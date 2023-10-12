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Bublik1
Аналитики назвали проблемы, ожидающие ЦАХАЛ после начала наземной операции в Секторе Газа
Аналитики полагают, что правительству Израиля придётся искать компромиссное решение

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Уже несколько дней израильские власти говорят о скорой наземной операции в Секторе Газа. Пока столкновения происходят недалеко от линии разграничения, но рано или поздно ЦАХАЛ перейдёт к более активным действиям. Аналитики полагают, что наземная операция окажется более сложной, чем считалось первоначально, а сегодня Израиль стоит перед сложным выбором. Всё это значит, что окончательного решения пока нет, а значит политики пытаются найти другое решение. Возможно, руководство Израиля решит использовать менее радикальные методы, такие как установление полной блокады анклава и проведение ограниченных операций по уничтожению ХАМАС и освобождению заложников. В любом случае пока официальные лица настаивают на том, что проблема анклава должна быть решена раз и навсегда.

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По мнению аналитиков, наземная операция может потребоваться для физического контроля над территорией Сектора Газа, что крайне важно для уничтожения живой силы и инфраструктуры ХАМАС. Для выполнения этих задач необходимо присутствие сухопутных сил, вот только провести крупномасштабную наземную операцию непросто по нескольким причинам. Во-первых, Израиль будет вынужден вести бои в густонаселённой территории, где проживает более 2 миллионов человек, в условиях плотной городской застройки. Это сильно ограничит преимущества ЦАХАЛ в разведке, авиации и в тяжёлой технике. Во-вторых, после серии авиаударов ВВС Израиля по Газе значительное количество жителей готовы поддержать ХАМАС. По сути, исламисты могут рассчитывать на мотивированный мобилизационный резерв. Оценивается, что в Газе могут быть вовлечены от 250 до 600 тысяч палестинцев разных возрастов. 

В-третьих, силы ЦАХАЛ ранее не сталкивались с активным сопротивлением хорошо вооружённых группировок. Первоначальная мобилизация 320 тысяч человек потребовалась Израилю для возможной реакции на попытки внешнего вмешательства и учитывает потенциальное вовлечение «Хизбаллы», КСИР и добровольцев из соседних стран. В-четвертых, гибель высокопоставленных офицеров сухопутных бригад «Голани» и «Нахаль», а также обычных солдат, показала, что Израиль пока не готов к крупномасштабным и особенно городским боям. Подготовка резервистов и даже регулярных сил неоднородна, и не все части готовы к активным боевым действиям. Ну а случаи «дружественного огня» между израильскими подразделениями только доказывают сложности, стоящие перед ЦАХАЛ.

Но дело даже не в этом, ведь Тель-Авив столкнулся с более значительными вызовами, чем противостояние с вооружённой группировкой ХАМАС. Основной проблемой является отсутствие политической поддержки плана окончательного разрешения палестинской проблемы. Как выяснилось, даже союзники не поддержали утверждение о том, что именно Иран стоит за вторжением ХАМАС, а ещё меньше желающих взять на себя ответственность за новую гуманитарную катастрофу в Газе, которая станет неизбежной при продолжении разрушения этого анклава. Мало того, такие страны, как Китай и Россия, высказывают чёткую позицию относительно необходимости немедленного решения этой проблемы в соответствии с резолюцией ООН о создании Палестинского государства в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Напомним, какое-то время назад Израиль окончательно аннексировал этот анклав и провозгласил своей неделимой столицей.

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Указанная выше позиция находит поддержку среди исламских стран, которые намекают, что в случае продолжения разрушительных бомбардировок в Газе, они могут начать предоставлять палестинцам помощь, включая возможную военную поддержку. Это также может привести к блокаде Израиля с суши и закрытию воздушных коридоров. Все эти факторы ставят правительство Нетаньяху в уязвимое положение, а всё говорит о том, что стране придётся искать компромиссное решение проблемы. 

#аналитика #политика
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