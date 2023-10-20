Платформа позиционируется как оптимальное решение для дома или малого офиса

Обычно NVIDIA и AMD считаются конкурентами, выпуская решения для геймеров, а также профессиональные рабочие станции. Похоже, обе компании решили объединить усилия, представив новую серию рабочих ПК, оборудованных графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation и процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-серии. Продукция станет востребована профессионалам из разных стран, занимающихся созданием нейросетей и систем на базе ИИ. Отмечается, что потребители получат внушительную вычислительную мощь, что позволит достичь выдающихся успехов во время рендеринга, моделирования и других задач, требующих высокой вычислительной мощи. Ну а благодаря сотрудничеству NVIDIA и AMD на рынке появится один из самых эффективных инструментов для решения сложных рабочих задач в области искусственного интеллекта в компактном корпусе для дома или офиса.

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Представители обеих компаний отмечают, что разработка ИИ ставит перед программистами сложные задачи, обычно требующие мощности на уровне центра обработки данных. Например, обучение большой языковой модели с триллионом параметров требует пары тысяч графических процессоров и несколько недель времени. При этом постоянно проводятся исследования, позволяющие уменьшить размер модели и обеспечивают возможность обучения на небольших системах при сохранении высокой точности. Новые рабочие станции в области искусственного интеллекта, оснащённые процессорами NVIDIA RTX и процессорами AMD, предоставляют необходимую мощность и производительность для обучения более компактных моделей, а также для проведения локальной настройки. Они способны разгрузить центры обработки данных и облачные ресурсы, одновременно с этим не вынуждая разработчиков идти на компромиссы. Такие устройства позволяют пользователям выбирать конфигурации с одним или несколькими графическими процессорами в зависимости от рабочей нагрузки.

В пресс-релизе сказано, что представленные рабочие станции, оснащённые графическими процессорами RTX и процессорами AMD, могут быть легко настроены для выполнения более компактных моделей искусственного интеллекта. Учитывая наличие 48 Гб высокоскоростной памяти в одном графическом процессоре NVIDIA RTX, эти рабочие станции предлагают более экономичный способ снижения нагрузки на центры обработки данных. Когда профессионалам нужно масштабировать обучение и развёртывание с рабочих станций в центры обработки данных или облака, программная платформа NVIDIA AI Enterprise обеспечивает процесс наличием актуальных инструментов. Что до процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, то они представляют собой платформу следующего поколения и способны решать задачи высокого уровня. Процессоры содержат до 96 физических ядер и лучшую в отрасли максимальную пропускную способность памяти на одном сокете. Совмещение их с новейшими графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation обеспечивает непревзойдённую мощность и ультимативную производительность для рабочих станций. Графические процессоры предлагают удвоенное быстродействие в трассировке лучей, обработке искусственного интеллекта, рендеринге графики и вычислительных задачах по сравнению с предыдущими поколениями.

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На выбор предлагается несколько вариантов графических процессоров поколения Ada включающих RTX 4000 SFF, RTX 4000, RTX 4500, RTX 5000 и RTX 6000. Они построены на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и имеют до 142 ядер RT третьего поколения, 568 тензорных ядер четвёртого поколения и 18 176 ядер CUDA последнего поколения. Независимо от области применения (архитектуры, производства, средств массовой информации, развлечений и здравоохранения) профессионалы разных сфер смогут использовать эти новые рабочие станции для решения задач моделирования искусственного интеллекта и 3D-рендеринга, визуализации продуктов и научных вычислений. Сообщается, что новые рабочие станции, базирующиеся на графических процессорах NVIDIA RTX Ada Generation и процессорах AMD Threadripper Pro, будут доступны начиная со следующего месяца у производителей BOXX и HP, а немного позднее всё это появится в прайсе других системных интеграторов.