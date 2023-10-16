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Bublik1
Какой арсенал имеет группировка Хезболла, и представляет ли она реальную силу на Ближнем Востоке
Хезболла действительно имеет реальную силу, но вряд ли захочет ввязаться в противостояние с армией Израиля

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В последнее время всё внимание прессы привлекает конфликт в Секторе Газа, тогда как всё остальное отошло на второй план. При этом активизировалась группировка Хезболла. Обстановка становится всё более горячей, поэтому самое время изучить реальный арсенал исламского движения. Итак, Хезболла была основана в Ливане в 1982 году при активной поддержке спецслужб Ирана. Основная задача заключается в политическом давлении на соседний Израиль, а также противостояние с США и другими государствами. Известно, что Хезболла сильно отличается от других подобных группировок своими масштабами и огромным военным потенциалом. По некоторым оценкам, в рядах Хезболлы есть боевое крыло, насчитывающее несколько десятков тысяч вооружённых солдат. Что до представителей группировки, то там заявляют о 100-тысячной армии, являющейся самой мощной на Ближнем Востоке (не считая национальных сил).

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Для развития и поддержания военной мощи Хезболла полагается на свои ресурсы, на дружественные структуры в Ливане и на зарубежную помощь. Главным зарубежным партнёром движения выступает Иран. Его спецслужбы периодически поставляют вооружение и технику, тогда как Сирия оказывает посильную помощь, но в меньших масштабах. Арсенал Хезболлы включает оружие российского и американского производства. Прямые поставки из стран-производителей невозможны, но с помощью зарубежных партнёров, движение получает нужные материалы и детали. Кроме того, боевики умело используют захваченное в боях вооружение. С учётом особенностей потенциальных противников, Хезболла уделяет особое внимание ракетным системам, а в распоряжении имеются противотанковые ракетные комплексы различных поколений и моделей, выпущенные в различных уголках мира. В группировки имеются как советские и российские, так и американские и европейские системы.

Современные боевые машины РСЗО

Иранский тактический ракетный комплекс "Фатех-110".

Движение также обладает своим вариантом противовоздушной обороны с переносными ЗРК, включая советские «Стрела» и «Игла», американские FIM-92 и другие. В последние десятилетия появились ПЗРК иранского и китайского производства. Поговаривают, что у Хезболлы могут быть и более мощные ЗРК средней дальности, но эти данные не подтверждаются, поскольку группировка не торопится раскрывать все свои козыри. Боевая часть Хезболлы обладает реактивной артиллерией, которая является основой её военной мощи. В арсенале имеются разнообразные залповые системы и тактические комплексы различного происхождения. Эти системы позволяют наносить удары как на близкие, так и на удалённые дистанции. Основное влияние Хезболлы основано на способности атаковать дальние цели при помощи тактических баллистических ракет. В данном случае поставки осуществляют Иран и Сирия, а более эффективными считаются иранские «Зельзал-2» и «Фатех-110», способные поражать цели на расстоянии до 200 км. Использование управляемых ракет повышает точность удара. В 2006 году было подтверждено наличие у Хезболлы даже противокорабельных ракет.

Пуск ракеты "Фаджр-5" иранскими войсками

Очевидно, что вооружённое крыло движения Хезболла представляет собой своего рода вооружённые силы с широким спектром вооружения. С общей численностью до 100 тысяч человек, организация располагает многочисленными пехотными подразделениями, включая механизированные, оснащённые стрелковым и другим вооружением. Кроме того, у группировки есть танки, артиллерия, включая ствольную и реактивную, тактические ракетные системы и даже береговая оборона с морской пехотой. Имея такой разнообразный военный арсенал и состав, Хезболла может эффективно выполнять свои военные и политические задачи. Группировка регулярно проводят различные акции против Израиля. Недавние ракетные атаки свидетельствуют о том, что напряжённая обстановка в регионе способствует дальнейшей эскалации и возможным новым ударам.

Китайский БРК с ракетой C-802

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Эксперты советуют не переоценивать военный потенциал Хезболлы, особенно в части ракетных систем. Большинство более сложных вооружений, таких как дальнобойные снаряды для реактивных систем залпового огня, тактические ракетные комплексы и противокорабельное вооружение, импортируются из-за границы. Движение способно производить лишь базовые образцы оружия на своей территории. Таким образом, Хезболла обладает значительным потенциалом в области ракетных систем, но сильно зависит от импорта, в основном от Ирана. При разрыве этих поставок или компонентов вооружения, возникают серьёзные проблемы, которые могут негативно повлиять на боевую готовность движения в целом. Тем не менее Иран предпринимает необходимые меры для поддержания поставок и защиты интересов своих партнёров в Ливане (как политически, так и военные). Всё это говорит лишь о том, что Хезболла способна нанести армии Израиля ощутимый урон, но сильно проигрывает как по числу, так и по оснащению. Эксперты отмечают, что Хезболла заслуженно считается крупным игроком в регионе, но будет внимательно следить за ситуацией и не вмешается до тех пор, пока не будет уверена в том, что может извлечь из происходящего реальную пользу. 

#аналитика #политика #хезболла
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