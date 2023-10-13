А вот цена такой продукции может оказаться немного дороже, чем у китайских производителей

Похоже, российские власти не ожидали настолько значительных санкций со стороны США и ЕС. Сегодня можно констатировать, что немалая часть международных компаний ушла из страны, оставив клиентов без технической поддержки. Импорт новых товаров удалось наладить довольно скоро, а за счёт появления китайских брендов появилась возможность перекрыть дефицит и увеличить разнообразие. В целом недостатка в товарах на полках российских магазинов нет, но это не значит, что места для новых брендов не осталось. По данным «Коммерсанта», уже совсем скоро в РФ развернётся массовое производство бытовой техники и домашней электроники под иранскими брендами.

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По информации издания, иранские компании проявляют интерес к российскому рынку и даже рассматривают возможность приобретения местных производственных предприятий, а не только их аренды. Среди наиболее привлекательных для иранских компаний заводов находятся бывшие предприятия LG и Samsung, а также другие заводы, которые были вынуждены приостановить производство в 2022 году, включая немецкую компанию Bosch. На данный момент точные имена иранских компаний, заинтересованных в приобретении российских производств, не раскрываются. Предполагается, что наиболее активными станут Datees и Emersun. Речь идёт о двух ведущих иранских компаниях, пытающихся выйти на рынок РФ под собственными брендами. Эти компании планируют не только продвигать свою продукцию в России, но также готовы размещать производство местных брендов на своих заводах в Иране. Эксперты уверены, что техника будет высокого качества техника, а значит и цены окажутся выше, чем у китайских конкурентов.

Ассортимент продукции Emersun и Datees аналогичен предложениям компаний LG и Samsung и включает в себя широкий спектр бытовой техники, такой как чайники, вытяжки, газовые и электрические варочные панели, духовые шкафы, микроволновки, пылесосы и многое другое. Datees уже сегодня предлагает русскоязычный официальный сайт с качественным переводом, а вся продукция компании производится на заводе, расположенном в Иране, в 55 километрах к востоку от Тегерана. В свою очередь, у Emersun также есть русскоязычный сайт, хотя качество перевода всё же требует доработки. Информация на сайте указывает, что компания была основана в 1981 году и предлагает продукцию, включая пылесосы, встраиваемые газовые плиты и холодильники. Иранским компаниям предоставляется возможность использовать уже существующую инфраструктуру в России для производства своей продукции, что может избавить их от необходимости строить новые производства. Сообщается, что российские власти планируют решить вопрос с заводами LG и Samsung в ближайшее время. По словам основателя компании Smart Solutions и бывшего менеджера турецкого производителя техники Vestel (Гусейна Иманова), российский Минпромторг недавно предоставил LG и Samsung ультиматум: до 1 января 2024 года они должны либо возобновить производство в России, либо продать свои заводы заинтересованным компаниям, иначе возможно национализация их производств.

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К сожалению, в Минпромторге России отказались комментировать информацию относительно возможной судьбы заводов LG и Samsung, заявив лишь о стремлении к расширению сотрудничества с иностранными инвесторами. Стоит понимать, что значительная часть бытовой техники и электроники, представленной на российском рынке, поставляется в рамках параллельного импорта, поскольку многие крупные производители прекратили поставки своей продукции в Россию в 2022 году. Некоторые аналитики сомневаются, что иранская техника будет популярна на российском рынке из-за специфического дизайна и азиатских стандартов. Вполне возможно, всё это найдёт своего покупателя, ведь рынок всё ещё готов к расширению.