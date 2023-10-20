Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
За 2022 год российские геймеры сгенерировали 5 миллиардов долларов дохода американским компаниям в сфере онлайн-игр

реклама

Рынок компьютерных игр всё ещё растёт, а индустрия уже давно обогнала Голливуд. При этом самые дорогие проекты обходятся создателям в десятки и даже сотни миллионов долларов, а иногда окупить инвестиции удаётся ещё до релиза. Блокбастеры приносят своим создателями огромные прибыли, тогда как наиболее высоким потенциалом обладают именно многопользовательские проекты. Разработчики активно внедряют в игры элементы казино, выманивая у геймеров деньги под различными предлогами. Всё это меняет индустрию игр, а Россия остаётся одним из самых крупных рынков. Эксперты отмечают, что после ухода значительной части студий с рынка РФ и введения санкций, официальные продажи сильно снизились. Геймеры частично ушли на альтернативные площадки, используют средства маскировки местоположения, либо пользуются иностранными магазинами, но всё это только верхушка айсберга, ведь довольно значительные суммы крутятся в онлайн-играх. 

реклама

Как стало известно, В. Путин в рамках заседания Совета по физической культуре и спорту предложил взять рынок онлайн-игр под контроль, а идея была предложена президентом Международной федерации бокса Умаром Кремлевым. Именно он отвечает за контроль игорного бизнеса в России, считая регулирование онлайн-игр одной их приоритетных задач властей. Предполагается запретить размещение данных российских геймеров на иностранных серверах, а также другие шаги. Кремлев отметил, что в данный момент онлайн-играми занимаются четыре американских компании и одна канадская, тогда как создать ничего своего в РФ так и не смогли. Он оценил вклад российских геймеров в размере 5 миллиардов долларов, которые выводятся за границу ежегодно. 

В связи с этим, Кремлев предложил поручить Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) начать процедуру регулирования онлайн-игр и блокировку серверов, расположенных в доменной зоне .com. Выражается позиция, что все онлайн-игры, так или иначе популярные среди российских пользователей, должны быть размещены в зоне .ru, а их программное обеспечение и серверы обязаны располагаться на территории России. Кроме того, офисы игровых компаний также должны быть размещены в России. Кремлев заметил, что некоторые онлайн-игры пропагандируют антигосударственные ценности, а это негативно сказывается на отношении к России не только за рубежом, но и внутри страны. Например, в одной из игр, игроки получают баллы за убийство русских персонажей.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В. Путин поддержал идею Кремлева и подчеркнул, что сервера должны находиться в России. Он выразил недовольство тем, что иностранные компании зарабатывают на российском рынке онлайн-игр, причём это происходит в негативном контексте для России. Путин поручил заместителю министра финансов включить онлайн-игры в компетенцию ЕРАИ. Напомним, Единый регулятор азартных игр был создан после принятия соответствующего закона в 2020 году и регулирует работу тотализаторов, казино, лотерей и букмекерских контор. Организация также взимает 1.5% от выручки букмекерских контор в пользу спортивных федераций и уполномочена на блокировку нелегальных сайтов с азартными играми в интернете. В настоящее время неясно, какие последствия ждут рынок онлайн-игр. Скорее всего, американские компании откажутся от сотрудничества с российскими властями, а в итоге пострадают обычные геймеры. Любителям компьютерных игр придётся искать обходные пути, поскольку пока игровые студии не рвутся в Россию, а собственных усилий явно недостаточно для создания полноценного рынка. По крайней мере случится это не в ближайшие несколько лет. 

#онлайн игры
9
Показать комментарии (9)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
20
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
1
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
7
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
2
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
10
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
24
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
1

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
3
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
56
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17

Сейчас обсуждают

Spike Rus
15:28
1 млн данных утекли и штрафа всего в 100000 руб? Это по 10 руб за каждого что ли? Дешевле чем полбуханки социального хлеба. Банку эти 100000 руб штрафа что слону дробина. За день компенсирует. Вот есл...
Роскомнадзор подтвердил факт утечки персональных данных граждан из МТС-банка
Клара Исаковна
15:28
Ты тупой гой, не учи старую иудейку писать, засранец малолетний.
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
usr721
15:27
Жопы - историческая ватная тема тк пол страны пересидело и виноват в этом конечно Запад.
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
Дмитрий Зяблов
15:27
Круто ты свинарнию опустил.
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
Олег Тучев
15:25
Таки да) только анализ показал метадон, а не кокс. Старая история, поищи видос шария, когда ему яйца еще не успели прищемить
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Scud Dusty
15:24
Тупой клоун, ты разве не знал, что еврейское имя Исаак пишется через двойное "а"? Так сколько бат ты потратил на тайчиков, расскажи.
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Bamboliny
15:23
Со скрином уже лучше. Но! Любая статья должна нести некий смысл для интересующихся. Смысл данной статьи вкратце таков: купил это для этого - работает. Все. Если бы добавить хоть какие-то количественны...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
FelsheR-BAN100913
15:22
Блогеры больше "пользы" своим пиздежом уринцам приносят. До передка у них единицы доходят - зачем адекватных режиму блогеров на убой?)
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Scud Dusty
15:21
Мнение любителя жоп тайских мальчиков не интересует.
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Cowboy Huggies
15:21
Гейство как раз у хохловаты, они ведь борются за европейские 'ценности'.
В. Путин предложил ввести регулирование онлайн-игр – какие сюрпризы ожидают геймеров из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем