Увы, но запускать требовательные новинки на Ryzen Threadripper PRO 7995WX пока не выйдет

Сегодня существует чёткая градация полупроводниковой продукции, позволяющая пользователям выбирать наиболее эффективный инструмент для решения тех или иных задач. Например, если вам требуется мощная станция для обработки и хранения данных, то не обойтись без серверного процессора. В случае, если хочется просто поиграть, то можно купить видеокарту. Для тех, кому не нужен громоздкий компьютер, придуманы игровые приставки, а для облачных вычислений и обучения ИИ идеально подходят высокопроизводительные графические чипы. Было бы неплохо, если бы удалось всё это совместить в одном корпусе, но пока подобные попытки не увенчались успехом. Любопытное решение есть у Apple, представившей улучшенный процессор M2 Ultra. Внутри можно найти процессорную и графическую части, но в целом подобный инструмент годится только для дома, хотя он и довольно мощный.

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Похоже, впервые появился процессор, демонстрирующий не только впечатляющую производительность в традиционных вычислениях, но и способный выступать в качестве замены полноценной видеокарты. Речь о Ryzen Threadripper 7995WX, который продолжает бить рекорды и обладает впечатляющей вычислительной мощностью в FP32, сравнимой с некоторыми популярными графическими процессорами на рынке. При этом встроенная система оказывается быстрее популярных игровых консолей, что вызывает особый интерес. Начнём с того, что новый флагман AMD имеет внушительные технические характеристики, включая 96 ядер, 192 потока, 384 Мб кэш-памяти L3 и тактовую частоту до 5.15 ГГц при TDP 350 Вт. Несмотря на то, что Ryzen Threadripper PRO 7995WX создан для рабочих станций и настольных ПК, есть все основания считать, что его потенциала достаточно для эмуляции графических задач. Если обратиться к тестам на Github, то можно сделать вывод, что процессор достигает впечатляющих 12.16 терафлопс FP32 (одинарной точности) и 6 терафлопс FP64 (двойной точности). Эти результаты получены с использованием тестового стенда AIDA64 GPGPU, а эксперты отмечают, что данный бенчмарк не гарантирует, что камень действительно сможет продемонстрировать высокую производительность в реальных играх.

Дело в том, что данный тест не определяет графическую производительность с использованием алгоритмов API OpenCL и предназначен исключительно для сравнительных результатов. Если обратиться к Core i9-13900K, который обеспечивает производительность FP32 около 2.5 терафлопс, то можно прийти к выводу, что Ryzen Threadripper 7995WX обеспечивает почти пятикратный прирост производительности. Но даже если прямое сравнение неправомерно, эксперты всё равно не могут обойтись без красивых цифр. Итак, игровая консоль текущего поколения (Sony) PlayStation 5 имеет пиковую вычислительную мощность FP32 в размере 10.29 терафлопс, а Xbox Series X (Microsoft) – до 12.15 терафлопс. Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX не только опережает обе игровые консоли по количеству попугаев, а также вплотную приближается к производительности настольной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 (12.7 TFLOP), которая считается одной из самых популярных на рынке.

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Важно понимать, что для запуска игр на процессоре разработчики должны выпустить соответствующее программное обеспечение. Пока ничего подобного AMD делать не намерена, поэтому речь идёт о потенциале, а не о реальной возможности поиграть в требовательные новинки последних лет. Сам факт, что Ryzen Threadripper 7995WX обладает подобными возможностями, впечатляет, но пока говорить о реальном применении всего этого нет никакого смысла. Процессор крайне дорогой и предназначен для решения других задач. Это значит, что у владельцев подобного камня точно есть дополнительные 300 долларов, которые они могут потратить на покупку GeForce RTX 3060. Ну или выделить 500 долларов, купив новенькую PlayStation 5 или Xbox Series X.