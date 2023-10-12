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Bublik1
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
Впервые процессор данной категории получит 20 ядер

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О планах Intel выпустить новую линейку процессоров в 4 квартале 2023 года стало известно довольно давно. Изначально предполагалось, что речь идёт об архитектуре Meteor Lake, которая должна была стать настоящим прорывом, основываясь на 7-нм технологическом процессе. В Intel называют подобные решения I5, намекая на то, что технология аналогична 5-нм нормам TSMC. Вот только в какой-то момент стало ясно, что синие пока не готовы перейти на массовое производство подобных чипов, предпочитая использовать проверенный 10-нм техпроцесс. Ну а поскольку никаких прорывов не будет, то решено было не экспериментировать, выпустив так называемое поколение Raptor Lake-S Refresh. 

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В подобном решении есть не только минусы, но и плюсы. Очевидно, что ожидать значительного роста производительности не приходится, но зато процессоры могут без проблем работать на материнских платах, выпущенных в далёком 2021 году. Получается, что на этот раз системные платы окажутся актуальными не один год, как обычно, а целых два года, что для Intel несвойственно. Как уже было сказано выше, никакой революции не будет, а главные изменения кроются в изменении количества ядер. Напомним, синие представят обновлённую версию серии Raptor Lake на следующей неделе. Новая линейка процессоров может похвастаться более высокими тактовыми частотами, а в некоторых случаях и приростом ядер. Например, флагман серии – Core i9-14900K впервые в истории предложит штатные 6 ГГц (в продаже есть Core i9-13900KS, но речь идёт об ограниченной серии). Как оказалось, один из пользователей уже умудрился купить процессор Core i7-14700K, раскрыв некоторые его особенности. Итак, в отличие от камня предыдущего поколения (Core i7-13700K), процессор получит целых 20 ядер. Внутри пользователи найдут всё те же 8 быстрых ядер P-Core, а также 12 энергоэффективных ядер E-Core. Всего камень генерирует 28 потоков. Тактовая частота достигнет 5.6 ГГц (в текущем поколении 5.4 ГГц). 

Независимых тестов производительности пока нет. Аналитики полагают, что особенно большой прирост будет в играх, но точно назвать процент прибавки к скорости пока не удаётся. По словам счастливчика, который уже купил новый камень раньше срока, он неоднократно приходил в магазин и пытался найти возможность приобретения этого процессора. Долгое время ритейлер сопротивлялся, но в какой-то момент сдался. Конечная стоимость составила 7.45 миллиона индонезийских рупий, что примерно эквивалентно 476 долларам США. Стоит отметить, что PantatRebus не является единственным владельцем этого процессора, поскольку в настоящее время новую серию тестируют ещё несколько экспертов. Вот только пока существует эмбарго, публиковать данные о процессоре никто не имеет права. Больше подробностей станет известно перед запуском на следующей неделе, а пока стоит запастись терпением. 

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В таблице вы можете заметить, что большая часть процессоров не претерпела значительных изменений, поскольку роста тактовой частоты почти не наблюдается, а особенно тревожит увеличение теплопакета. Не исключено, что процессоры с разблокированным множителем потребуют более дорогие материнские платы, а бюджетные модели 2021 года и вовсе окажутся не способны принять относительно недорогой Core i5-14400.

#процессоры #raptor lake-s refresh #core i7-14700k
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