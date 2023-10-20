Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Танк Merkava Mk.4 получил защиту от дронов – почему система защиты «Трофи» не способна сбивать БПЛА
Новые вызовы вынуждают искать новые решения

реклама

Ещё совсем недавно так называемые противодронные козырьки вызывали смех у ведущих экспертов по всему миру. Казалось, что подобные решения бесполезны, но опыт СВО доказал, что обычная металлическая сетка способна спасти не только технику, но и жизнь экипажа. Именно поэтому такие конструкции всё чаще появляются на современной технике, а модификации с козырьками были замечены у китайских и даже индийских машин, поэтому было только вопросом времени, когда нечто подобное появится на израильских Merkava Mk.4. Похоже, танкисты опасаются, что даже самые современные модификации техники могут оказаться уязвимыми перед атаками дронов, способными сбрасывать боеприпасы сверху или действовать как камикадзе, неся с собой довольно внушительную боевую часть. Эта опасность стала очевидной во время последнего нападения ХАМАС на территорию Израиля, когда один из танков был поражён точным ударом сверху. Именно поэтому уже вскоре значительная часть машин может получить антидроновые козырьки. 

реклама

Ну а пока эксперты задаются вопросом, почему танку, оборудованному самыми современными системами электроники, активной защитой и имеющему статут неуязвимого, требуется дополнительная защита в виде козырька против примитивных китайских беспилотников? Первым делом стоит отметить, что Merkava Mk.4 – это не новая машина, а продукт многолетних модернизаций и усовершенствований, направленных на усиление брони и боевых характеристик. Вот только концепция бронирования разрабатывалась исключительно с учётом классических средств противодействия, а значит броня распределена таким образом, чтобы обеспечить защиту от ракетных комплексов, гранатомётов и артиллерийских систем. Эксперты отмечают, что концепция бронирования Merkava Mk.4 следует идеологии дифференцированной защиты. Это означает, что основной массив брони распределён в разных проекциях, чтобы обеспечить защиту при различных углах маневрирования. Среди наиболее прочных частей танка можно выделить лоб корпуса и башню с массивными навесными модулями. 

На крыше башни также имеется модульная защита, толщина которой значительно превышает основную броню. Она, в какой-то мере, может обеспечить защиту от атак сверху. На самом деле такие накладки в первую очередь предназначены для попаданий снарядов под углом к поверхности крыши и при обстреле с возвышенности. Ну а против дронов, оснащённых мощными кумулятивными боевыми частями, такая защита перестаёт быть эффективной. Эти боеприпасы могут нанести тяжёлый ущерб танку даже при попадании под углом. В этом контексте наличие козырька, который может вызвать детонацию боеприпасов до их попадания в основную броню, становится критически важным элементом. Естественно, в случае мощных атак такая конструкция не спасёт танк, но она даёт дополнительную уверенность в защите. Это особенно важно, учитывая, что открытые люки экипажа могут стать лёгкой мишенью для осколочных боеприпасов.

Несмотря на всё это много вопросов вызвал комплекс активной защиты под названием «Меиль Руах» (или «Трофи»), который неоднократно назывался лучшим на рынке и наиболее защищённым. Как оказалось, несмотря на его существование, есть сомнения в его эффективности в реальных боевых условиях, поскольку несколько танков было уничтожено без срабатывания защиты. Похоже, даже открытый люк любого из членов экипажа автоматически отключает «Трофи», чтобы избежать риска для жизни. А в итоге можно сделать вывод, что проблема не в работоспособности комплекса, а в специфических настройках и тактике использования. Вот и получается, что внедрение защитных козырьков на боевых машинах может стать необходимостью в условиях современных вооружённых конфликтов, где угрозы приходят с разных направлений с использованием новых типов вооружения. В этом контексте обеспечение дополнительной защиты танков становится приоритетом для выживаемости на поле боя.

