Командующий Тихоокеанской армией США полагает, что у Китая сильная позиция, поэтому конфликт с этой страной окажется довольно опасным предприятием

В последнее время глобальная политическая повестка становится всё более напряжённой, а разговоры о ядерной угрозе со стороны потенциальных противников ведутся по обе стороны океана. Грешат как российские, так и американские политики, а всё это вызывает обеспокоенность у миллиардов людей. Ни одна их сторон не собирается отступать назад, а в США спорят о том, кто для страны представляет большую угрозу. Действующая команда Байдена готова сражаться сразу со всеми, бравируя авианесущими эскадрами. Трамп высказывает мнение, согласно которому нужно перестать вмешиваться в дела иностранных государств, сосредоточившись на благосостоянии рядовых американцев. Выдвигаются идеи о союзе с Россией, в рамках которого главным соперником стоит назначить Китай. Сложно сказать, какая точка зрения в данном случае победит, но разговоры о противостоянии между Америкой и Китаем всё чаще попадают на страницы крупных международных издательств.

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Американцы кружат у берегов Китая, тогда как власти Поднебесной проводят учения у берегов Тайваня. Аналитики отмечают, что речь идёт о прямом сигнале в адрес Вашингтона о готовности решать вопрос территориальной принадлежности с применением силы. В то же время администрация Белого дома не намерена менять свою политику в отношении поддержки Тайбэя. Любопытную позицию на эту тему высказал генерал Чарльз Флинн. В настоящее время он командует Тихоокеанской армией США, поэтому к мнению генерала прислушиваются не только эксперты, но и руководство в Белом доме. Флинн полагает, что в случае реального конфликта межу США и Китаем, важно помнить о сильных сторонах противника. Прежде всего генерал обращает внимание на географическое положение Китая, которое придаёт ему значительное преимущество. Скорее всего, столкновения будут происходить вдоль периметра государственной границы, поскольку авиация США проникнуть дальше не сможет. Это означает, что внутренние силы могут использовать короткие прямые маршруты к местам боевых действий, в то время как внешний противник должен двигаться по длинным обходным путям.

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Также не стоит забывать о тотальном превосходстве КНР в регионе, особенно в области военно-морской мощи. Китай владеет крупнейшим в мире флотом, который представлен современными высокотехнологичными кораблями. Кроме того, к флоту КНР присоединяются крупнейшая в мире береговая охрана и морское ополчение, входящее в состав внушительного рыболовецкого флота. Наконец, у Китая имеется огромный запас боеприпасов и промышленные мощности для их производства, что придаёт его вооружённым силам высокую устойчивость. Для преодоления вышеперечисленных препятствий генерал Чарльз Флинн советует максимально замедлить ход конфликта, заняв территории вдоль первой цепочки островов и организовав там оборону. Таким образом, можно вынудить Китай вести боевые действия на внешнем контуре, что даст США и их союзникам возможность использовать более эффективные внутренние линии для переброски войск к месту сражения.