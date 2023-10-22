Несмотря на это, глава NVIDIA продолжит придерживаться санкций

Если ещё несколько лет назад казалось, что правительство США руководствуется интересами бизнеса, то сегодня можно констатировать, что власти ориентируются исключительно на политические дивиденды, не забывая о прибыли оружейных гигантов. Что до всех остальных, то даже крупным концернам предлагают подвинуться, указывая на возможные проблемы в случае отказа от выполнения санкций. Ну а в итоге выбора у руководства компаний нет, а значит. ограничения будут соблюдаться. Вот только США мало противостояния с РФ, ведь Байден подхватил флаг торговой войны с Китаем и совершает рискованные действия.

К примеру, уже достаточно давно запрещён экспорт целого ряда графических чипов NVIDIA в Поднебесную. Недавно и вовсе пошли слухи о намерении остановить поставки GeForce RTX 4090, но пока видеокарта остаётся на полках магазинов.

реклама

Известно, что администрация Байдена недавно пересмотрела правила экспорта в Китай, внедрив блокировку поставок нескольких видов чипов, направленных на обучение искусственного интеллекта. Считается, что США опасаются дальнейшего развития национальной программы Поднебесной, в рамках которой эта страна может получить значительное преимущество благодаря внедрению и быстрому развитию ИИ. Речь идёт не только об экономической или технологической сферах, но и о военном секторе, считающемся перспективным в аспекте интеграции оружия с умными алгоритмами. Именно поэтому попытка заблокировать поставки графических чипов NVIDIA H800 и A800 кажется властям США логичной, но стала неприятным сюрпризом для руководства компании. Недавно Дженсен Хуанг выразил беспокойство относительно происходящих изменений на рынке, поскольку из-за решений Белого дома возникают определённые риски.

Прежде всего NVIDIA потеряет долю рынка, что негативным образом скажется на доходах, но проблема даже не в этом. Как оказалось, в Китае есть собственные перспективные разработки в области ИИ, вызывающие беспокойство у американских аналитиков. Недавно Дженсен Хуанг дал интервью местным СМИ и заявил, что компания уважает решение властей, ставящих национальные интересы выше коммерческих. Он заметил, что NVIDIA будет соблюдать требования правительства и надеется на расширение глобальных рынков. В настоящее время компания продолжить обслуживать клиентов в Китае, но только при строгом соблюдении указанных выше требований. В целом, всё это мы с вами знали и без этого, а вот дальнейшие откровения вызывают интерес. Оказывается, NVIDIA осознает, что китайские компании (прежде всего Huawei) развивают собственные продукты в области искусственного интеллекта. Мало того, такая продукция способна успешно конкурировать с лучшими решениями NVIDIA, предлагая сопоставимую мощность несмотря на использование менее продвинутых технологичных процессов.

Недавно китайская компания iFlytek, специализирующаяся на искусственном интеллекте, заявила о том, что графические процессоры Ascend AI от Huawei находятся на том же уровне, что и продукция NVIDIA. Учитывая ограничения со стороны США, Huawei может увеличить свою долю на рынке искусственного интеллекта, что представляет угрозу для бизнеса NVIDIA в Поднебесной. Аналитики по обе стороны океана с интересом следят за действиями Дженсена Хуанга и его попытками продолжать отгрузку продукции в Китай, несмотря ни на какие санкции. В пример можно привести обходной манёвр с чипами для ИИ, когда путём создания нескольких новых графических процессоров и смены идентификаторов удалось обойти санкции.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В NVIDIA надеются на то, что разум возобладает, но пока предпосылок к тому, чтобы команда Байдена пришла в себя и начала мыслить здраво нет. Кстати, если Трамп выиграет выборы президента, то лучше не будет, ведь политик настроен продолжить конфронтацию с Китаем и дальше, а значит у бизнеса NVIDIA есть потенциальные проблемы.