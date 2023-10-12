Российская версия McDonald's вызывает интерес у иностранной прессы

После начала СВО американские власти потребовали ввести против России тотальные санкции. Многие иностранные компании тут же последовали приказу из Вашингтона, тогда как другие долгое время пытались сопротивляться. Некоторые всё ещё работают на российском рынке, тогда как другие предпочли собрать вещи и уйти в закат. Как бы там ни было, но благодаря отечественным, китайским и турецким брендам место быстро заполнилось, а сегодня о многих компаниях из США и Европы никто и не вспомнит. И всё же, есть бренды, которые ещё долго будут в памяти обычных людей. Пожалуй, одним из наиболее востребованных на мировом рынке считается McDonald's. Американская компания приняла решение покинуть РФ в мае 2022 года, а в итоге в России появилась сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка».

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Процесс ребрендинга 850 американских торговых точек был организован бывшим главой сибирской франшизы «Макдоналдс» в России, Александром Говором, при поддержке властей. Сегодня сеть успешно развивается, а иностранные журналисты никак не могут поверить, что после ухода McDonald's жители не устроили революцию, ведь это чуть ли не самый важный продукт в рационе. Один из корреспондентов французского издания Journal du Net решил посетить ресторан «Вкусно и точка», тщательно изучив меню. По словам журналиста, в глаза бросается полное сходство с оригиналом. Посетителей встречают привычные киоски самообслуживания, форма сотрудников вызывает ностальгию, а меню до боли знакомо и мало отличается от того, что было раньше. Пожалуй, изменились только названия некоторых блюд. Например, вместо «Биг Мака» теперь предлагается «Биг Хит», «Роял Де Люкс» стал называться «Гранд Де Люксом», а «Хэппи Мил» превратился в «Кидс Комбо».

Французский журналист тщательно изучил вкус всех популярных блюд и пришёл к выводу, что отличий с оригинальными продуктами нет. Единственное, что слегка отличается – это российская Кока-Кола, которая напоминает Пепси. Журналист полагает, что причина в том, что в России последний напиток более популярен, но в целом большая часть посетителей отличий не заметит, поскольку напитки почти одинаковые по вкусу. Отметим, что во французском McDonald's стоимость продукции выше, хотя раньше в российских ресторанах быстрого питания цены были ниже. Сказывается общемировой тренд, поэтому сравнивать с тем, что было в 2021 году всё же не стоит. Что любопытно, сеть ресторанов быстрого питания развивается, а руководство заявило, что планирует расширить своё влияние в других странах. Первыми на очереди станут Казахстан и Беларусь, а успешный старт позволит сделать выводы о том, в каком направлении двигаться.

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Напомним, уже вскоре российский рынок покинет и KFC. Вся сеть перейдёт под контроль «Rostic’s», а вернуться обратно американскому бизнесу будет почти невозможно. Ходят слухи о том, что материнские компании имеют право выкупить свои компании обратно в течение десяти лет, но в текущих условиях, когда противостояние между Востоком и Западом только нарастает, есть большие сомнения относительно того, что подобные условия будут соблюдаться.