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Bublik1
Украинский футболист клуба «Шахтёр» Распутько сбежал из аэропорта в Бельгии и уехал в Россию
19-летний спортсмен мог попросить политического убежища в России

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Прежде чем переходить к основной новости нужно понимать, что украинские власти уже достаточно давно занимаются политическим давлением на все слои населения. Несмотря на то, что в стране большая часть людей (до 80% по разным оценкам) русскоговорящих, среднее образование полностью осуществляется на украинском языке, а уже давно и речи нет о ведении документов на русском. От обычного населения власти перешли к представителям культуры и спорта. Если артист не готов был говорить определённые вещи в адрес России, то места на эстраде ему не было, а представителей спорта открыто заставляли идти на довольно спорные действия. Всё это было задолго до начала СВО, поэтому любителям украинской прессы лучше получше разобраться в вопросе. К примеру, представители олимпийской сборной Украины по стрельбе активно участвуют в СВО, применяя свои навыки в качестве снайперов. Любые контакты с российским спортсменами пресекаются, а скандалы приветствуются. 

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В случае, если спортсмен пытается говорить о важности мира и соблюдении общих олимпийских правил, то тут же подвергается травле внутри и за пределами страны, а жить и работать в таких условиях крайне сложно. Кто-то адаптировался, поясняя свои действия тем, что выбора нет, тогда как другие не готовы мириться с происходящим. Сегодня стало известно о пропаже украинского футболиста по имени Александр Распутько. 19-летний спортсмен играет за «Шахтёр», а пресса заявила, что он сбежал в Россию. В ходе разбора подробностей случившегося стало известно, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА, который его родной клуб играл в Бельгии с «Антверпеном». После матча футболист аккуратно сложил форму, отправился в аэропорт, откуда улетел в неизвестном направлении. Якобы, Распутько попросил политического убежища в России, но подтвердить подобные слухи пока не удалось. 

Что примечательно, факт отсутствия футболиста после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» был подтверждён представителями клуба «Шахтёр». Оказывается, игрок получил посадочный билет (судя по всему, в Польшу, поскольку в Украину самолёты не летают), сдал багаж и не явился на посадку в самолёт. Информации о местонахождении Распутько украинская сторона предоставить не может, но надеются на то, что футболист вернётся в ближайшее время. Клуб уже отправил спортсмену официальное письмо с требованием вернуться в расположение команды в течение пяти дней. В противном случае, контракт будет расторгнут по вине игрока, и клуб оставляет за собой право требовать финансовую компенсацию.

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По мнению клуба, если бы были какие-либо основания для отъезда, Александр не отправился бы на матч Юношеской лиги УЕФА. Сейчас он не поддерживает связь с клубом. Представители «Шахтёра» заявляют о намерении действовать в рамках действующего законодательства, ну а игрок клуба должен нести ответственность не только как часть команды, но и как гражданин Украины. В данном случае имеется в виду, что всё мужское население страны призывного возраста имеет довольно ограниченные права и обязано с оружием в руках сражаться за интересы США. Ну а Распутько отказался от выполнения такого почётного обязательства и уехал в Россию. 

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