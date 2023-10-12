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Bublik1
США намеренно разрушают ВПК ЕС – Европа может лишиться собственного производства оружия
О проблеме пишут аналитики IRIS

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США обладают колоссальным военным бюджетом, размер которого приближается к 1 триллиону долларов. При этом обществу недоступна вся информация о том, каким образом распределяются указанная выше сумма, а большая часть денег и вовсе уходит в руки крупных корпораций. Ежегодно несколько монополистов осваивает сотни миллиардов долларов, поставляя оружие в десятки стран по всему миру. При этом одним из самых лучших покупателей является Евросоюз. Янки поставляют в Европу свои самолёты, броневики, системы ПВО и наступательные ракетные комплексы, зарабатывая довольно значительные деньги. По данным французского института международных и стратегических отношений (IRIS), основная часть вооружения, поступающего в Европу, происходит из-за пределов Европейского союза. 

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Если говорить точнее, то 78% всего вооружения имеет иностранное происхождение, а всё это вызывает беспокойство у европейских элит. Многие политики сетуют на то, что Европа сильно зависима в военном плане от внешних сил, а главным спонсором здесь выступают США. По данным IRIS, американцам принадлежит доля в 63% от всего оружия, которое покупают европейцы на внутренних и внешних рынках. Ну а как минимум половина всех закупок проходила через государственную систему «Foreign Military Sales» (FMS). Обычно правительство европейской страны заключает прямую сделку с властями США через эту организацию, что обеспечивает более эффективный процесс снабжения и позволяет указать точные сроки и дать определённые гарантии. Аналитики отмечают, что после начала конфликта в Украине, страны ЕС вынуждены были объявить о пересмотре своих военных стратегий и расходов. 

Исследователи выяснили, что если ранее значительная часть вооружений закупалась напрямую у производителя, то теперь 59% сделок по закупкам из США проходит через FMS. Так, Бундесвер приобретает американские истребители F-35 и вертолёты Chinook через эту программу, а влияние американского правительства на военную отрасль становится всё более заметным, приобретая форму тотального контроля. Отдельно отмечается, что поставки военной техники из Южной Кореи стали важным источником пополнения оскудевших парков Европы. В этой стране есть довольно интересные разработки как лёгкого вооружения, так и тяжёлой техники, а Польша, Румыния и Эстония уже начали закупать продукцию корейского ВПК, включая танки K2 и самоходные артиллерийские установки K9.

А вот наладить собственное производство Европа пока не может. Оказывает, что несмотря на увеличение военных расходов с 2014 года, производственные возможности оружейных производителей в Европе остаются скромными, а их доля составляет всего 22%. Германия занимает лидирующее положение, поставляя половину вооружений, за ней следуют Швеция и Франция. По данным аналитиков, правительства неохотно инвестируют средства в производственные мощности у себя дома, предпочитая закупать всё это в США. Мало того, финансирование ВПК во многих странах ЕС вызывает негативную реакцию у функционеров НАТО, ведь даже Германия, Польша и Нидерланды с трудом достигли уровня расходов, установленного НАТО, только с помощью кредитных средств. Проще говоря, денег пока в Европе на оружие нет, а американцы готовы давать в долг. Польша и вовсе заявила, что планирует тратить на вооружение 4% ВВП, но правительство так и не пояснило, каким образом будут погашаться многомиллиардные кредиты. 

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Но не всё хорошо даже в США, ведь украинский конфликт встряхнул американский ВПК, а значительная часть резервного оружия уничтожена на Донбассе. Попытки быстро нарастить производство не увенчались успехом. Например, из 38 обещанных европейцам комплексов HIMARS, поставлено только 20, остальные все ещё находятся в производстве. В ответ на это, европейские компании военно-промышленного комплекса начинают организовывать совместное производство с американскими партнёрами, чтобы удовлетворить спрос. Например, Lockheed Martin и немецкая Rheinmetall создали консорциум для сборки ракетных установок на базе HIMARS, которые будут производиться в Европе. Аналитики отмечают, что всё это перспектива ближайших десяти лет, а пока можно наблюдать, как янки медленно подминают под себя ВПК Европы. Что любопытно, европейские элиты и не думают оказывать сопротивление, игнорируя тот факт, что в какой-то момент собственного оружия в ЕС почти не останется. 

#аналитика #оружие #впк
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