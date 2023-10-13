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Bublik1
Российские бойцы в СВО получили новый бронеавтомобиль «Тигр-М СпН» в модификации «Безумный Макс»
Машина выглядит устрашающе, а монтаж и демонтаж дополнительных обвесов занимает не больше 40 минут

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Прежде чем танк или броневик попадает в реальные боевые действия, инженеры проводят сотни и даже тысячи испытаний. Тщательно проверяются все элементы конструкции, что позволяет добиться повышенной прочности и огневой мощности. И всё же, очень часто инженерные решения оказываются далеки от идеала, а реальные боевые действия требуют новых подходов. Именно так появляются кустарные модификации, о которых широки стало известно в рамках СВО. Например, российские и украинские танкисты осознали опасность применения дронов, поэтому начали оснащать технику специальными козырьками, металлическими сетками и экранами. Это позволяет повысить защищённость не только самого танка, но и экипажа, а с недавнего времени более продуманные решения стали частью российских Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Оба танка могут похвастать наличием козырьков прямо с завода, но эксперты отмечают, что всегда есть место для инноваций. 

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Недавно иностранная пресса обратила внимание на новую модификацию бронеавтомобиля «Тигр-М СпН», который оборудован улучшенной бронезащитой. Необычный апгрейд был внедрён в российских вооружённых силах, а техника уже присутствует в зоне боевых действий. Что любопытно, модификация получила второе название «Безумный Макс», поскольку имеет необычные обвесы и грозный внешний вид, напоминающий автомобили из одноимённого фильма. По данным иностранных журналистов, «Тигр-М СпН» замечен в Украине, где решает поставленные задачи. Известно, что обновлённый вариант имеет усиленные колеса, передние секции кузова, улучшенные ветровые стёкла и модифицированные двери. Вооружение бронеавтомобиля может включать в себя 12.7-мм пулемёт «Корд», 7.62-мм ПКТМ или дистанционно управляемый боевой модуль «Арбалет-ДМ». За счёт такого широкого выбора можно ставить перед экипажем различные задачи, выполнение которых зависит от выбранных средств защиты и нападения.

Одной из уникальных характеристик данной модификации считается возможность быстрого монтажа дополнительных бронированных панелей, покрывающих критически важные зоны, такие как лобовое стекло, колёсные арки, радиаторную решётку и передние двери. Это позволяет машине выдерживать выстрелы калибра 7.62-мм, при этом установка или демонтаж бронированной системы занимает не больше 40 минут. Все эти улучшения призваны обеспечить безопасность конвоев, поддержку войск во время разведывательных миссий, а также повысить боевые возможности и выживаемость базовой модели «Тигр-М». Как отмечает пресса, новая модификация была впервые представлена на выставке «Армия 2023», которая прошла в августе. По её завершении стало известно, что Минобороны разместило крупный заказ на поставку этого уникального варианта «Тигр-М». 

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Выходит, что сразу после выставки несколько единиц уже попали в СВО, а за счёт крупного заказа удастся наладить поставки в армию в кратчайшие сроки. Эксперты отмечают, что пока неясно, как дополнительные обвесы скажутся на скоростных характеристиках машины. Вполне возможно, что за счёт гибкой настройки можно добиться максимально комфортной скорости передвижения, что приведёт к компромиссу между бронированием и манёвренностью.

#сво #военные технологии #«тигр-м спн»
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