Новые вызовы вынуждают искать новые решения

Ещё совсем недавно так называемые противодронные козырьки вызывали смех у ведущих экспертов по всему миру. Казалось, что подобные решения бесполезны, но опыт СВО доказал, что обычная металлическая сетка способна спасти не только технику, но и жизнь экипажа. Именно поэтому такие конструкции всё чаще появляются на современной технике, а модификации с козырьками были замечены у китайских и даже индийских машин, поэтому было только вопросом времени, когда нечто подобное появится на израильских Merkava Mk.4. Похоже, танкисты опасаются, что даже самые современные модификации техники могут оказаться уязвимыми перед атаками дронов, способными сбрасывать боеприпасы сверху или действовать как камикадзе, неся с собой довольно внушительную боевую часть. Эта опасность стала очевидной во время последнего нападения ХАМАС на территорию Израиля, когда один из танков был поражён точным ударом сверху. Именно поэтому уже вскоре значительная часть машин может получить антидроновые козырьки.

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Ну а пока эксперты задаются вопросом, почему танку, оборудованному самыми современными системами электроники, активной защитой и имеющему статут неуязвимого, требуется дополнительная защита в виде козырька против примитивных китайских беспилотников? Первым делом стоит отметить, что Merkava Mk.4 – это не новая машина, а продукт многолетних модернизаций и усовершенствований, направленных на усиление брони и боевых характеристик. Вот только концепция бронирования разрабатывалась исключительно с учётом классических средств противодействия, а значит броня распределена таким образом, чтобы обеспечить защиту от ракетных комплексов, гранатомётов и артиллерийских систем. Эксперты отмечают, что концепция бронирования Merkava Mk.4 следует идеологии дифференцированной защиты. Это означает, что основной массив брони распределён в разных проекциях, чтобы обеспечить защиту при различных углах маневрирования. Среди наиболее прочных частей танка можно выделить лоб корпуса и башню с массивными навесными модулями.

На крыше башни также имеется модульная защита, толщина которой значительно превышает основную броню. Она, в какой-то мере, может обеспечить защиту от атак сверху. На самом деле такие накладки в первую очередь предназначены для попаданий снарядов под углом к поверхности крыши и при обстреле с возвышенности. Ну а против дронов, оснащённых мощными кумулятивными боевыми частями, такая защита перестаёт быть эффективной. Эти боеприпасы могут нанести тяжёлый ущерб танку даже при попадании под углом. В этом контексте наличие козырька, который может вызвать детонацию боеприпасов до их попадания в основную броню, становится критически важным элементом. Естественно, в случае мощных атак такая конструкция не спасёт танк, но она даёт дополнительную уверенность в защите. Это особенно важно, учитывая, что открытые люки экипажа могут стать лёгкой мишенью для осколочных боеприпасов.

Несмотря на всё это много вопросов вызвал комплекс активной защиты под названием «Меиль Руах» (или «Трофи»), который неоднократно назывался лучшим на рынке и наиболее защищённым. Как оказалось, несмотря на его существование, есть сомнения в его эффективности в реальных боевых условиях, поскольку несколько танков было уничтожено без срабатывания защиты. Похоже, даже открытый люк любого из членов экипажа автоматически отключает «Трофи», чтобы избежать риска для жизни. А в итоге можно сделать вывод, что проблема не в работоспособности комплекса, а в специфических настройках и тактике использования. Вот и получается, что внедрение защитных козырьков на боевых машинах может стать необходимостью в условиях современных вооружённых конфликтов, где угрозы приходят с разных направлений с использованием новых типов вооружения. В этом контексте обеспечение дополнительной защиты танков становится приоритетом для выживаемости на поле боя.

Эксперты заключают, что система «Трофи» не предназначена для фиксации беспилотников и защиты от них, ведь основная её функция заключается в нейтрализации кумулятивных боеприпасов, преимущественно противотанковых гранат и управляемых ракет. Это типичные угрозы на поле боя, как в мировой практике, так и в ходе боевых действий в Израиле, где важное внимание уделяется борьбе с плохо вооружёнными группировками. Система не обладает способностью обнаруживать низкоскоростные объекты, такие как бомбы и снаряды, сбрасываемые дронами. Получается, что ни ультрафиолетовые датчики, ни радиолокационные станции не могут точно идентифицировать такие объекты. Даже беспилотник, летящий навстречу и представляющий собой удобную цель для «Трофи», не вызывает реакции у защитной системы, потому что его скорость значительно ниже скорости атакующих снарядов. В целом проблема актуальна не только для системы «Трофи», но и для всех существующих комплексов активной защиты, включая российские системы «Арена» и «Афганит». Ранее, системы активной защиты успешно справлялись с идентификацией распространённых снарядов, позволяя минимизировать ложные срабатывания. Например, объекты, движущиеся со скоростью сотен метров в секунду, считались угрозами и идентифицировались как таковые. Как уже было сказано, для дронов, летящих со скоростью 50-100 км/час или находящихся в свободном падении боеприпасов, идентификация становится более сложной задачей, так как их поведение может быть схожим с безопасно падающими предметами или птицами.

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Первые признаки того, что беспилотники становятся серьёзной угрозой для танков, были заметны ещё в 2017 году, когда боевики ИГИЛ (запрещена в РФ и считается террористической) и других группировок начали более активно использовать дроны. Тем не менее эта проблема долгое время игнорировалась, поскольку даже Израиль с его зрелой индустрией беспилотных летательных аппаратов, не уделял должного внимания этой проблеме. При разработке защитных систем уделялось внимание умной системе управления огнём, комплексу «IronVision, позволяющему видеть на 360 градусов, и активной системе защиты «Трофи». Всё это считалось значимым, но примитивные дроны, способные легко атаковать танки, оставались незамеченными. Сегодня многие считают, что ЦАХАЛу и другим армиям предстоит пройти путь эволюции в области защиты от беспилотников, подобно тому, как это произошло с системами активной защиты несколько десятилетий назад. Скорее всего, на этот раз решение будет не таким сложным, хотя он и начался с некоторым запозданием.