Похоже, все слухи об уходе жёстких дисков с рынка оказались надуманными

Согласитесь, что ведущий аналитик, считающийся гуру индустрии, просто обязан давать долгосрочные прогнозы и делать громкие заявления. Некоторым экспертам удаётся говорить настолько пространно, что в итоге обвинить их в некомпетентности просто невозможно, а вот другие предпочитают рубить с плеча. К примеру, уже достаточно давно ходят слухи о скорой кончине игровых консолей, вот только приставки продолжают своё триумфальное шествие, несмотря на все прогнозы недоброжелателей.

Не желают умирать и жёсткие диски, уход с рынка которых пророчат достаточно давно. Кажется, что старая технология действительно не имеет перспектив, вот только реальные цифры говорят об обратном. По данным аналитиков, несмотря на массу технических ограничений HDD и тотальное отставание по скоростным показателям от SSD, ожидается стремительный рост продаж жёстких дисков в ближайшие 10 лет.

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Согласно данным экспертов из Future Market Insights (FMI), продажи HDD будут увеличиваться на уровне не менее 12% каждый год, и никаких реальных массовых альтернатив у данной технологии не будет как минимум до 2023 года. Рынок останется стабильным, поэтому говорить об уходе HDD с небосклона преждевременно. По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года мировой рынок HDD достигнет отметки приблизительно в 127 миллиардов долларов, что почти в четыре раза больше, чем было в 2022 году. Тогда всем производителям удалось выручить 36.5 миллиарда долларов, а высокий спрос связан с несколькими ключевыми факторами. В FMI пишут, что рост продаж HDD начнётся после краткосрочного спада, а главными покупателями станут представители бизнес-сектора. Всё дело в том, что какое-то время десятки миллионов пользователей и корпоративных систем переводились на твердотельные накопители. SSD обладают более высокой скоростью чтения и записи и почти не подвержены механическим поломкам, обеспечивая оптимальную производительность за свои деньги.

И всё же, традиционные HDD обходят конкурирующую технологию по показателю цены за 1 ГБ, а также предлагают намного более внушительный объём. Проще говоря, жёсткие диски гарантируют большую ёмкость за меньшие деньги, что делает их привлекательным выбором для хранения значительных объёмов данных. В целом, есть и другие технологии. Например, для долгосрочного хранения резервных копий используются магнитные ленты, которые остаются более экономичным решением, но популярность у подобных накопителей растёт слишком медленно, а проникновение не превышает несколько процентов. В итоге, несмотря на недостатки, потенциальные покупатели обращают внимание именно на HDD, а аналитики уверены, что рост продаж стимулируется цифровой трансформацией. Компании по всему миру вынуждены хранить большие объёмы данных, а HDD остаются более доступными с точки зрения бюджета для этой цели, если сравнивать с более скоростными SSD.

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Не менее значимым фактором, влияющим на популярность и продажи HDD, считается рост масштабов и количество кибератак по всему миру. Компании и пользователи всё чаще становятся жертвами хакеров, а для защиты ценных данных остаётся только хранить резервные копии на специализированных носителях, которые не подключены к интернету. Именно в этом случае жёсткие диски остаются более надёжными и дешёвыми по сравнению со всеми существующими альтернативами, а тренд останется актуальным длительное время. По мнению аналитиков FMI, продажи HDD не будут демонстрировать значительного роста в потребительском сегменте. Обычные пользователи предпочитают SSD из-за их преимуществ в производительности и надёжности, а большая часть людей не нуждается в огромных объёмах, поэтому не интересуется покупкой жёсткого диска.