Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
GeForce GTX 1070 вышла 7 лет назад, но до сих пор позволяет запускать самые новые игры

реклама

Видеокарта GeForce GTX 1070 вышла больше 7 лет назад. В момент своего выхода её можно было купить дешевле 400 долларов, но наиболее массовым решением была менее дорогая GeForce RTX 1060. Через год обе видеокарты подешевели, а со временем последняя стала самой популярной среди геймеров. GeForce GTX 1070 пользовалась высоким спросом, но рекордных продаж не демонстрировала. Возможно, причина в том, что в те времена 400 долларов казались большей части геймеров слишком высокой платой за видеокарту, ведь сегодня NVIDIA просит за GeForce RTX 4070 не меньше 700 долларов. 

реклама

Если обратить внимание на тесты в интернете, то можно прийти к выводу, что даже сегодня GeForce GTX 1070 позволяет запускать все игры, получая приличную картинку с минимальными компромиссами. Давайте посмотрим, сколько просят за старушку на барахолке, а после посмотрим, что за такую сумму можно купить в магазине. Как видите, на Авито GeForce GTX 1070 стоит около 10 тысяч рублей. Можно найти и дешевле, но здесь многое зависит от того, в каком регионе вы живёте, ведь в крупных городах выбор традиционно выше. О том, как не попасть в лапы мошенников, мы поговорим немного ниже, а сейчас заглянем в Регард. 

Поскольку курс рубля продолжает разочаровывать, то цены на новые видеокарты не радуют. Как видите, за 20 тысяч рублей можно купить довольно примитивную GeForce GTX 1650. За такую сумму вы получите скромную производительность и с большим трудом сможете запускать игры. Здесь всего 4 Гб видеопамяти, а новинки и вовсе окажутся для видеокарты не по зубам. Если вы искали самый дешёвый вариант, то этот тот самый случай, когда выбора нет. Ну а если вы не против присмотреться к вторичному рынку, то стоит всё же обратить внимание на GeForce GTX 1070, ведь она как минимум в 2 раза быстрее. 

GeForce GTX 1660 Super примерно соответствует по скорости GeForce GTX 1070, но стоит такое удовольствие 24 тысячи рублей. Здесь вас ждёт 6 Гб видеопамяти и доступ ко всем играм. Потенциала у видеокарты нет, но эксперты настаивают на том, что это самая дешёвая видеокарта, которая только может запускать требовательные новинки. Что же, GeForce GTX 1070 дешевле как минимум в 2 раза и имеет 8 Гб видеопамяти, поэтому подумайте о выборе как следует. Примерно такую же производительность покажет GeForce RTX 3050. За пару дополнительных тысяч рублей вы получите доступ к технологии трассировки лучей и масштабированию. Первая делает картинку более реалистичной, но сильно снижает фрамрейт, тогда как вторая позволит увеличить быстродействие за счёт небольшой потери качества картинки. GeForce RTX 3050 имеет 8 Гб видеопамяти, но в целом такая же быстрая, как и GeForce GTX 1070. 

Если вы снова обратите внимание на вторичный рынок, то обязательно заметите там более скоростную GeForce GTX 1080 Ti. Суперфлагман NVIDIA до сих пор демонстрирует высокую производительность и легко справляется с любыми играми даже в разрешении 2К. Как видите, за старый флагман просят чуть меньше 20 тысяч рублей, а по своим скоростным показателям GeForce GTX 1080 Ti примерно соответствует GeForce RTX 3060. Увы, но последняя стоит намного дороже, поэтому стоит задуматься о том, готовы ли вы переплачивать за новую видеокарту с гарантией. 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до рисков, то бывшие в употреблении видеокарты имеют преимущества и недостатки. Прежде всего та же GeForce GTX 1070 обойдётся вам в 2.5 раза дешевле аналогичной по скорости новой видеокарты. Для кого-то такая сумма не имеет значения, тогда как другие не могут себе позволить тратить на развлечения лишние 15 тысяч рублей. Помните, что эксперты категорически не советуют покупать видеокарты в режиме онлайн. Кто знает, что на уме у отправителя, ведь проверить видеокарту в магазине невозможно. После доказать, что вас обманули сложно, а наказать обманщика и вовсе невозможно. Кроме того, многие видеокарты не демонстрируют прямых признаков поломки, а лишь начали выходить из строя. В этом случае заметить проблему можно через недели или даже месяцы, а доказать вы никому ничего не сможете. Гораздо правильнее и надёжнее изучить видеокарту на месте. Придите домой к продавцу. Запустите у него несколько популярных тестов, а после убедитесь в том, что видеокарта не греется и не снижает тактовые частоты под нагрузкой. На самом деле подводных камней намного больше, чем кажется, но в целом даже этого достаточно, чтобы совершить успешную покупку.

#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce gtx 1070
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Asus готовит к выходу GeForce RTX 4060 Ti со встроенным слотом для SSD
Colorful представила новые видеокарты RTX 40 со скрытыми разъемами кабелей питания
Colorful готовит в серии iGame Ultra Z со скрытыми разъемами питания GeForce RTX 4060 и две 4060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
4
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
13
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
3
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
4
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
+
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
1
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
+
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
В России разработали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для РЭБ
4
В России испытали первое судно на водородном топливе
1

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем