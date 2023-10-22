При этом канцлер призывает к ужесточению санкций, но умалчивает о миллиардах евро, которые выплачивает России

После подрыва "Северных потоков" Германия окончательно перестала покупать российский газ. Власти заявили о полной энергетической безопасности, но осведомлённые источники уверяют, что значительная часть СПГ имеет российское происхождение. Если не копать слишком глубоко, то сжиженный газ может показаться единственной головной болью Шольца, но аналитики полагают, что у Германии есть проблемы и посерьёзнее.

Напомним, немецкая компания SEFE, ранее аффилированная с AO «Газпром», была национализирована в 2022 году, но после этого не перестала выполнять действующие контракты, что вызывает напряжение и явно не сходится с данными обещаниями. Как оказалось, SEFE продолжает активно закупать газ в России и выплачивать миллиарды долларов российскому газовому концерну.

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Представители компании уверяют, что такое решение принято из-за потенциальных финансовых рисков, связанных с разрывом контракта, который мог бы стоит бюджету Германии миллиарды евро. Это вынуждает Берлин идти на уступки, поскольку в сложившейся ситуации потеря средств кажется слишком поспешным и неразумным решением. Журналисты Bloomberg отмечают, что выбора у Берлина нет, тогда как контракт продолжает оставаться выгодным для Москвы и не даёт Шольцу спокойно спать по ночам. В издании указывают на то, что в настоящее время газ, поставляемый в рамках контракта, направляется в Индию и не поступает на рынок Германии. Тем не менее, это ситуация становится серьёзной головной болью для Германии, так как официально было заявлено о намерении полностью заблокировать сотрудничество с российским газовым гигантом. А в итоге пресса пишет, что заявления Шольца часто не совпадают в реальными действиями, а на самого канцлера оказывается мощнейшее давление как внутри страны, так и из Белого дома.

Bloomberg напоминает, что разрыв контракта может обойтись немецким налогоплательщикам не менее чем в 10 миллиардов евро. Есть все основания полагать, что Россия выиграет иск в Международном арбитражном суде, а значит цена принципиальности будет слишком высока, чтобы рисковать. Власти Германии продолжают покупать и перепродавать российский газ, а в департаменте экономики утверждают, что активно изучают юридическую сторону вопроса. Похоже, пока предпосылок для разрыва контракта нет, поэтому никаких резких действий обе стороны не предпринимают. Кстати, за газ немцы платят в рублях, что доставляет Шольцу не меньший дискомфорт, чем сам факт выполнения действующего контракта. Отдельно отмечается, что средств на противостояние с Газпромом у Германии нет, поскольку национализация обошлась бюджету от 6.3 до 7.7 миллиарда евро. Мало того, SEFE каждый год вынуждена выплачивать около 2 миллиардов евро России. Речь идёт об СПГ, который идёт с Ямала.

Журналисты Bloomberg пишут, что, как и в любом долгосрочном контракте, обязательства SEFE включают строгие санкции и последствия в случае неисполнения договора, а немецкие власти прекрасно знают о проблеме. Самое любопытное в данном случае заключается в том, что Шольц находится в крайне сложном положении. К примеру, если канцлер всё же примет решение отказаться от закупок российского СПГ и перестанет выплачивать 2 миллиарда евро ежегодно, то придётся отдать неустойку в размере 10 миллиардов евро. Мало того, Москва найдёт другого покупателя, получив деньги в двойном размере, а вот Германии ещё и придётся искать новых поставщиков сжиженного газа. Решение компании SEFE продолжать сотрудничать с Газпромом также связано с долгосрочными обязательствами перед индийской компанией GAIL Ltd. В Bloomberg уверены, что поиск альтернативных источников газа окажется значительно дороже, чем импорт из России.

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Ну а поставки газа в октябре уже направлены в Индию. Ожидается, что танкеры прибудут туда в ноябре, а SEFE утверждает, что не имеет планов импортировать российский СПГ в Германию или любую другую страну Евросоюза. Финансовый эксперт и депутат оппозиционной партии «Левые», Кристиан Гёрке недавно снова прошёлся с критикой по решениям властей, владеющих компанией SEFE. Он указывает на противоречия в поведении правительства, которое, с одной стороны, призывает к ужесточению санкций, а с другой стороны, немецкая государственная фирма продолжает покупать и продавать российский газ.