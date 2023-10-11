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Bublik1
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
Эффективность такой сетки вызывает вопросы, а её использование сильно снижает боевые характеристики техники

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Сегодня стало известно о том, что «Уралвагонзавод» провёл первую поставку Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, включающих серийную защиту от дронов. Известно, что речь идёт о специализированных козырьках, позволяющих останавливать падающие беспилотники и гранаты, что повышает выживаемость экипажа в сложных условиях. Долгое время подобные приспособления делали сами танкисты в кустарных условиях, а нечто подобное существует и в украинской армии. К примеру, 10 октября украинские СМИ сообщили о поставке первой партии противодроновых сеток для использования на гаубицах и другой боевой технике ВСУ. Эти конструкции предназначены для защиты от дронов «Ланцет», которые стали серьезной угрозой для техники украинской армии. Эксперты проанализировали конструкции и готовы рассказать о том, насколько подобные инновации эффективны в рамках СВО. 

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Начнём с того, что защитные сетчатые экраны появились в арсенале ВСУ во второй половине 2022 года. В декабре 2022 года один из танков Т-72Б ВСУ был заснят с такой сеткой, но она была установлена скорее в качестве маскировки, а не для защиты от барражирующих боеприпасов. С тех пор экраны различных видов и конструкций стали всё чаще появляться на позициях украинской артиллерии, в попытках защитить технику от атак с воздуха. Украинские войска даже использовали самодельные средства защиты, такие как бревна, палки и сетки. «Ловец Ланцетов» – это одна из таких сеток, вот только создана она в кустарных условиях, поэтому её эффективность вызывает множество вопросов. Если проанализировать ролики из интернета, которые указывают на удары «Ланцетов» по украинской технике, то можно сделать вывод, что российские барражирующие боеприпасы проникают сквозь сетки. Иногда «Ланцеты» удаётся поймать во время установки защитных экранов, но происходит это в ручном режиме, ну а в момент движения техники танки и другие боевые единицы продолжают оставаться уязвимыми. 

Эксперты полагают, что основная проблема таких сеток заключается в том, что размеры собранной конструкции составляют 5x10 метров. Это почти полностью исключает мобильность и способность маскировки самоходной артиллерии. Если ВСУ решают максимально увеличить выживаемость техники на позициях, солдатам приходится окапывать танки или самоходные артиллерийские установки и устанавливать защитные экраны. Это занимает много времени и увеличивает риск обнаружения фортификационных работ средствами разведки российской армии. Кроме того, маскировать такую крупную конструкцию можно только летом, когда вокруг позиции есть густая растительность. Зимой или осенью это намного сложнее, и даже неопытный оператор беспилотника сможет понять, что десятиметровая коробка с чёткой геометрической формой – это явное искусственное сооружение.

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Мало того, как только орудия на подготовленных позициях будут обнаружены или подвергнуты обстрелу, их придётся быстро перемещать, оставив защитный комплект. Потребуется время для снятия сетки, а сама она не гарантирует защиту от барражирующих боеприпасов «Ланцет» и даёт лишь чувство безопасности, плохо справляясь с основной функцией. Не стоит забывать, что в случае обнаружения приоритетной цели, российские силы могут оперативно применить любое другое средство поражения. Например, авиабомбу КАБ-1500 или другой высокоточный боеприпас. В итоге можно заметить, что украинские артиллеристы постепенно отказываются от использования противодроновых сеток, так как их применение противоречит концепции мобильной артиллерии и увеличивает риски в условиях высокой интенсивности боевых действий. В сложившейся ситуации у артиллеристов ВСУ есть два основных варианта. Первый предполагает установку сеток и решёток на позиции, что делает орудия менее мобильными и более уязвимыми. Второй вынуждает отказаться от подобных приспособлений, что снизит защиту, но вернёт мобильность в штатный режим. В этом случае ВСУ становятся уязвимыми перед любыми средствами поражения и теряют возможность длительной артиллерийской поддержки.

#аналитика #военные технологии
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