Эксперты заключают, что система «Трофи» не предназначена для фиксации беспилотников и защиты от них, ведь основная её функция заключается в нейтрализации кумулятивных боеприпасов, преимущественно противотанковых гранат и управляемых ракет. Это типичные угрозы на поле боя, как в мировой практике, так и в ходе боевых действий в Израиле, где важное внимание уделяется борьбе с плохо вооружёнными группировками. Система не обладает способностью обнаруживать низкоскоростные объекты, такие как бомбы и снаряды, сбрасываемые дронами. Получается, что ни ультрафиолетовые датчики, ни радиолокационные станции не могут точно идентифицировать такие объекты. Даже беспилотник, летящий навстречу и представляющий собой удобную цель для «Трофи», не вызывает реакции у защитной системы, потому что его скорость значительно ниже скорости атакующих снарядов. В целом проблема актуальна не только для системы «Трофи», но и для всех существующих комплексов активной защиты, включая российские системы «Арена» и «Афганит». Ранее, системы активной защиты успешно справлялись с идентификацией распространённых снарядов, позволяя минимизировать ложные срабатывания. Например, объекты, движущиеся со скоростью сотен метров в секунду, считались угрозами и идентифицировались как таковые. Как уже было сказано, для дронов, летящих со скоростью 50-100 км/час или находящихся в свободном падении боеприпасов, идентификация становится более сложной задачей, так как их поведение может быть схожим с безопасно падающими предметами или птицами.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первые признаки того, что беспилотники становятся серьёзной угрозой для танков, были заметны ещё в 2017 году, когда боевики ИГИЛ (запрещена в РФ и считается террористической) и других группировок начали более активно использовать дроны. Тем не менее эта проблема долгое время игнорировалась, поскольку даже Израиль с его зрелой индустрией беспилотных летательных аппаратов, не уделял должного внимания этой проблеме. При разработке защитных систем уделялось внимание умной системе управления огнём, комплексу «IronVision, позволяющему видеть на 360 градусов, и активной системе защиты «Трофи». Всё это считалось значимым, но примитивные дроны, способные легко атаковать танки, оставались незамеченными. Сегодня многие считают, что ЦАХАЛу и другим армиям предстоит пройти путь эволюции в области защиты от беспилотников, подобно тому, как это произошло с системами активной защиты несколько десятилетий назад. Скорее всего, на этот раз решение будет не таким сложным, хотя он и начался с некоторым запозданием. 

#военные технологии #танки #merkava mk.4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
Госиспытания 152-мм самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершены
Чем новая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» превосходит «Солнцепёк», и почему она опасна для ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
7
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
4
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
10
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
2
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
3
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
+
Chrome скоро будет исправлять опечатки в URL на iOS и Android
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
23
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
21
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
7
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
141
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
86
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
15
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
19

Сейчас обсуждают

Клара Исаковна
21:27
забей, всем покуй
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Клара Исаковна
21:25
сфоткать твою маму? она не фотогенична никуя, такая же страшная дура как и ты
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Клара Исаковна
21:25
у клары исаковны железный характер и иногда я проявляю мужественность, особенно когда приходится воспитывать долпоёпов
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Юрий Богданов
21:24
Не, gentoo ОЧЕНЬ много времени съедает. По мне лучше arch.
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
21:18
это то что ты сейчас сфоткаешь у себя между ног и покажешь
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
21:17
хахахахха ты уже перестал говорить от женского имени
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Клара Исаковна
21:17
перед перетягиванием твоего клитора?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Юрий Богданов
21:16
Сколько дней будут обновления для НОВОГО дистрибутива и в каком формате? Конкуренцию выдержите? *** Ах да, балабол. Или желание заработать булочку за счёт коментов?
Создаю свой дистрибутив Linux
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
21:16
да пожалуйста можем перед "этим" игрища устроить, если тебе так нравится
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Spambomber23
21:16
Привет, дочь охвицера из ципсятничка. Вату на затычки вам там ещё выдают?
Байден придумал причину, по которой Конгресс США должен выделить свыше $100 млрд на «помощь» Украине и Израилю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем