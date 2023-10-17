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В ОАЭ определились со сроками и местом запуска первых электрических летающих такси
Похоже, первым городом на планете с развитой сетью летающих такси станет Абу-Даби

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Несколько международных стартапов уже больше пяти лет ведут разработку летающих такси. Первое время инвесторы готовы были давать инженерам миллионы долларов, но сегодня возникает всё больше вопросов, ведь все сроки запуска целого ряда перспективных проектов провалены. Кто-то обещал поднять сотни машин в воздух уже в 2022 году, тогда как другие надеялись начать массовое производство в 2023. Похоже, планы придётся перенести, а эксперты называют целый ряд причин, помешавших появлению летающих такси в ряде европейских и азиатских столиц. Прежде всего власти опасаются, что технология не до конца изучена, а действующие модели имеют изъяны. В лучшем случае пассажиры испытают негатив, а в худшем такое такси упадёт на голову прохожим. Никто не хочет начинать бизнес с катастрофы, поэтому сроки переносятся, а разработчики делают всё возможно, чтобы удешевить стоимость полёта и расширить возможности пассажиров. Похоже, есть все шансы запуска летающих такси в 2026 году, а первым городом, где жители и туристы смогут добираться до места по воздуху, станет Абу-Даби. 

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Развёртыванием воздушного парка займётся компания Archer Aviation. Компания имеет вес среди конкурентов и уже представила несколько прототипов электрических самолётов с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). В итоге именно представители Archer Aviation заключила соглашение с Инвестиционным офисом Абу-Даби (ADIO) о внедрении воздушных такси в городскую инфраструктуру в 2026 году. Представители компании уверяют, что намерены значительно сократить время поездок на автомобиле, снизив длительность с 60-90 минут до 10-20 минут благодаря электрическим воздушным такси. В рамках этой стратегической инициативы ADIO поддержит Archer, предоставив компании стимулы для создания международной штаб-квартиры и производственных предприятий в кластере индустрии интеллектуальных и автономных транспортных средств (SAVI) в Абу-Даби.

Archer планирует активно сотрудничать со своим глобальным производственным партнёром Stellantis, а также с местными компаниями в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы расширить собственные возможности по производству самолётов и разработке центра в Абу-Даби. Генеральный директор Главного управления гражданской авиации высоко оценил усилия Archer Aviation. По словам Саифа Мохаммед Аль Сувайди, электрический самолёт Midnight имеет высокие шансы получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации (FAA). Если всё пройдёт в штатном режиме, то уже в 2026 году воздушные такси Archer смогут перевозить людей, что позволит внедрить инновацию впервые в мире и распространить её на все крупные города ОАЭ. Представители государственных структур заявили о масштабном притоке международных инвестиций в Абу-Даби. Местные власти уверены, что внедрение электрической авиации в ОАЭ способствует решению проблемы пробок и снижению выбросов. Вместе с инвестициями придут и новые рабочие места, а значит регион сможет получить стимул для развития в ближайшие десятилетия. 

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Известно, что к настоящему моменту Archer Aviation привлекла более 1.1 миллиарда денежных средств, включая инвестиции от Mubadala Capital, United Airlines, Stellantis и Boeing. Главный исполнительный директор Archer Aviation Адам Гольдштейн уверен в перспективах проекта и видит в его реализации высокий потенциал для роста всего региона. Он заявил о планах сотрудничества с ADIO и Министерством экономического развития, а в результате производство машин также будет сосредоточено в ОАЭ. Представитель Archer Aviation полагает, что Абу-Даби – это только первый шаг, а уже к концу текущего десятилетия летающие электрические такси появятся во многих странах. В компании напомнили, что подписали соглашения с несколькими отраслевыми партнёрами в ОАЭ, что позволит осуществить намеченные планы. Среди наиболее важны партнёров значится Falcon Aviation. Указывается, что эта компания будет осуществлять эксплуатацию воздушных такси в Дубае и Абу-Даби. Не менее важен Abu Dhabi Aviation (ADA), являющийся крупнейшим оператором коммерческих вертолётов на Ближнем Востоке. Партнёрство будет способствовать развитию индустрии интеллектуальных и автономных решений для транспортных средств.

#технологии #транспорт #летающие такси
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