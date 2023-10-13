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Bublik1
В РФ разработали уникальную бронеплиту для бронежелета, выдерживающую 6 попаданий из снайперской СВД
Бронеплита прошла испытания, но разработчики пока не готовы к массовым поставкам

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Несмотря на то, что за прошедшие 100 лет человечество сильно продвинулось в создании оружия массового поражения, основной движущей силой на поле боя остаётся солдат. При помощи специализированной техники, а иногда и пешим ходом бойцы штурмуют позиции противника, совершают вылазки под прикрытием авиации и артиллерии, ну а в итоге именно численный фактор оказывается решающим. Не то, чтобы все эти танки и самолёты не играли никакой роли, но именно человек двигается вперёд, а значит рядовой солдат нуждается в повышенной защите. Пока инженеры не смогли создать бронированные костюмы, которые встречаются в компьютерных играх и фильмах, а значит приходится обходиться традиционными бронежилетами. 

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Ну а поскольку современные конфликты не обходятся без снайперов, то тема защищённости личного состава становится ещё более актуальной. Как стало известно, в Новосибирске была разработана улучшенная бронеплита для бронежилетов скрытого ношения. Благодаря усилению бронежилет теперь способен выдерживать шесть выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (СВД), а значит выживаемость бойцов после встречи со снайперами потенциального противника значительно повысится. Информацией поделились представители компании «Филин», специализирующиеся на индивидуальных средствах защиты. Отмечается, что плита имеет уникальную структуру, что сильно отличает российскую разработку от существующих аналогов. Так, основным отличием новой плиты от других решений на рынке является её цельная керамическая структура. Обычно при производстве собирают несколько керамических пластин в единую структуру, ну а в данном случае удалось добиться повышенной прочности именно за счёт монолитной компоновки. 

Сравнивая обычную бронеплиту с новой разработкой можно заметить, что последняя обладает двойными изгибами. В итоге она удобно прилегает к телу вдоль грудной клетки в вертикальной плоскости. Это придаёт изделию анатомическую форму и обеспечивает удобство при использовании в бронежилетах скрытого ношения. Кроме того, новая конструкция более проста в изготовлении и легче, так как требует меньшего количества клейких элементов для поддержания структуры бронепакета.  Представители разработчики подтвердили, что в ходе испытаний новая бронеплита успешно выдержала шесть выстрелов из СВД, превосходя стандарты ГОСТ, которые предусматривают защиту от пяти выстрелов из этого оружия. К тому же она легче по весу по сравнению с классическими бронеплитами, применяемыми в бронежилетах скрытого ношения. Тем не менее разработка продолжает развиваться, и это пока не окончательный вариант. По словам представителя компании, плита будет доработана и пройдёт дополнительные испытания, прежде чем она будет предложена потенциальным заказчикам, включая силовые структуры.

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Можно сделать вывод, что пока новая разработка в СВО не попадёт, а значит будет использоваться в конфликтах будущего, защищая российских солдат от потенциальных угроз. 

#военные технологии
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