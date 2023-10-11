По словам украинских солдат, подготовка на базе НАТО полностью бесполезна

Многие европейские страны включились в подготовку украинских военнослужащих. Власти Германия, Румынии, Польши и других государств с гордостью рассказывают о навыках украинских солдат, соответствующих высоким стандартам НАТО. Сколько точно бойцов прошли обучение, сказать сложно, но этим летом ВСУ бросили в бой штурмовые и механизированные бригады, полностью состоящие из военнослужащих, прошедших подготовку в странах НАТО. При этом результаты контрнаступления показали, что эффективность подобных подразделений не так высока, как утверждало украинское руководство. Европейские журналисты попытались понять, что вообще происходит, как следует разобравшись в причинах низкой эффективности ВСУ. По информации радиостанции RFI, взявшей интервью у нескольких украинских солдат, стандарты военной подготовки НАТО не всегда соответствуют потребностям украинского конфликта.

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Так, 33-летний командир отряда сапёров совсем недавно вернулся из Франции. Оказывается, за те несколько месяцев, что он был на базе НАТО, боец не усвоил ровным счётом ничего нового. Французы показали им противотанковые мины HPD, но украинская армия уже имела опыт работы с ними. Инструкторы также проверили навыки солдат по разминированию российских и советских мин. Результаты были положительными, а солдат отметил, что и сам поделился с французами реальным опытом. Другой сапёр из 113-й бригады вернулся из Франции с несколькими французскими словами и новыми знаниями в области ведения боевых действий. Вот только солдат отмечает, что всё это не годится для того, с чем ему уже скоро придётся столкнуться на Донбассе. В частности, метод обезвреживания мин, изученный во Франции, отличается от украинской практики. Он объяснил, что украинские солдаты обычно взрывают мину на месте, чтобы минимизировать опасность, тогда как французы предпочитают поместить мину в контейнер, а после уничтожить её на полигоне. Во время боевых условий подобные действия недопустимы, поэтому все новые знания приносят больше вреда, чем пользы. Ротный командир Национальной гвардии Украины вернулся после месяца обучения на американской базе в Германии и отметил различия в методах ведения боевых действий. Американцы привыкли к активным боевым действиям в Сирии, Афганистане и Ираке и не имеют опыта позиционного противостояния. При этом сами американские инструкторы предостерегли украинцев от использования окопов и предпочитали обучать более активным методам ведения боевых действий.

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Украинские военнослужащие отмечают, что американцы имеют большое разнообразие средств. Всё это доступно не только во время обучения, но и в реальных конфликтах, тогда как ВСУ получили ограниченное количество оружия и боеприпасов и постоянно сталкиваются с дефицитом. Украинские солдаты сетуют на то, что американцы вначале проводят артобстрел, использование авиации и танков, а только потом отправляют пехоту в бой. В ВСУ нет ничего подобного, а сами инструкторы из США называют украинцев киборгами из-за их способности справляться с тяжёлыми ситуациями. Сами янки признают, что украинской армии не хватает современного оружия, но продолжают учить сражаться по привычным стандартам НАТО.