Такое мнение выразили представители европейского издания Tages-Anzeiger

США уже достаточно давно используют язык санкций для давления на те или иные страны. При этом ещё никогда в голову американцам не приходила идея ручного регулирования ценовой политики на те или иные ресурсы. Подобные действия идут в разрез с капиталистическими основами Западного мира, поэтому решение установить потолок цен на российскую нефть вызвало у большинства игроков крайне негативную реакцию. Даже в Европе были несогласные, но в итоге инициативу приняли, а сегодня можно констатировать, что добиться желаемого американцам не удалось. По мнению журналистов швейцарского издания Tages-Anzeiger, попытка Запада ограничить доходы России от нефтепродаж оказалась бесполезна и привела к противоположным результатам.

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В настоящее время цена на баррель российской нефти превышает установленный Европой и США ценовой лимит в 60 долларов, хотя первое время Западу удалось добиться небольшой победы. Так, в мае самый популярный сорт нефти из РФ Urals торговался за 55 долларов за баррель. Вот только с тех пор цены продолжают расти и достигли уже 78 долларов за баррель. Для понимания происходящего эксперты советуют проследить маршрут поставок нефти. Как оказалось, в западных портах России, откуда нефть напрямую отправляется в Европу, цена «чёрного золота» в первое время после введения ограничений действительно снизилась, что было связано с попыткой европейских покупателей уйти от российских энергоносителей. Одновременно с этим в восточных портах, близких к Японии и Китая, цены на нефть оставались высокими. Там не было оттока клиентов, а покупатели платили 75 долларов за баррель, а иногда даже 85 долларов, о чём свидетельствуют российские экспортные данные с биржевых терминалов.

Таким образом, даже после введения ценового лимита в декабре 2022 года, 95% нефти в восточных портах было продано по ценам, превышающим введённые ограничения. Кроме того, более половины танкеров, приходивших в порт Козьмино, принадлежали иностранным судоходным компаниям и были застрахованы европейскими или американскими фирмами. Не стоит списывать со счетов желание России и Саудовской Аравии повысить отпускную стоимость нефти. В результате обе страны сократили добычу, нефти на рынке мало, а в западных российских портах больше не предоставляют больших скидок на отгрузку европейским потребителям. Международная рабочая группа по санкциям отмечает, что в период с января по сентябрь Россия продала 65% своей нефти с использованием западных судов и страховых компаний. В связи с этим эксперты по санкциям призывают страны G7 более активно бороться с попытками обхода ограничений. Они предлагают проводить аттестацию цен только для зарегистрированных торговых компаний, чтобы предотвратить участие подозрительных фирм из Гонконга или Объединённых Арабских Эмиратов.

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Представители международной группы по санкциям призывают страховые компании проявлять более строгий контроль. Согласно опубликованной информации, администрация США уже связалась с некоторыми компаниями, а диалог проходил в дружелюбной атмосфере. Вот только нефть дорожает, а Россия получает всё больше прибыли. Аналитики подсчитали, что за каждый доллар, который прибавляется к цене «чёрного золота» на мировом рынке, российский бюджет получает 3 миллиарда долларов бонусного дохода. Отдельно уточняется, что конфликт на Ближнем Востоке вызывает опасения у целого ряда экспертов. Предполагается, что противостояние способно привести к удорожанию нефти. Некоторые предполагают, что 1 января 2024 года за 1 баррель будут давать 100 долларов.