Турель обладает машинным зрением и способна самостоятельно распознавать живые цели противника

С каждым годом наблюдается всё более глубокое проникновение высоких технологий в военную сферу. До появления управляемых танков ещё далеко, но в данном случае причина отсутствия на поле боя таких машин сводится к целесообразности, а не к техническим ограничениям. Проще говоря, требуется создать защищённый канал связи, а пока это кажется нереализуемой задачей. Активно используются в СВО беспилотники, а некоторые страны пытаются собрать десятки и сотни дронов в рой, доверив управление искусственному интеллекту. Неясно, когда всё это появится на поле боя, но есть определённые отрасли, где роботы уже начинают идти в атаку. Так, в РФ была представлена инновационная турельная установка для пулемёта, способная осуществлять прицельный огонь по противнику со значительного расстояния. Новинка получила название «Чёрная Вдова» и была представлена на международной выставке «Интерполитех» в Москве.

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За создание установки ответственны инженеры научно-производственного объединения «Грань», а благодаря продуманной конструкции на борт можно взять несколько пулемётов. Представители НПО отмечают, что турельная установка оснащена собственной системой машинного зрения, что позволяет оператору контролировать ведение огня с расстояния до 1.5 километра. Технология в пассивном режиме обеспечивает распознавание живых сил и вражеской техники с высокой точностью, при этом вне зависимости от времени суток. Таким образом речь идёт об использовании различных датчиков, включая приборы ночного видения и тепловизоры. Вес портативной установки без установки пулемёта не превышает 15 килограмм, что позволяет переносить её при помощи одного солдата. Боец может оснастить турель всем необходимым, а после вернуться на позицию, обезопасив своё месторасположение.

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Разработчики отмечают, что установка разработана для крепления пулемётов отечественного производства, таких как пулемёты Калашникова. Ведение огня с использованием «Чёрной Вдовы» позволяет значительно увеличить безопасность бойца, так как её можно установить вблизи окопа и вести прицельный огонь на безопасном расстоянии. Неясно, почему было выбрано такое название, поскольку разработчики не давали пояснений на этот счёт. Стоит отметить, что ранее такое имя использовалось для различных видов оружия. Например, советская противопехотная мина ПМН долгое время носила подобное название также без конкретного объяснения. У американцев была своя «Чёрная Вдова». Это был тяжёлый ночной истребитель Northrop P-61 Black Widow, выпускавшийся во времена Второй мировой. Также название «Чёрная Вдова» использовалось в современности. Так в Таиланде создали бронетранспортер с таким именем, а в Южной Африке разработали автономную платформу для наблюдения.