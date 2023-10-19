По словам офицера, танкисты уже сегодня готовы к отражению удара

Несколько дней представители Пентагона объявили, что первая партия M1 Abrams прибыла в Украину. Похоже, речь идёт о десяти машинах, тогда как в рамках запланированной поставки ожидается всего 31 танк. При этом Leopards 2 и Challengers 2 не продемонстрировали никакого преимущества над российской техникой, а эксперты ожидают, что американская броня не способна ничего изменить в украинском конфликте. Похоже, в текущем году M1 Abrams уже не будут применяться в боевых действиях, поскольку всё говорит о планах замедления продвижения со стороны ВСУ и перевода противостояния в спящую стадию. Предполагается, что американские танки станут частью бронированных кулаков в рамках наступательной операции весны 2024 года, ну а российские бойцы уже сегодня готовятся к отражению удара.

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По словам командира танкового батальона Самбу Хутакова, машины вызывают интерес среди обычных танкистов, а многие не могут дождаться, когда представится возможность поохотиться на американскую технику и другие боевые единицы НАТО. Кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» отметил, что при появлении иностранной техники на каком-либо участке передовой или в зоне специальной военной операции, все танкисты следят за продвижением машин с большим интересом. Военнослужащих волнует вопрос, кто первым сможет захватить и изучить новую технику. Известно, что подобные действия награждаются как материально, так и при помощи наград, а многие российские военнослужащие хотят сделать всё возможное для победы.

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Капитан Хутаков рассказывает, что его батальон ожидает прибытия первых американских танков M1 Abrams к концу текущего года или в начале следующего, но все бойцы готовы рвануть в бой уже сейчас. Ну а азарт и желание столкнуться с новой техникой настолько высоки, что бойцы даже готовы даже использовать противотанковое вооружение, например, РПГ. Ранее военкоры сообщали, что российские солдаты в СВО получают информацию о наиболее уязвимых местах техники НАТО заблаговременно, что позволяет отработать удары по макетам, а также понять, куда бить в условиях реального боя. Сам Хутаков находится в зоне специальной военной операции с начала 2023 года. Ранее он выполнял служебные обязанности в Сирии и участвовал в миротворческих операциях в районе Нагорного Карабаха от имени РФ. Он был награждён орденом «Мужества» и медалью «За отвагу» за участие в отражении украинского контрнаступления в летне-осенний период.