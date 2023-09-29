Похоже, Минобороны РФ взяло под контроль оставшиеся подразделения ЧВК "Вагнер"

Ещё совсем недавно ЧВК «Вагнер» не сходила с передовиц ключевых мировых изданий. «Музыканты» взяли Бахмут, устроили марш на Москву, а после перебрались в Беларусь. Там «оркестр на выезде» сильно нервировал польские власти, а многие аналитики даже опасались, что Пригожин решит взять под контроль Сувалский коридор. Вот только совершенно неожиданно основатель ЧВК «Вагнер» погиб, а с ним ушли и несколько ключевых руководителей частной военной компании. В итоге довольно долго о судьбе «вагнеровцев» не было никакой информации. В некоторых источниках сообщалось, что «музыканты» расформированы, тогда как другие утверждали, что подразделения выполняют свои задачи в полном объёме. Похоже, и первые и вторые ошибались.

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Отметим, что точных данных нет, но есть все основания считать информацию ниже достоверной. Прежде всего стоит обратить внимание на части ЧВК «Вагнер», оставшиеся в Беларуси. Судя по всему, они будут интегрированы в состав местных вооружённых сил, что ощутимо увеличит боевой потенциал армии страны. Лукашенко получил довольно мощный ресурс, но назвать точное количество бойцов, которые решили остаться в Беларуси, не представляется возможным. Также известно о том, что не так давно сам Суровикин посетил ряд стран Африки, а аналитики полагают, что именно генерал ответственен за интеграцию «вагнеровцев» в ряды Минобороны РФ. Всё это происходит без привлечения внимания прессы, но некоторые факты попадают в обозрение журналистов. Например, недавно военкор RT Мурад Газдиев (@msgazdiev) взял интервью у бойцов, которые стоят в районе Кременной и занимаются уничтожением украинских позиций. Это бывшие члены ЧВК «Вагнер», которые перешли в ряды регулярной армии по контракту. Один из артиллеристов уверяет, что многие «музыканты» перешли в Минобороны, а сам он полностью удовлетворён несением службы, поскольку в Бахмуте было намного опаснее.

Ну и сегодня подоспели ещё более интересные новости. Как стало известно, президент РФ встретился с Андреем Трошевым и поручил ему взять на себя формирование добровольческих подразделений. Ранее Трошев исполнял обязанности начальника штаба ЧВК «Вагнер», а на встрече присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Путин отметил, что у Трошева есть большой опыт, позволяющий ему решать подобные вопросы, а всё это находится под контролем Министерства обороны. Очевидно, что ЧВК «Вагнер» прекратила существование как независимая структура. Не исключено, что в некоторых странах Африки «вагнеровцы» ещё могут принимать относительно самостоятельные решения, но уже вскоре такая практика прекратится. По сути рядовым бойцам совершенно всё равно под чьим началом работать. Главное, чтобы были созданы все условия для эффективного выполнения поставленных задач. Ну а противостояние между Пригожиным и Минобороны РФ не шло на пользу общей цели.

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Стоит отметить, что все заявления Западных журналистов, рассказывающих о том, что ЧВК «Вагнер» вернулась в СВО, не имеют под собой никаких оснований. Вот только причина не в том, что «вагнеровцы» не пришли на передовую, а потому, что группировка больше не действует как единое целое и не имеет главного центра управления.