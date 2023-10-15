Военная техника встретит ожесточённое сопротивление и может оказаться не готова к городским боям

Власти Израиля уже несколько дней готовятся к переброске войск на территорию Сектора Газа. Анклав остаётся под постоянными обстрелами, а за число погибших среди мирных жителей по обе стороны границы продолжает расти. Останавливаться никто не намерен, а аналитики уверены, что наземная операция приведёт к гуманитарной катастрофе, а озабоченность выразили представители ООН и ВОЗ. Сомневаются многие лидеры суверенных государств, призывая стороны сесть за стол переговоров. Чем всё завершится, сказать сложно, но аналитики уже изучили некоторые аспекты использования боевой техники ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС в анклаве. Прежде всего стоит разобраться, насколько армия Израиля готова к боевым действиям в городской застройке.

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Аналитики полагают, что использование механизированных сил в условиях города будет осложнено некоторыми факторами, каждый из которых окажет влияние на общую операционную готовность. В частности, из-за мобилизации в некоторых частях ЦАХАЛ могут находиться резервисты, не прошедшие обучение MOUT (военные операции в городской среде). Кроме того, мобилизованные граждане страны не обладают достаточными навыками боевого слаживания. Предполагается, что в настоящее время такие части могут проводить интенсивную подготовку, но это может потребовать недель или месяцев, а не дней или часов, как утверждали ранее представители израильских властей. Что до вызовов, то многолетний опыт военных действий в разных странах, включая США, позволяет сделать однозначный вывод: тяжёлая техника не обеспечивает мгновенного и безусловного преимущества в городских боях. Для успешного применения такой техники требуется выполнение множества условий.

Например, танки без поддержки пехоты могут попасть в ловушки, а продвижение окажется парализовано. Применение бронетехники в городе также требует серьёзной инженерной разведки и поддержки, такой как обезвреживание мин, разгрузка завалов, укладка дорог и т.д. Игнорирование этих и других условий может привести к дополнительным потерям и невозможности достичь поставленные задачи. Кроме того, эффективность операций в городе может повлиять на сложности в снабжении. Доставка топлива, боеприпасов, продовольствия, воды и запасных частей будет требовать поставок извне, из складов за пределами палестинского анклава. Учитывая, что в таких условиях танк может израсходовать боеприпасы за несколько часов боя, бой в городской застройке может стать серьёзной проблемой. В результате придётся организовывать сеть полевых пунктов снабжения и поддерживать постоянное движение конвоев снабжения.

Другой аспект включает эвакуацию повреждённой бронетехники из городской застройки, что окажется сложным, даже если не учитывать удары противника по колоннам. В целом плотная городская застройка ограничивает обзор и сектор обстрела для всех, включая экипажи бронетехники. Кроме того, в разрушенных бомбардировками районах Газы часто невозможно воспользоваться преимуществом скорости и манёвра. Важным фактором для выживания бронетехники в городе становится постоянное взаимодействие и обмен информацией между экипажами и сопровождающими элементами, такими как пехота, снайперы, сапёры и операторы беспилотников. Аналитики полагают, что можно попытаться скопировать действия морских пехотинцев США при штурме Эль-Фаллуджи. Тогда группы морских пехотинцев вели свои танки через город до огневых позиций, где техника смогла ударить по укреплённым позициям противника.

Всё это позволяет сделать вывод, что сегодня оценить фактическую готовность ЦАХАЛ к боевым операциям в городской среде невозможно. Скорее всего, на начальной стадии операции командование ЦАХАЛ будет стремиться задействовать наиболее подготовленные части, которые будут сталкиваться с бойцами ХАМАС, годами готовившимися к такому сценарию, накапливая вооружение и изучая опыт современных военных конфликтов. Судя по атакам израильской техники с использованием беспилотных летательных аппаратов и нескольким успешным случаям поражения танков Merkava Mk.4, оснащённых системой активной защиты Trophy, ХАМАС извлёк уроки из опыта других конфликтов и сможет предложить ЦАХАЛу новые тактические решения. Кроме того, на стороне ХАМАСа есть преимущества, такие как знание местности, поддержка местного населения и разветвлённая сеть подземных коммуникаций, большая часть которой неизвестна командованию ЦАХАЛ.

Ну а пока ХАМАС уже несколько дней обстреливает территорию Израиля ракетами. Так называемый Железный купол оказался не таким прочным, как казалось, поскольку после перегрузки системы отдельные боевые единицы проходят через защиту и попадают по гражданским и военным объектам. Известно, что с 7 октября палестинцы выпустили от 2 тысяч до 5 тысяч неуправляемых ракет в сторону Израиля. Примечательно, что ХАМАС перешёл от ранних моделей ракет «Кассам» к более технологичным вариантам. Некоторые из них были нацелены на районы системы ПВО Железный купол, другие использовались для атаки жилых зданий в израильских городах, а отдельные и вовсе предназначались для ударов по военным объектам. Похоже, уже достаточно давно ХАМАС развернул производство неуправляемых ракет в специальных подземных хранилищах, частично находящихся на глубине 20-40 метров под жилыми районами сектора Газа.

Другие ракеты могли быть перемещены под землю в территории Египта с использованием системы тоннелей. Предполагается, что общая площадь этих заводов ХАМАС составляет около 50 тысяч квадратных метров. Подземные цеха оборудованы станками с числовым программным управлением для металлообработки, а также системами вентиляции и утилизации газов, что облегчает работу дежурных бригад и делает их менее уязвимыми для обнаружения со стороны израильских вооружённых сил. ЦАХАЛ проводил несколько атак по таким объектам, но полностью прекратить производство ракет так и не удалось. Ну а пока запуск неуправляемых ракет возможен благодаря разветвлённой подземной сети, по которой ракеты доставляются до пусковых установок. Сами пусковые установки тщательно маскируются и открываются только на время запуска, после чего их быстро закрывают. ХАМАС создал несколько позиционных районов для запуска ракет в различных крупных городах Газы, включая Южный Абасан, Хирбат-Ихзаа, Хан-Юнис, Аль-Маваси, а также северо-восток – Бейт-Ханун, Джабалия и Умм ан-Наср. Согласно некоторым данным, между тоннелями позиционных районов на севере и юге существует специальный транспортный узел, который позволяет перемещать ракеты от производственных линий к пусковым позициям.

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Большинство ранних палестинских ракет имели дальность значительно менее 20 километров. При этом с 2014 года ХАМАС сделал значительный прогресс в увеличении дальности ракетных запусков. Активная разработка собственных технологий и использование иностранных решений (иранских и китайских) позволили увеличить дальность ракетных атак до 80-120 километров. Учитывая небольшое расстояние между Газой и Израилем, это обеспечивает возможность атаковать практически любые цели в Израиле, включая отдалённые города, такие как Ашдод, Тель-Авив, Иерусалим, Хеврон, а также стратегически важные объекты, такие как ядерный центр в Димоне и большинство израильских военных базы.