Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA и AMD объединились для создания самой мощной компактной платформы для обучения ИИ
Платформа позиционируется как оптимальное решение для дома или малого офиса

реклама

Обычно NVIDIA и AMD считаются конкурентами, выпуская решения для геймеров, а также профессиональные рабочие станции. Похоже, обе компании решили объединить усилия, представив новую серию рабочих ПК, оборудованных графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation и процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-серии. Продукция станет востребована профессионалам из разных стран, занимающихся созданием нейросетей и систем на базе ИИ. Отмечается, что потребители получат внушительную вычислительную мощь, что позволит достичь выдающихся успехов во время рендеринга, моделирования и других задач, требующих высокой вычислительной мощи. Ну а благодаря сотрудничеству NVIDIA и AMD на рынке появится один из самых эффективных инструментов для решения сложных рабочих задач в области искусственного интеллекта в компактном корпусе для дома или офиса. 

реклама

Представители обеих компаний отмечают, что разработка ИИ ставит перед программистами сложные задачи, обычно требующие мощности на уровне центра обработки данных. Например, обучение большой языковой модели с триллионом параметров требует пары тысяч графических процессоров и несколько недель времени. При этом постоянно проводятся исследования, позволяющие уменьшить размер модели и обеспечивают возможность обучения на небольших системах при сохранении высокой точности. Новые рабочие станции в области искусственного интеллекта, оснащённые процессорами NVIDIA RTX и процессорами AMD, предоставляют необходимую мощность и производительность для обучения более компактных моделей, а также для проведения локальной настройки. Они способны разгрузить центры обработки данных и облачные ресурсы, одновременно с этим не вынуждая разработчиков идти на компромиссы. Такие устройства позволяют пользователям выбирать конфигурации с одним или несколькими графическими процессорами в зависимости от рабочей нагрузки.

В пресс-релизе сказано, что представленные рабочие станции, оснащённые графическими процессорами RTX и процессорами AMD, могут быть легко настроены для выполнения более компактных моделей искусственного интеллекта. Учитывая наличие 48 Гб высокоскоростной памяти в одном графическом процессоре NVIDIA RTX, эти рабочие станции предлагают более экономичный способ снижения нагрузки на центры обработки данных. Когда профессионалам нужно масштабировать обучение и развёртывание с рабочих станций в центры обработки данных или облака, программная платформа NVIDIA AI Enterprise обеспечивает процесс наличием актуальных инструментов. Что до процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, то они представляют собой платформу следующего поколения и способны решать задачи высокого уровня. Процессоры содержат до 96 физических ядер и лучшую в отрасли максимальную пропускную способность памяти на одном сокете. Совмещение их с новейшими графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation обеспечивает непревзойдённую мощность и ультимативную производительность для рабочих станций. Графические процессоры предлагают удвоенное быстродействие в трассировке лучей, обработке искусственного интеллекта, рендеринге графики и вычислительных задачах по сравнению с предыдущими поколениями.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На выбор предлагается несколько вариантов графических процессоров поколения Ada включающих RTX 4000 SFF, RTX 4000, RTX 4500, RTX 5000 и RTX 6000. Они построены на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и имеют до 142 ядер RT третьего поколения, 568 тензорных ядер четвёртого поколения и 18 176 ядер CUDA последнего поколения. Независимо от области применения (архитектуры, производства, средств массовой информации, развлечений и здравоохранения) профессионалы разных сфер смогут использовать эти новые рабочие станции для решения задач моделирования искусственного интеллекта и 3D-рендеринга, визуализации продуктов и научных вычислений. Сообщается, что новые рабочие станции, базирующиеся на графических процессорах NVIDIA RTX Ada Generation и процессорах AMD Threadripper Pro, будут доступны начиная со следующего месяца у производителей BOXX и HP, а немного позднее всё это появится в прайсе других системных интеграторов.

#amd #nvidia #обучение ии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA может выпустить более дешёвую версию RTX 4070 и производительную RTX 4070 SUPER с 16 Гбайт
96-ядерный AMD Threadripper Pro 7995WX набрал 100000 баллов в Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
19
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
1
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
4
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
1
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
9
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
22
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
3
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Chrome скоро будет исправлять опечатки в URL на iOS и Android
+

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
51
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
11
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
2
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
13:03
"А вот у хохлов часть №%?* Статейка написана по всем заповедям дедушки Геббельса, особенно в части расчеловечивания. Верной дорогой!
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Показывал 3_14sUn
12:55
"В частности он недоволен новой тысячной купюрой, на которой изображён храм без креста. Миронов считает, что это знак очевидной беды" Основной признак беды - это вот такие "спесиалисты" в Думе. А здан...
Сергей Миронов: антигосударственная позиция Центробанка проявляется и в большом, и в малом
Nickolas777
12:52
Никакой рекламы, большинство сборок ПК на этом сайте идут, как правило, из этого магазина. Я просто последовал за традицией.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Dimkovski
12:48
Ясно, понятно. Реклама РЫГАРД
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
истребитель хохлизма
12:44
нвидия пусть себе жопу засунет свои тарантайки
Toyota тоже примкнула к лагерю сторонников зарядного разъёма Tesla (NACS)
Dimkovski
12:41
Ну по факту всем: компонентами, охладом, разгоном
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Показывал 3_14sUn
12:40
О, адепты мира подтянулись. Но фашисты - это Израиль.
В парламенте Пакистана призвали нанести ядерный удар по Израилю
Показывал 3_14sUn
12:35
Кто о чем, а "мамка стифлера" о хохлах. Про нашего володю я говорю, про Пукина. По остальному, вижу, возражений нет.
Лавров порекомендовал россиянам отдыхать в КНДР
Дмитрий
12:33
Пусть нвидии тоже посоветуют для 4090 🤡
Toyota тоже примкнула к лагерю сторонников зарядного разъёма Tesla (NACS)
Показывал 3_14sUn
12:28
Надо было договариваться, а не верещать о том, как "проклятые жиды все захватили".
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем