение цен на интернет-доступ, платные телеканалы и другие услуги, связанные с фиксированной связью. Почти все операторы планируют индексацию тарифов, а уровень повышения составит не менее 10-15%. При этом речь идёт о первом этапе, поскольку о необходимости роста стоимости говорят почти все участники рынка. Известно, что некоторые провайдеры могут поднять стоимость намного выше среднерыночной, а изменения коснутся 82% всех абонентов действующих операторов фиксированной связи. Не исключено, что некоторые операторы могут воздержаться от значительного повышения цен и ограничат индексацию на уровне 3-9%. Тем не менее таких операторов будет немного, а эксперты впервые замечают, что крупные игроки не предлагают никаких бонусов в комплекте с повышением стоимости. Проще говоря, ранее удорожание всегда соседствовало с некоторыми улучшениями для конечного потребителя. Например, могла увеличиться скорость работы интернета или наблюдалась прибавка бесплатных гигабайтов. На этот раз всё серьёзно, а всё это значит, что российские потребители будут вынуждены платить больше за те же услуги, ведь скорость домашнего интернета или количество доступных телеканалов на платном ТВ не изменится (разве что в худшую сторону).

Аналитики отмечают, что причина происходящего заключается в том, что операторы не желают нести дополнительные издержки. 77% из них ссылаются на рост расходов, которые не намерены платить из своего кармана, желая переложить их на конечных потребителей. Издержки включают увеличение стоимости оборудования, что можно назвать закономерным следствием. Санкции, резко упавший рубль и отказ некоторых компаний (включая производителей оборудования) работать непосредственно с российскими клиентами, сказались на стоимости телекоммуникационного оборудования. Мало того, российские пользователи ещё и будут нести дополнительные издержки, связанные с международными платежами и логистикой, с которыми столкнулись 25% операторов. Ещё 40% компаний сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных специалистов, что также увеличивает расходы. Операторы утверждают, что рост инфляции и снижение спроса на услуги оказывает давление и делает повышение тарифов неизбежным. По оценкам специалистов, цены на услуги будут подниматься неравномерно, с наибольшими увеличениями стоимости для облачных сервисов и проводного интернета. Поднимутся и тарифы на мобильную связь.

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Важно отметить, что на данный момент остаётся неясным, какие конкретные услуги будут затронуты снижением спроса. Например, данные показывают, что число абонентов фиксированного интернета растёт, а рынок увеличивается в денежном выражении. Получается, что прибыль операторов даже увеличилась, а вот показатель доходности с одного пользователя снижается. Сами операторы указывают на ряд экономических факторов, вынуждающих их принять непростое решение (инфляция и рост издержек), тогда как власти пока никак не реагируют на слухи о повышении тарифов. Мало того, в правящих кругах и вовсе заявляют, что не видят необходимости в этом, хотя некоторые операторы намекают, что это без этого придётся снижать качество предоставления услуг в условиях изменяющейся экономической ситуации. Можно констатировать, что в рублёвом эквиваленте денег у операторов стало больше, а вот долларов поубавилось, с чем и связано решение переложить все свои проблемы на обычных пользователей. В конце концов от падения курса рубля пострадали все, но заработные платы растут медленно (или не растут вообще), тогда как крупный бизнес постоянно пытается давить на власти и вынуждает платить население ещё больше денег.