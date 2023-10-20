За 2022 год российские геймеры сгенерировали 5 миллиардов долларов дохода американским компаниям в сфере онлайн-игр

Рынок компьютерных игр всё ещё растёт, а индустрия уже давно обогнала Голливуд. При этом самые дорогие проекты обходятся создателям в десятки и даже сотни миллионов долларов, а иногда окупить инвестиции удаётся ещё до релиза. Блокбастеры приносят своим создателями огромные прибыли, тогда как наиболее высоким потенциалом обладают именно многопользовательские проекты. Разработчики активно внедряют в игры элементы казино, выманивая у геймеров деньги под различными предлогами. Всё это меняет индустрию игр, а Россия остаётся одним из самых крупных рынков. Эксперты отмечают, что после ухода значительной части студий с рынка РФ и введения санкций, официальные продажи сильно снизились. Геймеры частично ушли на альтернативные площадки, используют средства маскировки местоположения, либо пользуются иностранными магазинами, но всё это только верхушка айсберга, ведь довольно значительные суммы крутятся в онлайн-играх.

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Как стало известно, В. Путин в рамках заседания Совета по физической культуре и спорту предложил взять рынок онлайн-игр под контроль, а идея была предложена президентом Международной федерации бокса Умаром Кремлевым. Именно он отвечает за контроль игорного бизнеса в России, считая регулирование онлайн-игр одной их приоритетных задач властей. Предполагается запретить размещение данных российских геймеров на иностранных серверах, а также другие шаги. Кремлев отметил, что в данный момент онлайн-играми занимаются четыре американских компании и одна канадская, тогда как создать ничего своего в РФ так и не смогли. Он оценил вклад российских геймеров в размере 5 миллиардов долларов, которые выводятся за границу ежегодно.

В связи с этим, Кремлев предложил поручить Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) начать процедуру регулирования онлайн-игр и блокировку серверов, расположенных в доменной зоне .com. Выражается позиция, что все онлайн-игры, так или иначе популярные среди российских пользователей, должны быть размещены в зоне .ru, а их программное обеспечение и серверы обязаны располагаться на территории России. Кроме того, офисы игровых компаний также должны быть размещены в России. Кремлев заметил, что некоторые онлайн-игры пропагандируют антигосударственные ценности, а это негативно сказывается на отношении к России не только за рубежом, но и внутри страны. Например, в одной из игр, игроки получают баллы за убийство русских персонажей.

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В. Путин поддержал идею Кремлева и подчеркнул, что сервера должны находиться в России. Он выразил недовольство тем, что иностранные компании зарабатывают на российском рынке онлайн-игр, причём это происходит в негативном контексте для России. Путин поручил заместителю министра финансов включить онлайн-игры в компетенцию ЕРАИ. Напомним, Единый регулятор азартных игр был создан после принятия соответствующего закона в 2020 году и регулирует работу тотализаторов, казино, лотерей и букмекерских контор. Организация также взимает 1.5% от выручки букмекерских контор в пользу спортивных федераций и уполномочена на блокировку нелегальных сайтов с азартными играми в интернете. В настоящее время неясно, какие последствия ждут рынок онлайн-игр. Скорее всего, американские компании откажутся от сотрудничества с российскими властями, а в итоге пострадают обычные геймеры. Любителям компьютерных игр придётся искать обходные пути, поскольку пока игровые студии не рвутся в Россию, а собственных усилий явно недостаточно для создания полноценного рынка. По крайней мере случится это не в ближайшие несколько лет.