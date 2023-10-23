Благодаря тонкой настройке диоптрий удалось решить проблему оптимизации под зрение каждого бойца

Ещё несколько лет назад очки виртуальной реальности казались обычной игрушкой. Мы видели фильмы, когда более совершенные аксессуары подобного типа способны творить чудеса, но всё это казалось чем-то нереальным. А в итоге даже индустрия виртуальных компьютерных игр росла очень медленно, а разработчики с сомнением изучили перспективы новой технологии. Медики отмечали, что далеко не все пользователи физически могут играть в подобные игры, поясняя это особенностями вестибулярного аппарата. Оказывается, примерно половина из нас испытывает неприятные ощущения во время надевания очков виртуальной реальности. Проще говоря, человека укачивает, а даже со временем, когда пользователь немного привыкает, добиться полного исчезновения эффекта невозможно. Мало того, из-за особенностей зрения значительная часть людей видела размытую картинку, а всё это сильно мешало распространению виртуальных очков, поэтому будущее технологии становилось всё более туманным.

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Судя по всему, пока игровые студии топтались на месте, идею подхватили военные, используя FPV-дроны для поражения военных и инфраструктурных объектов ВСУ. Эксперты отмечают, что точность подобных беспилотников намного выше, чем у обычных, а благодаря очкам виртуальной реальности появляется возможность попасть в самые незащищённые узлы танков, БМП и другой технике. Всё это позволяет наносить удары даже по движущимся объектам, а до недавнего времени приходилось пользоваться китайскими технологическими средствами. Как оказалось, российские инженеры не только работают над новыми беспилотными аппаратами, но также разрабатывают интегрированные системы управления для них, включая FPV-дроны, контроль над которыми осуществляется от первого лица. В результате отечественная компания ОКБ «Сокол», входящая в структуру ОКБ «Астрон», разработала специализированные очки для беспилотников. Известно, что инженеры создали первые отечественные FPV-очки российского производства, способные воспроизводить видеозаписи с камер, установленных на FPV-дронах.

Устройство получило название «Филин-1» и предназначено для управления FPV-дронами в условиях выполнения боевых задач. Очки обеспечивают мгновенное воспроизведение видеоизображения в режиме реального времени, а их функциональность отличается от спортивных и игровых моделей, которые на данный момент используются в российских военных целях. Представители производителя уверяют, что в отличие от оборудования, предназначенного для спорта и развлечений, каждая составляющая часть «Филина-1» разработана с учётом особенностей эксплуатации в разнообразных температурных условиях. Конструкция очков предоставляет возможность настройки интерпупиллярного расстояния и диоптрий под индивидуальные предпочтения каждого оператора. Таким образом можно решить проблему плохого зрения, что недоступно для подавляющего большинства китайских аналогов.

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Важно отметить, что оператору теперь не придётся находиться на открытом воздухе, поскольку очки отлично справляются со своими задачами даже в защищённом бункере. Также боец может одеть очки в бронетехнике, что позволит создать передвижную боевую единицу многоцелевого назначения. Связь с дроном обеспечивается с помощью компактной внешней антенны, а в компании ОКБ «Сокол» утверждают, что FPV-очки «Филин-1» разрабатывались специально для беспилотных разведывательных дронов «Блокпост-4Т». Беспилотники производятся серийно и применяются в зоне СВО. В настоящее время ведётся работа над более совершенными очками следующего поколения «Филин-2», но подробностей на этот счёт пока нет.