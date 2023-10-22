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Bublik1
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
Несмотря на это, глава NVIDIA продолжит придерживаться санкций

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Если ещё несколько лет назад казалось, что правительство США руководствуется интересами бизнеса, то сегодня можно констатировать, что власти ориентируются исключительно на политические дивиденды, не забывая о прибыли оружейных гигантов. Что до всех остальных, то даже крупным концернам предлагают подвинуться, указывая на возможные проблемы в случае отказа от выполнения санкций. Ну а в итоге выбора у руководства компаний нет, а значит. ограничения будут соблюдаться. Вот только США мало противостояния с РФ, ведь Байден подхватил флаг торговой войны с Китаем и совершает рискованные действия.

К примеру, уже достаточно давно запрещён экспорт целого ряда графических чипов NVIDIA в Поднебесную. Недавно и вовсе пошли слухи о намерении остановить поставки GeForce RTX 4090, но пока видеокарта остаётся на полках магазинов.  

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Известно, что администрация Байдена недавно пересмотрела правила экспорта в Китай, внедрив блокировку поставок нескольких видов чипов, направленных на обучение искусственного интеллекта. Считается, что США опасаются дальнейшего развития национальной программы Поднебесной, в рамках которой эта страна может получить значительное преимущество благодаря внедрению и быстрому развитию ИИ. Речь идёт не только об экономической или технологической сферах, но и о военном секторе, считающемся перспективным в аспекте интеграции оружия с умными алгоритмами. Именно поэтому попытка заблокировать поставки графических чипов NVIDIA H800 и A800 кажется властям США логичной, но стала неприятным сюрпризом для руководства компании. Недавно Дженсен Хуанг выразил беспокойство относительно происходящих изменений на рынке, поскольку из-за решений Белого дома возникают определённые риски. 

Прежде всего NVIDIA потеряет долю рынка, что негативным образом скажется на доходах, но проблема даже не в этом. Как оказалось, в Китае есть собственные перспективные разработки в области ИИ, вызывающие беспокойство у американских аналитиков. Недавно Дженсен Хуанг дал интервью местным СМИ и заявил, что компания уважает решение властей, ставящих национальные интересы выше коммерческих. Он заметил, что NVIDIA будет соблюдать требования правительства и надеется на расширение глобальных рынков. В настоящее время компания продолжить обслуживать клиентов в Китае, но только при строгом соблюдении указанных выше требований. В целом, всё это мы с вами знали и без этого, а вот дальнейшие откровения вызывают интерес. Оказывается, NVIDIA осознает, что китайские компании (прежде всего Huawei) развивают собственные продукты в области искусственного интеллекта. Мало того, такая продукция способна успешно конкурировать с лучшими решениями NVIDIA, предлагая сопоставимую мощность несмотря на использование менее продвинутых технологичных процессов. 

Недавно китайская компания iFlytek, специализирующаяся на искусственном интеллекте, заявила о том, что графические процессоры Ascend AI от Huawei находятся на том же уровне, что и продукция NVIDIA. Учитывая ограничения со стороны США, Huawei может увеличить свою долю на рынке искусственного интеллекта, что представляет угрозу для бизнеса NVIDIA в Поднебесной. Аналитики по обе стороны океана с интересом следят за действиями Дженсена Хуанга и его попытками продолжать отгрузку продукции в Китай, несмотря ни на какие санкции. В пример можно привести обходной манёвр с чипами для ИИ, когда путём создания нескольких новых графических процессоров и смены идентификаторов удалось обойти санкции.

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В NVIDIA надеются на то, что разум возобладает, но пока предпосылок к тому, чтобы команда Байдена пришла в себя и начала мыслить здраво нет. Кстати, если Трамп выиграет выборы президента, то лучше не будет, ведь политик настроен продолжить конфронтацию с Китаем и дальше, а значит у бизнеса NVIDIA есть потенциальные проблемы. 

#nvidia #видеокарты #huawei
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