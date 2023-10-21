Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Процессор Ryzen Threadripper PRO 7995WX оказался быстрее PlayStation 5 в графических тестах
Увы, но запускать требовательные новинки на Ryzen Threadripper PRO 7995WX пока не выйдет

реклама

Сегодня существует чёткая градация полупроводниковой продукции, позволяющая пользователям выбирать наиболее эффективный инструмент для решения тех или иных задач. Например, если вам требуется мощная станция для обработки и хранения данных, то не обойтись без серверного процессора. В случае, если хочется просто поиграть, то можно купить видеокарту. Для тех, кому не нужен громоздкий компьютер, придуманы игровые приставки, а для облачных вычислений и обучения ИИ идеально подходят высокопроизводительные графические чипы. Было бы неплохо, если бы удалось всё это совместить в одном корпусе, но пока подобные попытки не увенчались успехом. Любопытное решение есть у Apple, представившей улучшенный процессор M2 Ultra. Внутри можно найти процессорную и графическую части, но в целом подобный инструмент годится только для дома, хотя он и довольно мощный. 

реклама

Похоже, впервые появился процессор, демонстрирующий не только впечатляющую производительность в традиционных вычислениях, но и способный выступать в качестве замены полноценной видеокарты. Речь о Ryzen Threadripper 7995WX, который продолжает бить рекорды и обладает впечатляющей вычислительной мощностью в FP32, сравнимой с некоторыми популярными графическими процессорами на рынке. При этом встроенная система оказывается быстрее популярных игровых консолей, что вызывает особый интерес. Начнём с того, что новый флагман AMD имеет внушительные технические характеристики, включая 96 ядер, 192 потока, 384 Мб кэш-памяти L3 и тактовую частоту до 5.15 ГГц при TDP 350 Вт. Несмотря на то, что Ryzen Threadripper PRO 7995WX создан для рабочих станций и настольных ПК, есть все основания считать, что его потенциала достаточно для эмуляции графических задач. Если обратиться к тестам на Github, то можно сделать вывод, что процессор достигает впечатляющих 12.16 терафлопс FP32 (одинарной точности) и 6 терафлопс FP64 (двойной точности). Эти результаты получены с использованием тестового стенда AIDA64 GPGPU, а эксперты отмечают, что данный бенчмарк не гарантирует, что камень действительно сможет продемонстрировать высокую производительность в реальных играх.

Дело в том, что данный тест не определяет графическую производительность с использованием алгоритмов API OpenCL и предназначен исключительно для сравнительных результатов. Если обратиться к Core i9-13900K, который обеспечивает производительность FP32 около 2.5 терафлопс, то можно прийти к выводу, что Ryzen Threadripper 7995WX обеспечивает почти пятикратный прирост производительности. Но даже если прямое сравнение неправомерно, эксперты всё равно не могут обойтись без красивых цифр. Итак, игровая консоль текущего поколения (Sony) PlayStation 5 имеет пиковую вычислительную мощность FP32 в размере 10.29 терафлопс, а Xbox Series X (Microsoft) – до 12.15 терафлопс. Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX не только опережает обе игровые консоли по количеству попугаев, а также вплотную приближается к производительности настольной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 (12.7 TFLOP), которая считается одной из самых популярных на рынке.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно понимать, что для запуска игр на процессоре разработчики должны выпустить соответствующее программное обеспечение. Пока ничего подобного AMD делать не намерена, поэтому речь идёт о потенциале, а не о реальной возможности поиграть в требовательные новинки последних лет. Сам факт, что Ryzen Threadripper 7995WX обладает подобными возможностями, впечатляет, но пока говорить о реальном применении всего этого нет никакого смысла. Процессор крайне дорогой и предназначен для решения других задач. Это значит, что у владельцев подобного камня точно есть дополнительные 300 долларов, которые они могут потратить на покупку GeForce RTX 3060. Ну или выделить 500 долларов, купив новенькую PlayStation 5 или Xbox Series X. 

#playstation 5 #интересное #ryzen threadripper pro 7995wx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ryzen Threadripper PRO 7995WX весьма обогнал Xeon w9-3495X в Cinebench, Blender и ряде других задач
Ryzen Threadripper PRO 7995WX при потреблении в 620 Вт почти достиг 150 тысяч баллов в Cinebench R23
Умные алгоритмы американских соцсетей блокируют аккаунты преподавателей Python и Pandas
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
12
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
7
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
2
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2
Nvidia готовит «Super»-версии своих видеокарт RTX 40 серии
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
Иммунолог Болибок усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
1
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2

Популярные статьи

"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
28
Создаю свой дистрибутив Linux
27
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
18
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
6
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
6
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
10

Сейчас обсуждают

eightylvl
14:08
> Создаю свой дистрибутив Linux > За основу возьму MX Linux Ясно.
Создаю свой дистрибутив Linux
Показывал 3_14sUn
14:05
Сперва неси пруфы на то, что я якобы истерю. Потом продолжим.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
eai
14:04
Гений, который может предвидеть будущее. В том плане что заранее понимает какая технология выстрелит через несколько лет. С вычислениями так и произошло. Следующая золотая жила хуанга - это видимо авт...
Глава Acer утверждает, что спрос на ПК вернулся к росту
Михаил Пименов
14:04
Эка вы горазды врать... W11 в 32 битном исполнении нет в природе...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Megagad
14:04
А где остальная часть гифки? так-то показано "объекты размером чуть больше миллиметра"(мусор). А подаётся как будто столько СПУТНИКОВ на орбите!
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
El Grechko
14:01
Чё ты несёшь? Мембрана - чисто механическая часть, ничего ни во что не преобразует. Просто за счёт относительно большой площади обеспечивает достаточную силу для передачи вибраций. Далее костяной орга...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
nhl85
13:52
Западная демократия она такая.
Мэр Киева Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
Чato-bot
13:50
Каклы, все на выборы! И немного позитивчика с той стороны: Украинская военная громко плачет и кричит, что ненавидит эту войну, потому что за несколько часов в их подразделении столько двухсотых, сколь...
Мэр Киева Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
Dead Shadow
13:46
Вообще раздражает эта тенденция, когда разработчики делают игры, на которые новейшее железо не рассчитано. Получается, что бюджетное железо вообще не годится. Даже тем, кто может себе позволить, придё...
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Winssy
13:46
"Из 6800XT, 6900XT легко получается 6950XT небольшим разгоном." Как именно небольшой разгон прибавит 6800xt недостающих вычислительных блоков?
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем