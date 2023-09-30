Похоже, геймерам и дальше придётся отдавать 20% с каждой транзакции в копилку Apple

Компании Apple и Google монополизировали рынок мобильных приложений и используют своё положение для получения сверхприбыли. В итоге разработчики тратят значительные суммы на создание приложений и игр, тогда как обе компании просто кладут себе в карман десятки миллиардов долларов. При этом если Google всё же оставляет место для манёвра, то Apple ведёт себя агрессивно и не готова идти на компромисс. В какой-то момент выступить против беспредела яблочников решила Epic Games. Казалось, что юристы компании смогут добиться справедливости, вот только пока всё складывается не в пользу сообщества разработчиков. Похоже, руководство Epic Games надеялось, что сможет повести за собой десятки крупных компаний, но пока все заинтересованные стороны решили просто посидеть в стороне, а после встать на сторону победителя. В итоге подобная пассивность привела к довольно неожиданным последствиям.

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Как сообщается, Epic Games приняла решение сократить 16% своего персонала из-за конфликта с Apple. По данным Bloomberg, создатель легендарных игровых серий и игрового движка Unreal Engine, терпит поражение в юридической битве с Apple, ведь за это время компания потеряла огромные деньги из-за споров относительно игры Fortnite. Напомним, конфликт начался ещё в августе 2020 года, а судебные слушания давали надежду на победу разработчика компьютерных игр. Со временем напряжённость немного утихла, но юридические баталии продолжаются, а интервалы между судебными слушаниями увеличиваются. По данным журналистов, расходы на судебные разбирательства стали для Epic Games непосильным бременем. Всё просто, ведь даже несмотря на то, Epic Games представляет собой достаточно крупную компанию, конкурировать с таким «монстром, как Apple, невозможно.

Суть конфликта заключается в том, что в 2020 году Epic Games представила новую систему оплаты на iOS и Android под названием «Epic direct payment», что вызвало недовольство со стороны монополистов. Путём внедрения собственной системы оплаты в Fortnite, Epic Games предложила пользователям вариант не отдавать свои деньги Apple и Google за платные элементы внутри игры и оплачивать разработчику напрямую, экономя до 20%. Всё это было выгодно обычным геймерам, но не понравилось Apple и Google, поскольку подобные действия нарушают правила магазинов Apple App Store и Google Play. Мало того, Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления монополистов. Apple и Google почти мгновенно удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала иски к обеим компаниям, но так ничего и не добилась за прошедшие годы. Аналитики полагают, что разработчик недосчитался не менее 1 миллиарда долларов, но подсчёты теоретические, поскольку не учитывают того факта, что количество пользователей могло расти.

В итоге спустя годы юридических коллизий Epic Games решила снизить свои операционные расходы за счёт сокращения численности сотрудников. Это означает, что другие игровые студии теперь могут принять на работу одного из 900 специалистов, которых Epic Games сокращает. Bloomberg не раскрывает, в каких конкретных подразделениях и над какими проектами работали уволенные сотрудники. По словам Тима Суини (гендиректор компании), около двух третей увольнений затрагивают команды, не связанные напрямую с основной разработкой. Что любопытно, уволенные сотрудники узнали о сокращениях всего за несколько дней до официального объявления. Так, накануне им без объяснения причин был закрыт доступ к корпоративному рабочему пространству в мессенджере Slack.

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На момент подготовки этого материала Epic Games планировала провести собрание со всеми сотрудниками для разъяснения ситуации. Те, кто оказался среди уволенных, могут рассчитывать на выходное пособие в размере зарплаты за полгода и различные медицинские льготы. Кроме того, Epic Games вынуждена продать музыкальный интернет-магазин Bandcamp, существующий с 2007 года. Этот широко известный сервис стал собственностью Epic Games совсем недавно. Что до массовых увольнений, то журналисты уверяют, что компания до последнего старалась избежать подобного исхода. В итоге Тим Суини констатировал, что это единственный способ сохранить компанию на плаву. В письме Суини нет упоминания о дальнейших планах в отношении конфликта с Apple. Остаётся загадкой, собирается ли он искать урегулирование и завершить нецелевое расходование средств через мировое соглашение. Пока же можно сделать вывод, что даже такой крупной компании оказалось не по силу изменить правила рынка, находящегося под контролем Apple и Google. Ну а всё это не идёт на пользу обычным геймерам, вынужденным переплачивать 20-30% в виде дополнительных сборов с каждой транзакции.