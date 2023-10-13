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Судя по всему, уже совсем скоро на рынок поступит новый флагман Xiaomi. Mi 14 получит новый процессор, улучшенную камеру и претендует на звание самого быстрого мобильного телефона на планете. Китайская компания говорит о появлении некоторых сюрпризов, но мы с вами прекрасно понимаем, что в последние годы никаких инноваций в индустрии не было. В тестах мы видим, как растёт количество "попугаев", вот только подобные рекорды интересны лишь энтузиастам, поскольку все современные процессоры давно имеют всё необходимое для запуска любых приложений. Именно поэтому никакого ажиотажа вокруг Mi 14 нет, а самое главное событие в данном случае – это анонс новой операционной системы MIUI 15.
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Традиционно разработчики заявляют о том, что оболочка станет ещё более скоростной, а интерфейс сможет запускаться настолько быстро, насколько это возможно. Готовится ряд других инноваций, но есть некоторые сомнения относительно их появления в базовых версиях глобальных и российских прошивках. Например, китайская MIUI 14 позволяет удалять даже системные приложения, что неплохо очищает память устройства и делает его более быстрым. Вот только международные версии оболочки не получили такой функции, поэтому стоит относиться к рекламным обещаниям с определённой долей скепсиса. И всё же, владельцев смартфонов Xiaomi ждут хорошие новости, ведь вместе с релизом Mi 14, прошивку получат несколько других устройств. Существует список, в рамках которого инсайдеры предлагают ознакомиться со всеми актуальными аппаратами, в настоящее время соответствующим требованиям к получению MIUI 15.
Есть все основания полагать, что далеко не все мобильные телефоны из перечня действительно получат новую операционную систему (по крайней мере российскую версию), поскольку данные носят неофициальный характер. И всё же, если отбросить планшеты, то всего в списке значится 104 названия. Инсайдеры напоминают, что тестирование новой оболочки уже идёт, а в первых рядах на получение MIUI 15 претендуют аппараты серии Mi 13, а также некоторые модели серии Redmi K60. Что до новинок, то вместе с прошивкой выйдут следующие серии: Mi 14, Redmi K70 и POCO F6. Именно они позволят сделать вывод о работоспособности оболочки, тогда как все остальные могут претендовать на неё с некоторым опозданием.
Как обычно флагманы и самые новые смартфоны находятся в первых рядах в очереди на обновление, тогда как более старые модели могут рассчитывать на прошивку только к лету 2024 года. Например, телефоны серии Redmi 10 и Redmi 12 получили MIUI 14 совсем недавно, тогда как следующая MIUI 15 окажется доступна только для Redmi 12. В связи с этим рекомендуем вам задуматься о покупке наиболее современных аппаратов. Выбор играет ключевую роль, ведь одновременно на полках вы можете встретить сразу несколько поколений. Нет никаких сомнений, что Mi 11 (как и вся серия) позволит вам ещё много лет запускать любые приложения, вот только срок технической поддержки у такого телефона на целых два года меньше, чем у Mi 13. Аналогичное правило действует и в отношении менее дорогих серий. Например, Redmi Note 12 останется актуальным ещё два года, тогда как Redmi Note 10 получит прошивку в последний раз. По возможности учитывайте эти рекомендации при выборе телефона, поскольку выход обновлений обеспечивает защиту при работе с обычными приложениями и при подключении к частным и общественным беспроводным сетям.
- Xiaomi Mi 11 Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi K60
- Redmi Note 12 Turbo
- POCO X5 5G
- Redmi K40 Gaming
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Xiaomi Mi 12 Pro
- POCO F4
- Redmi Note 11
- Redmi K60 Pro
- Redmi K40S
- Xiaomi Civi
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Xiaomi Mi 11 Hypercharge
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD 3
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Redmi K50i Pro
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Redmi K50 Ultra
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K50i
- POCO F3
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Redmi K60e
- POCO F5
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- Redmi Note 11 4G
- POCO M5s
- POCO X4 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Xiaomi Mi 13 Lite
- POCO X4 GT
- Redmi Note 12R
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Redmi Note 12 5G
- Redmi K60 Ultra
- Xiaomi Mi 13
- Redmi K40 Pro Plus
- M4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Mi 12
- POCO M6 Pro
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Mi 12S
- Redmi K40 Pro
- Redmi 11 Prime
- Redmi Note 11 Pro
- POCO M4 5G
- Xiaomi Mi 11X
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 10S
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 10 5G
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi K50 Pro
- POCO M5
- Redmi Note 11 SE
- POCO F3 GT
- Xiaomi Mi 12 Lite
- POCO C55
- Redmi 12
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Redmi Note 11T Pro
- POCO F5 Pro
- Xiaomi Mi 12T
- Redmi K40
- Redmi 5G
- Redmi K50
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 12
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Xiaomi Mi 12X
- Redmi 12C