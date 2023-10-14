Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в полном боевом составе прибыл в Пусан

После распада СССР США стали единственной страной, контролирующей значительную часть аспектов мировой политики. Национальные интересы у американцев есть как в процветающих регионах земного шара, так и в самых безлюдных и засушливых пустынях. Ну а любой, кто не развивается в фарватере этих интересов тут же признаётся врагом. В последнее время число противников такой политики растёт, а мир медленно меняется. Возможно, некоторые страны просто не хотят быстрых перемен, поскольку стремительное падение гегемона может привести к краху всей финансовой системы. Возможно, есть и другие причины, но в данном случае важно лишь то, что число оппонентов у дядюшки Сэма постоянно растёт. К всеобщему бунту подключаются страны Латинской Америки, Азии и даже Ближнего Востока. Саудовская Аравия заявила о собственных интересах, многие из которых не совпадают с Американскими, но существуют регионы, традиционно доставляющие дядюшке Сэму массу проблем. Пожалуй, если не считать Иран, то самой настоящей головной болью для США считается Северная Корея.

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Власти этой страны ведут последовательную политику уже много десятилетий, сумев разработать ядерное оружие, которое служит фактором сдерживания. Америка делает всё, чтобы не допустить сближения Сеула и Пхеньяна, продолжая нагнетать положение и создавая искусственные кризисы. Пожалуй, если бы у США было больше авианосцев, то янки поставили бы по одному у каждого залива на планете, а так приходится экономить. Несмотря на это уже второй раз в текущем году авианесущий крейсер причалил к берегам Пусана, а очередной визит приурочен к 70-летию союза между Южной Кореей и США. Обе стороны подчёркивают, что происходящее имеет важное значение для всего региона, но по факту прибытие авианосца только увеличивает напряжённость. Согласно официальным данным, корабль ВМС США «Рональд Рейган» и его боевая группа сейчас находится в Пусане в рамках пятидневного визита. Это первый раз за семь месяцев, когда американский атомный авианосец посетил Южную Корею, с тех пор как в конце марта в Пусане пришвартовался «Нимиц».

Перед своим прибытием в четверг, корабль принял участие в трёхсторонних морских учениях с Южной Кореей и Японией в международных водах к юго-востоку от острова Чеджудо. Министерство обороны Южной Кореи подчеркнуло, что этот визит – это часть обязательств Вашингтона по регулярному присутствию американских стратегических сил на Корейском полуострове в ответ на развитие ядерной программы Северной Кореи. Представитель авианосной ударной группы отметил, что хотя корабли ВМС США часто бывают в Южной Корее, особый статус нынешнего визита делает его особенно значимым. Представитель ВМС США заявил, что главная цель происходящего заключается в проведении совместных учений на море, достижении общих целей и построении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Авианосец останется в Пусане до следующего понедельника, в это время моряки ВМС США примут участие в мероприятиях, направленных на укрепление отношений между военными силами двух стран и их населением.

Тем временем, прибытие авианосца вызвало негодование Северной Кореи, которая рассматривает размещение такой мощной американской военной единицы как серьёзную угрозу своей безопасности. В пятницу официальные СМИ страны заявили о возможности нанесения самого мощного и немедленного первого удара, отметив, что ядерная доктрина страны предусматривает применение необходимых мер в случае, если они посчитают, что использование ядерного оружия неизбежно. Последний раз корабль ВМС США «Рональд Рейган» посещал Южную Корею в сентябре прошлого года, когда Северная Корея провела испытания баллистических ракет в знак протеста. Из-за этого существует риск возможных провокаций во время пребывания авианосца в Пусане.

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