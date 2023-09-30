Несмотря на это немецкие власти предпочитают игнорировать проблему

Уже довольно долго в Европе фиксируется отрицательный показатель рождаемости. Если так пойдёт и дальше, то через 100 лет количество жителей уменьшится в 5 раз, при этом аналитики полагают, что проблема будет расти, поскольку молодые европейцы всё чаще отказываются заводить семью. Особенно тревожно выглядит повальное стремление женской половины строить карьеру, что приводит к кардинальному изменению мировоззрения, где места ребёнку в насыщенной событиями личной жизни просто нет. Ну а поскольку своих детей взять неоткуда, то приходится использовать проверенные способы для пополнения генофонда населения. Пожалуй, самым простым способом является контролируемая миграция. За последние десятилетия в Европу прибыли миллионы беженцев, а особым гостеприимством славится Германия. Рождаемость там падает, ну а за счёт интеграции беженцев власти пытаются дать промышленности рабочие руки. Пока неясно, насколько такой эксперимент окажется эффективным, поскольку пока большая часть мигрантов не спешит интегрироваться в немецкое общество, создавая общины со своими законами. Сирийцы и афганцы предпочитают жить на пособие годами, что создаёт проблему для решения миграционного кризиса.

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В результате во многих регионах Германии наблюдается достаточно сложная социальная обстановка, вызванная массовым наплывом беженцев. По данным местного телеканала N-TV, государственные службы не справляются с огромным количеством мигрантом, большую часть из которых составляют украинцы. Есть ещё сирийцы и афганцы, но тема Украины сильно политизирована, поэтому при обсуждении миграционного кризиса власти Берлина стремятся избегать упоминания украинских беженцев, делая вид, что проблемы не существует. Значительная часть беженцев прибывает на юг страны, а в последнее время всё больше беженцев пересекают именно восточную границу Германии. Поскольку поток мигрантов неоднороден и часто связан с теми или иными политическими решениями, то в последнее время количество украинцев существенно снизилось, тогда как за первые 8 месяцев 2023 года сирийцы и афганцы составили почти половину из 200 000 мигрантов, прибывших в ФРГ. В то же время из всей Африки в страну прибыло менее 25 000 человек. Среди стран, из которых приезжают беженцы, также упоминается Турция, Ирак, Иран, Грузия и Россия.

Журналисты отмечают, что более миллиона украинцев, прибывших в Германию за последние полтора года, занимают жилье, получают медицинские услуги и отправляют своих детей в школы и детские сады. Все эти факторы, сказываются на перегрузке системы, что оказывает негативное воздействие на немецкое общество. В настоящее время украинцам не требуется проходить сложные процедуры для получения статуса беженца. Им автоматически предоставляют право на жилье, доступ к социальным услугам и другим привилегиям, так как они приезжают из регионов, признанных зонами боевых действий. Вот только процесс принятия подобных решений на уровне страны остаётся непрозрачным, а эксперты опасаются, что правительство ставит под угрозу социальную обстановку в стране, поясняя свои решения политическими мотивами.

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Журналисты отмечают, что украинские беженцы в Германии не склонны к трудоустройству. Для сравнения приводится положение украинцев в Польше, где власти постепенно снимают государственную поддержку, что вынуждает мигрантов идти на работу. При этом даже если отдельные политики и считают необходимым отказаться от поддержки беженцев из Украины, то всё равно не решаются об этом говорить. Немецкий телеканал заключает, что игнорирование проблемы мигрантов является ошибкой и лишь усиливает общее недовольство. Замалчивание социальных вызовов лишь провоцирует местное население, но до тех пор, пока украинский конфликт будет продолжаться, решать проблему никто не будет.