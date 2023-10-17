Своим мнением на этот счёт поделились аналитики из американского Института войны

После первых недель начала контрнаступления ВСУ стало очевидно, что успехи украинской стороны сильно ограничены, а продвижения нет. Техника НАТО не смогла продемонстрировать преимущества над российскими аналогами, а в результате в Киеве несколько раз меняли тактику, пытаясь нащупать слабые стороны российской армии. Западные аналитики называли причины провала, указывая на то, что ВСУ не имеет преимущества в воздухе, что и приводит к незащищённости танковых колонн и их быстрого уничтожения. Отмечалась ключевая роль минных полей, когда при помощи системы «Земледелие» военнослужащие армии РФ способны в кратчайшие сроки восстанавливать непроходимые заграждения. Несколько дней назад полное фиаско наступательной операции ВСУ озвучил В. Путин. Со слов президента, за несколько месяцев контрнаступления Украина потеряла значительные силы, но не добилась никаких результатов.

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Подобная информация озвучивалась и ранее, но с таким ходом мыслей были категорично не согласны Западные аналитики. Похоже, с началом затяжного конфликта на Ближнем Востоке приоритеты меняются, ведь сегодня любопытное заявление сделали представители Института изучения войны США. Там рассказывается о том, что неоднократные попытки украинских вооружённых сил достичь успеха на различных направлениях так и не привели к желаемым результатам. К примеру, недавно ВСУ предпринимали атаки на Купянском и Сватово-Кременском направлениях, но не смогли продвинуться вперёд. Артёмовское направление остаётся зоной активных боевых действий, где украинским формированиям не удаётся добиться значимых результатов. Заметно также отсутствие прогресса у ВСУ на Запорожском направлении, где уже пять месяцев украинские войска находятся в затруднительном положении около Работино и Вербового, несут серьёзные потери как в технике, так и в личном составе.

Эксперты из США подчёркивают, что неудачи украинской армии сопутствуют заметной активизации наступательных операций Вооружённых сил РФ. Российские войска проводят успешные атаки на различных направлениях, включая Купянское, Сватово-Кременское, Артёмовское, Авдеевку, Запорожье и Южно-Донецкое направления. Аналитики отмечают значительный прогресс российских сил на нескольких участках, что свидетельствует об истощении потенциала ВСУ. Особенно удачными являются успехи ВС РФ на Авдеевском направлении, где удалось продвинуться к юго-западу от Донецка и к югу от Новомихайловки. Также фиксируется продвижение российских войск на Южно-Донецком направлении и к северо-западу от населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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В целом американские специалисты констатируют, что обстановка на линии соприкосновения становится все более непростой для украинских формирований. Учитывая риски сокращения военной поддержки со стороны НАТО, включая те, что могут возникнуть из-за событий на Ближнем Востоке, а также приближающееся осеннее ненастье, предполагается, что активность ВСУ на главных направлениях контрнаступления продолжит сокращаться. Некоторые аналитики полагают, что ВСУ планируют сокращение боевых операций и попытаются закрепиться на занятых позициях. Если сделать это не удастся, то из-за особенностей рельефа и многих других факторов придётся откатиться на много километров назад. Похоже, переломный этап наступательной операции ВСУ состоится уже в самое ближайшее время.