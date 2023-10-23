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Bublik1
Российские инженеры создали первые отечественные FPV-очки «Филин-1» для управления дронами в СВО
Благодаря тонкой настройке диоптрий удалось решить проблему оптимизации под зрение каждого бойца

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Ещё несколько лет назад очки виртуальной реальности казались обычной игрушкой. Мы видели фильмы, когда более совершенные аксессуары подобного типа способны творить чудеса, но всё это казалось чем-то нереальным. А в итоге даже индустрия виртуальных компьютерных игр росла очень медленно, а разработчики с сомнением изучили перспективы новой технологии. Медики отмечали, что далеко не все пользователи физически могут играть в подобные игры, поясняя это особенностями вестибулярного аппарата. Оказывается, примерно половина из нас испытывает неприятные ощущения во время надевания очков виртуальной реальности. Проще говоря, человека укачивает, а даже со временем, когда пользователь немного привыкает, добиться полного исчезновения эффекта невозможно. Мало того, из-за особенностей зрения значительная часть людей видела размытую картинку, а всё это сильно мешало распространению виртуальных очков, поэтому будущее технологии становилось всё более туманным. 

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Судя по всему, пока игровые студии топтались на месте, идею подхватили военные, используя FPV-дроны для поражения военных и инфраструктурных объектов ВСУ. Эксперты отмечают, что точность подобных беспилотников намного выше, чем у обычных, а благодаря очкам виртуальной реальности появляется возможность попасть в самые незащищённые узлы танков, БМП и другой технике. Всё это позволяет наносить удары даже по движущимся объектам, а до недавнего времени приходилось пользоваться китайскими технологическими средствами. Как оказалось, российские инженеры не только работают над новыми беспилотными аппаратами, но также разрабатывают интегрированные системы управления для них, включая FPV-дроны, контроль над которыми осуществляется от первого лица. В результате отечественная компания ОКБ «Сокол», входящая в структуру ОКБ «Астрон», разработала специализированные очки для беспилотников. Известно, что инженеры создали первые отечественные FPV-очки российского производства, способные воспроизводить видеозаписи с камер, установленных на FPV-дронах. 

Устройство получило название «Филин-1» и предназначено для управления FPV-дронами в условиях выполнения боевых задач. Очки обеспечивают мгновенное воспроизведение видеоизображения в режиме реального времени, а их функциональность отличается от спортивных и игровых моделей, которые на данный момент используются в российских военных целях. Представители производителя уверяют, что в отличие от оборудования, предназначенного для спорта и развлечений, каждая составляющая часть «Филина-1» разработана с учётом особенностей эксплуатации в разнообразных температурных условиях. Конструкция очков предоставляет возможность настройки интерпупиллярного расстояния и диоптрий под индивидуальные предпочтения каждого оператора. Таким образом можно решить проблему плохого зрения, что недоступно для подавляющего большинства китайских аналогов. 

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Важно отметить, что оператору теперь не придётся находиться на открытом воздухе, поскольку очки отлично справляются со своими задачами даже в защищённом бункере. Также боец может одеть очки в бронетехнике, что позволит создать передвижную боевую единицу многоцелевого назначения. Связь с дроном обеспечивается с помощью компактной внешней антенны, а в компании ОКБ «Сокол» утверждают, что FPV-очки «Филин-1» разрабатывались специально для беспилотных разведывательных дронов «Блокпост-4Т». Беспилотники производятся серийно и применяются в зоне СВО.  В настоящее время ведётся работа над более совершенными очками следующего поколения «Филин-2», но подробностей на этот счёт пока нет. 

#дрон-камикадзе #fpv-очки #филин-1
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