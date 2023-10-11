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Bublik1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
Информация стала известна благодаря публикации заметок психолога Эмбер Хёрд

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Через несколько месяцев в прокат выходит фильм «Аквамен 2». Аналитики прогнозируют, что картину ждёт полный провал, поскольку новое руководство компании Warner Bros целенаправленно уничтожает киновселенную Зака Снайдера, а интерес к недавно вышедшим картинам («Шазам» и «Флеш 2») оказался крайне низким. На фоне этого феерического провала особняком стоит история Эмбер Хёрд, которая в первой части «Аквамена» исполняла главную женскую роль. Как вы могли слышать, точка в спорах между Хёрд и её бывшим мужем Джонни Депом поставлена окончательно, но время от времени в прессу попадают любопытные подробности. Прежде всего напомним, что сразу же после того, как Джонни одержал победу в суде, появились слухи, в рамках которых сообщалось о решении студии вырезать все сцены с Эмбер из фильма. Судя по всему, от кардинальных мер всё же отказались, но роль актрисы существенно урезали. Повлияло ли это на гонорар, неизвестно, но есть все основания полагать, что обстановка на съёмочной площадке была нездоровая, по крайней мере так рассказала сама Хёрд.

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Итак, в сеть попали терапевтические записи психолога Доун Хьюз, которая была свидетелем в указанном выше судебном процессе. Записи, сделанные в формате рукописных заметок, раскрывают информацию о напряжённой атмосфере на съёмочной площадке фильма «Аквамен 2». Особенно любопытным кажется поведение Джейсона Момоа, исполнившего главную роль в фильме. Хёрд уверяет, что актёр одевался как Джонни Депп и открыто говорил о том, что нужно исключить Эмбер из проекта. Актриса жаловалась психологу на то, что Момоа приходил на площадку в нетрезвом виде и носил такие же кольца как её бывший муж. Агент Джейсона Момоа воздержался от комментариев, но представитель студии Warner Bros и другие актёры уже опровергли утверждения о пьяном поведении актера на съёмочной площадке и его желании исключить Хёрд из проекта. Один из инсайдеров, присутствовавших на съёмках в Лондоне в 2021 году, заявил, что Джейсон Момоа всегда вёл себя профессионально, иногда употреблял пиво, но всё это не сказывалось на его поведении. К тому же, актёр не имитировал стиль одежды Джонни Деппа, а всегда придерживался собственного богемного стиля.

Сама Эмбер Хёрд отказалась от комментариев, но один из источников, близких к актрисе, подтвердил, что записи относятся к производству фильма «Аквамен 2» и отражают события, произошедшие 27 декабря 2021 года. Ещё один источник утверждает, что адвокаты актрисы боролись за неразглашение терапевтических записей, вызванных в суд адвокатами Джонни Деппа в ходе разбирательства. Тот же источник утверждает, что на съёмочной площадке «Аквамена» не только Джейсон Момоа проявлял агрессию в отношении актрисы. Терапевтические записи описывают, как Эмбер Хёрд чувствовала себя неоценённой режиссёром фильма Джеймсом Ваном и считала, что он относится к ней плохо из-за всё тех же судебных разбирательств с Джонни Деппом. В записях говорится, что режиссёр повышал не актрису голос и считал, что именно она виновата в негативном восприятии фильма, обвиняя её во всех проблемах на съёмочной площадке. 

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Но особое любопытство вызывает даже не это. Оказывается, Хёрд хотели уволить сразу же после завершения производства первой части «Аквамена» в 20218 году, а решение принял сам Джеймс Ван, поскольку полагал, что между главными актёрами отсутствует «химия». При этом решение было принято до того, как Джонни Депп подал на Хёрд иск в 2019 году. Похоже, шансы потерять роль были высоки, но за актрису вступился сам Илон Маск. Известно, что какое-то время миллиардер встречался с Эмбер, а когда узнал о решении Джеймса Вана, то отправил в адрес руководства студии гневное письмо. Утверждается, что основатель Tesla угрожал сжечь студию Warner Bros и дома её руководства. Неясно, о каких угрозах идёт речь, но в итоге Хёрд всё же осталась на своём месте, пусть и с несколько урезанной ролью. Что до самого фильма, то теперь это история об отношениях двух братьев, в которой места женскому романтическому персонажу почти не осталось. Как уже было сказано выше, аналитики ожидают провала картины, но всё это уже не так важно, ведь у руля Джеймс Ганн, обещающий создать более успешную киновселенную. 

#илон маск #интересное #истории #эмбер херд
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