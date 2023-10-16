реклама
США уже достаточно давно используют язык санкций для давления на те или иные страны. При этом ещё никогда в голову американцам не приходила идея ручного регулирования ценовой политики на те или иные ресурсы. Подобные действия идут в разрез с капиталистическими основами Западного мира, поэтому решение установить потолок цен на российскую нефть вызвало у большинства игроков крайне негативную реакцию. Даже в Европе были несогласные, но в итоге инициативу приняли, а сегодня можно констатировать, что добиться желаемого американцам не удалось. По мнению журналистов швейцарского издания Tages-Anzeiger, попытка Запада ограничить доходы России от нефтепродаж оказалась бесполезна и привела к противоположным результатам.
реклама
В настоящее время цена на баррель российской нефти превышает установленный Европой и США ценовой лимит в 60 долларов, хотя первое время Западу удалось добиться небольшой победы. Так, в мае самый популярный сорт нефти из РФ Urals торговался за 55 долларов за баррель. Вот только с тех пор цены продолжают расти и достигли уже 78 долларов за баррель. Для понимания происходящего эксперты советуют проследить маршрут поставок нефти. Как оказалось, в западных портах России, откуда нефть напрямую отправляется в Европу, цена «чёрного золота» в первое время после введения ограничений действительно снизилась, что было связано с попыткой европейских покупателей уйти от российских энергоносителей. Одновременно с этим в восточных портах, близких к Японии и Китая, цены на нефть оставались высокими. Там не было оттока клиентов, а покупатели платили 75 долларов за баррель, а иногда даже 85 долларов, о чём свидетельствуют российские экспортные данные с биржевых терминалов.
Таким образом, даже после введения ценового лимита в декабре 2022 года, 95% нефти в восточных портах было продано по ценам, превышающим введённые ограничения. Кроме того, более половины танкеров, приходивших в порт Козьмино, принадлежали иностранным судоходным компаниям и были застрахованы европейскими или американскими фирмами. Не стоит списывать со счетов желание России и Саудовской Аравии повысить отпускную стоимость нефти. В результате обе страны сократили добычу, нефти на рынке мало, а в западных российских портах больше не предоставляют больших скидок на отгрузку европейским потребителям. Международная рабочая группа по санкциям отмечает, что в период с января по сентябрь Россия продала 65% своей нефти с использованием западных судов и страховых компаний. В связи с этим эксперты по санкциям призывают страны G7 более активно бороться с попытками обхода ограничений. Они предлагают проводить аттестацию цен только для зарегистрированных торговых компаний, чтобы предотвратить участие подозрительных фирм из Гонконга или Объединённых Арабских Эмиратов.
Представители международной группы по санкциям призывают страховые компании проявлять более строгий контроль. Согласно опубликованной информации, администрация США уже связалась с некоторыми компаниями, а диалог проходил в дружелюбной атмосфере. Вот только нефть дорожает, а Россия получает всё больше прибыли. Аналитики подсчитали, что за каждый доллар, который прибавляется к цене «чёрного золота» на мировом рынке, российский бюджет получает 3 миллиарда долларов бонусного дохода. Отдельно уточняется, что конфликт на Ближнем Востоке вызывает опасения у целого ряда экспертов. Предполагается, что противостояние способно привести к удорожанию нефти. Некоторые предполагают, что 1 января 2024 года за 1 баррель будут давать 100 долларов.