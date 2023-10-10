Меньше 10% компьютеров корпоративного сектора переведены на Windows 11

Несмотря на то, что с момента релиза Windows 11 прошло уже 2 года, пользователи не спешат переходить на самую новую версию операционной системы. Первоначально представители Microsoft уверяли, что ввели повышенные системные требования для того, чтобы повысить стабильность операционной системы. Вот только за 2 года стало ясно, что дыр в безопасности Windows 11 не меньше, чем в Windows 10, а в итоге все заявления Софтверного гиганта вызывают вопросы. При этом несмотря на критику со стороны экспертов и крупных корпораций, Microsoft не намерена идти на попятную и снижать требования. Очередным подтверждением того, что новую ОС можно назвать полным провалом, стала информация Lansweeper, опубликовавшей данные о фрагментации Windows.

реклама

Оказывается, за прошедшие два года новая операционная система фиксируется на 8.35% всех персональных компьютерах крупных корпораций. При этом за последние 12 месяцев всего 3% пользователей перешли на Windows 11. Аналитики называют несколько ключевых проблем, с которыми столкнулась Microsoft. Прежде всего отмечается, что не больше 67% корпоративных компьютеров обладают подходящими системными требованиями, но руководители подобных корпораций с сомнением относятся к тому, чтобы отказаться от Windows 10. Ну а это уже вторая причина, ведь часто возникают проблемы с совместимостью программной части, а терять данные или настройки крупные компании не готовы.

В целом, если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать вывод, что обычные геймеры готовы на эксперименты, но многих останавливает невозможность прямой установки Windows 11. Как стало известно, недавно обнаружился любопытный трюк, позволяющий обойти ограничения по системным требованиям во время первой установки ОС. Так, если в момент установки войти в командную строку и ввести команду «setup /product server» (без пробелов и кавычек), то встроенная проверка автоматически будет пройдена. Таким образом новую операционную систему можно установить даже на оборудование, которое лишено официальной поддержки со стороны Microsoft. Многочисленные тесты доказывают, что Windows 11 способна работать на не самом мощном железе, ну а эксперты отмечают, что у указанного способа есть и минусы. Так, после выхода первого же обновления безопасности система может указать на ошибку в совместимости. На работоспособность ОС всё это не влияет, но несомненно вызывает тревогу у обычных пользователей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до низкой популярности Windows 11, то по сети ходят слухи о том, что Софтверный гигант занимается разработкой Windows 12. Предполагается, что на этот раз пятилетний цикл выхода не будет соблюдаться, а в итоге релиз очередной версии настольной операционной системы может состояться в 2025 году или даже раньше. В сети иронизируют, обращая внимания на то, что Microsoft всегда выпускает одну провальную ОС, и только после этого нормальную версию, которая учитывает все недостатки и предлагает полноценный опыт.