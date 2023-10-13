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Bublik1
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
MIUI 15 появится вместе с новым флагманом Mi 14

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Судя по всему, уже совсем скоро на рынок поступит новый флагман Xiaomi. Mi 14 получит новый процессор, улучшенную камеру и претендует на звание самого быстрого мобильного телефона на планете. Китайская компания говорит о появлении некоторых сюрпризов, но мы с вами прекрасно понимаем, что в последние годы никаких инноваций в индустрии не было. В тестах мы видим, как растёт количество "попугаев", вот только подобные рекорды интересны лишь энтузиастам, поскольку все современные процессоры давно имеют всё необходимое для запуска любых приложений. Именно поэтому никакого ажиотажа вокруг Mi 14 нет, а самое главное событие в данном случае – это анонс новой операционной системы MIUI 15.

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Традиционно разработчики заявляют о том, что оболочка станет ещё более скоростной, а интерфейс сможет запускаться настолько быстро, насколько это возможно. Готовится ряд других инноваций, но есть некоторые сомнения относительно их появления в базовых версиях глобальных и российских прошивках. Например, китайская MIUI 14 позволяет удалять даже системные приложения, что неплохо очищает память устройства и делает его более быстрым. Вот только международные версии оболочки не получили такой функции, поэтому стоит относиться к рекламным обещаниям с определённой долей скепсиса. И всё же, владельцев смартфонов Xiaomi ждут хорошие новости, ведь вместе с релизом Mi 14, прошивку получат несколько других устройств. Существует список, в рамках которого инсайдеры предлагают ознакомиться со всеми актуальными аппаратами, в настоящее время соответствующим требованиям к получению MIUI 15. 

Есть все основания полагать, что далеко не все мобильные телефоны из перечня действительно получат новую операционную систему (по крайней мере российскую версию), поскольку данные носят неофициальный характер. И всё же, если отбросить планшеты, то всего в списке значится 104 названия. Инсайдеры напоминают, что тестирование новой оболочки уже идёт, а в первых рядах на получение MIUI 15 претендуют аппараты серии Mi 13, а также некоторые модели серии Redmi K60. Что до новинок, то вместе с прошивкой выйдут следующие серии: Mi 14, Redmi K70 и POCO F6. Именно они позволят сделать вывод о работоспособности оболочки, тогда как все остальные могут претендовать на неё с некоторым опозданием. 

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Как обычно флагманы и самые новые смартфоны находятся в первых рядах в очереди на обновление, тогда как более старые модели могут рассчитывать на прошивку только к лету 2024 года. Например, телефоны серии Redmi 10 и Redmi 12 получили MIUI 14 совсем недавно, тогда как следующая MIUI 15 окажется доступна только для Redmi 12. В связи с этим рекомендуем вам задуматься о покупке наиболее современных аппаратов. Выбор играет ключевую роль, ведь одновременно на полках вы можете встретить сразу несколько поколений. Нет никаких сомнений, что Mi 11 (как и вся серия) позволит вам ещё много лет запускать любые приложения, вот только срок технической поддержки у такого телефона на целых два года меньше, чем у Mi 13. Аналогичное правило действует и в отношении менее дорогих серий. Например, Redmi Note 12 останется актуальным ещё два года, тогда как Redmi Note 10 получит прошивку в последний раз. По возможности учитывайте эти рекомендации при выборе телефона, поскольку выход обновлений обеспечивает защиту при работе с обычными приложениями и при подключении к частным и общественным беспроводным сетям. 

  1. Xiaomi Mi 11 Pro
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  3. Xiaomi Mi 11 LE
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  7. Redmi K40 Gaming
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  9. Xiaomi Mi 12 Pro
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  13. Redmi K40S
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  17. Xiaomi Civi 1S
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  38. Xiaomi Mi 11 LE
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  45. Xiaomi Mi 12S Pro
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  49. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
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  51. Xiaomi Mi 12T Pro
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  53. Redmi K60 Ultra
  54. Xiaomi Mi 13
  55. Redmi K40 Pro Plus
  56. M4 Pro 5G
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  58. Redmi Note 12S
  59. Xiaomi Mi 12
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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