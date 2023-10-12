Судя по всему новый продавец решил заработать на плохо разбирающихся в теме геймерах

Если вам нужно купить новую мебель или срочно понадобился кошачий домик, то всегда можно выбрать между новым товаром в магазине и бывшим в употреблении на вторичном рынке. Цены отличаются в 2 раза и больше, а очень многое зависит от везения, щедрости продавца и многих других факторов. В сети часто пишут о том, что даже крупные цифровые площадки полны мошенников, а аналитики всех мастей указывают на наиболее простые правила, позволяющие обезопасить свои деньги. Если попытаться разобрать основные советы, то становится ясно, что злоумышленники проникли во все категории товаров. Вам могут подсунуть поддельную одежду под видом брендовой. Кроме того, иногда продавец демонстрирует не весь товар, а в итоге покупатель может не заметить изъян и оплатить полную стоимость. Есть свои нюансы при покупке мебели и автомобилей, но особенно привлекательной считается область электроники.

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Здесь царит настоящий хаос, а количество мошенников превышает все допустимые пределы. Например, часто на китайских площадках вместо заявленной видеокарты вам могут продать довольно сомнительное предложение с меньшим объёмом памяти и менее скоростными характеристиками. Кто-то пытается избавиться от нерабочего графического чипа, тогда как в сети курсируют истории о том, что отдельные умники специально скупают горелые видеокарты, а после продают их под видом нормальных. Всего и не перечислишь, но обычно подобное фиксируется на барахолках. А вот на Amazon мошенников обычно нет, поскольку все продавцы проходят строгую проверку. Судя по всему, так было раньше, поскольку недавно была обнаружена поддельная Radeon RX 7900 XT производства Sapphire за 480 долларов. Как следует разобравшись в вопросе эксперты обнаружили, что продавец с именем «congxinadianzishangwuyouxiangongsi» предлагает ещё одну видеокарту Radeon RX 7900 XT за 399 долларов и в целом является обычным мошенником.

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Неясно, носит ли проблема массовый характер, или данный случай уникален. В любом случае под угрозой обычные пользователи. Дело в том, что продвинутые геймеры прекрасно знают, что купить дешевле 700 долларов (и то только в американской рознице) такую видеокарту невозможно, а значит предпочтут не связываться с сомнительными личностями. А вот обычные любители компьютерных игр могут клюнуть на низку цену. В данном случае универсальных советов нет, но нужно помнить, что в интернете не так сложно понять, где мошенник, а где честный продавец. Проще всего смотреть на рейтинг и ничего не покупать у новичков. Стоит обходить стороной тех, у кого много негативных отзывов, вот только здесь возникает ещё одна проблема, ведь продавцы с высоким рейтингом чаще всего знают себе цену, поэтому предлагают товары немного дороже, чем в среднем на рынке. В крупных российских магазинах подобные мошенники замечены не были, а вот на вторичном рынке подобных экземпляров достаточно. Именно поэтому не отдавайте свои деньги первому встречному, даже если этот человек и вызывает у вас доверие.