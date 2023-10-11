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Bublik1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
Переоборудовать Leopard 2A4 для стрельбы современными снарядами не удалось

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Первоначально правительство Германии обещало поставить Украине десятки танков Leopard 2. Страны НАТО уверяли, что готовы вооружить ВСУ до зубов самыми современными машинами, которые быстро проломят российскую оборону и позволят украинской армии получить значительное преимущество. Как оказалось, вместо относительно современных Leopard 2А6 большая часть доноров поставила сильно устаревшую модификацию Leopard 2А4. Может показаться, что между машинами нет большой разницы, вот только это не так, ведь технику разделяет несколько десятилетий инноваций, а в итоге старые танки стали лёгкими целями для российских вертолётов, авиации и ПТРК «Корнет». В целом мы не видели ни одного боя Leopard 2 против российской техники, ну а сегодня в прессе появилась информация о том, почему ВСУ не громит российскую армию при помощи немецких танков. 

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Оказывается, концерн Rheinmetall столкнулся с необходимостью возобновления производства устаревших танковых снарядов. Всё дело в том, что современные модификации Leopard 2 (А6 и А7) способны использовать снаряды DM53 и DM63. Подобные боеприпасы обладают повышенным пробитием и скорострельностью, что повышает эффективность машины в реальном бою. Вот только старые Leopard 2 просто не способны стрелять новыми снарядами, о чём с сожалением пишут журналисты Army Recognition. Проще говоря, украинские военнослужащие узнали о несовместимости боеприпасов с опозданием, а все попытки приспособить пушки старой техники под DM53 и DM63 не увенчались успехом. Первое время в распоряжение ВСУ было несколько Leopard 2А6, но число их слишком незначительно, а в итоге приходится использовать устаревшие Leopard 2А4, созданные в 80-х годах. 

Как пишет издание Army Recognition, для использования новых снарядов необходимо обновить систему управления огнём EMES-15 на Leopard 2A4. Теоретически, сделать это можно на заводе в Германии, но уже поставленные машины переоборудовать невозможно. Немецкие инженеры попытались решить проблему, но в итоге остановились на том, чтобы наладить производство устаревших бронебойных оперённых подкалиберных снарядов (БОПС) DM33 калибра 120-мм. Согласно официальным данным, такие снаряды успешно пробивают до 470 мм брони на расстоянии 2 километров. Учитывая тот факт, что сегодня идут активные поставки новых Т-90М «Прорыв», а значительную часть составляют модернизированные Т-72Б3М, пробитие немецкого танка не позволяет ему соперничать с российскими машинами. 

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Журналисты Army Recognition сообщают, что в Германии приняли решение нарастить производство устаревших снарядов, отказавшись от идеи повысить эффективность украинских танков. Сколько точно у ВСУ осталось Leopard 2A4, неизвестно. Эксперты отмечают, что далеко не все подбитые на поле боя машины стоит считать полностью уничтоженными. Всё дело в том, что часть техники эвакуируется и доставляется в Польшу для восстановления. С момента эвакуации и до возвращения в строй проходит несколько месяцев, но в целом техника способна попадать в бой. 

#сво #военные технологии #танки #leopard 2a4
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