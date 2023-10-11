GeForce GTX 1070 вышла 7 лет назад, но до сих пор позволяет запускать самые новые игры

Видеокарта GeForce GTX 1070 вышла больше 7 лет назад. В момент своего выхода её можно было купить дешевле 400 долларов, но наиболее массовым решением была менее дорогая GeForce RTX 1060. Через год обе видеокарты подешевели, а со временем последняя стала самой популярной среди геймеров. GeForce GTX 1070 пользовалась высоким спросом, но рекордных продаж не демонстрировала. Возможно, причина в том, что в те времена 400 долларов казались большей части геймеров слишком высокой платой за видеокарту, ведь сегодня NVIDIA просит за GeForce RTX 4070 не меньше 700 долларов.

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Если обратить внимание на тесты в интернете, то можно прийти к выводу, что даже сегодня GeForce GTX 1070 позволяет запускать все игры, получая приличную картинку с минимальными компромиссами. Давайте посмотрим, сколько просят за старушку на барахолке, а после посмотрим, что за такую сумму можно купить в магазине. Как видите, на Авито GeForce GTX 1070 стоит около 10 тысяч рублей. Можно найти и дешевле, но здесь многое зависит от того, в каком регионе вы живёте, ведь в крупных городах выбор традиционно выше. О том, как не попасть в лапы мошенников, мы поговорим немного ниже, а сейчас заглянем в Регард.

Поскольку курс рубля продолжает разочаровывать, то цены на новые видеокарты не радуют. Как видите, за 20 тысяч рублей можно купить довольно примитивную GeForce GTX 1650. За такую сумму вы получите скромную производительность и с большим трудом сможете запускать игры. Здесь всего 4 Гб видеопамяти, а новинки и вовсе окажутся для видеокарты не по зубам. Если вы искали самый дешёвый вариант, то этот тот самый случай, когда выбора нет. Ну а если вы не против присмотреться к вторичному рынку, то стоит всё же обратить внимание на GeForce GTX 1070, ведь она как минимум в 2 раза быстрее.

GeForce GTX 1660 Super примерно соответствует по скорости GeForce GTX 1070, но стоит такое удовольствие 24 тысячи рублей. Здесь вас ждёт 6 Гб видеопамяти и доступ ко всем играм. Потенциала у видеокарты нет, но эксперты настаивают на том, что это самая дешёвая видеокарта, которая только может запускать требовательные новинки. Что же, GeForce GTX 1070 дешевле как минимум в 2 раза и имеет 8 Гб видеопамяти, поэтому подумайте о выборе как следует. Примерно такую же производительность покажет GeForce RTX 3050. За пару дополнительных тысяч рублей вы получите доступ к технологии трассировки лучей и масштабированию. Первая делает картинку более реалистичной, но сильно снижает фрамрейт, тогда как вторая позволит увеличить быстродействие за счёт небольшой потери качества картинки. GeForce RTX 3050 имеет 8 Гб видеопамяти, но в целом такая же быстрая, как и GeForce GTX 1070.

Если вы снова обратите внимание на вторичный рынок, то обязательно заметите там более скоростную GeForce GTX 1080 Ti. Суперфлагман NVIDIA до сих пор демонстрирует высокую производительность и легко справляется с любыми играми даже в разрешении 2К. Как видите, за старый флагман просят чуть меньше 20 тысяч рублей, а по своим скоростным показателям GeForce GTX 1080 Ti примерно соответствует GeForce RTX 3060. Увы, но последняя стоит намного дороже, поэтому стоит задуматься о том, готовы ли вы переплачивать за новую видеокарту с гарантией.

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Что до рисков, то бывшие в употреблении видеокарты имеют преимущества и недостатки. Прежде всего та же GeForce GTX 1070 обойдётся вам в 2.5 раза дешевле аналогичной по скорости новой видеокарты. Для кого-то такая сумма не имеет значения, тогда как другие не могут себе позволить тратить на развлечения лишние 15 тысяч рублей. Помните, что эксперты категорически не советуют покупать видеокарты в режиме онлайн. Кто знает, что на уме у отправителя, ведь проверить видеокарту в магазине невозможно. После доказать, что вас обманули сложно, а наказать обманщика и вовсе невозможно. Кроме того, многие видеокарты не демонстрируют прямых признаков поломки, а лишь начали выходить из строя. В этом случае заметить проблему можно через недели или даже месяцы, а доказать вы никому ничего не сможете. Гораздо правильнее и надёжнее изучить видеокарту на месте. Придите домой к продавцу. Запустите у него несколько популярных тестов, а после убедитесь в том, что видеокарта не греется и не снижает тактовые частоты под нагрузкой. На самом деле подводных камней намного больше, чем кажется, но в целом даже этого достаточно, чтобы совершить успешную покупку.