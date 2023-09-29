Система впечатляет и подходит для бескомпромиссных геймеров

Если ваш компьютер сильно устарел, то есть несколько способов решить сложившуюся проблему. Проще всего сделать небольшой апгрейд, усилив ту или иную часть системы. Увы, но чаще всего приходится докупать материнскую плату и процессор, что сильно увеличивает конечную цену и вынуждает переустанавливать операционную систему. Есть пользователи, предпочитающие кардинальный подход, собирая компьютер своими руками из заранее купленных комплектующих, но большая часть людей выбирает самый простой путь. Именно поэтому многие просто идут в магазин или заказывают системный блок в сборке на сайте. Такой подход позволяет получить всё и сразу, но часто компьютер оказывается намного дороже самых нескромных ожиданий. Как стало известно, компания MainGear представила новую линейку игровых ПК под названием Revolt. Решения входят в эксклюзивную коллекцию Drops, а на сайте отмечается, что абсолютно все компьютеры собираются вручную и предварительно настраиваются специалистами.

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MainGear предлагают сразу 6 различных конфигураций, позволяя потенциальным покупателям выбрать наиболее предпочтительный вариант. Особый интерес вызывает максимальная комплектаций, стоимость которой оценивается в немалые 4549 долларов. ПК построен на базе корпуса Hyte Revolt 3, цена которого составляет 129 долларов. Речь идёт о системе в форм-факторе Mini-ITX даже несмотря на то, что внутри скрываются флагманские комплектующие. Специалисты MainGear уверяют, что особое внимание уделялось системе охлаждения, поскольку компактный корпус требует выверенных решений. Сердцем компьютера стал процессор Core i9-13900K, соседствующий с видеокартой Geforce RTX 4090.

При этом для нетребовательных пользователей есть начальная конфигурация, построенная на процессоре Core i5-13400F и видеокарте Geforce RTX 4060. Если добавить ещё 200 долларов, то можно получить видеокарту Geforce RTX 4060 Ti, ну а за нескромные 2099 долларов доступен ПК с видеокартой Geforce RTX 4070. За 3449 долларов можно рассчитывать на Geforce RTX 4080, ну а в последних двух комплектациях ещё и установлены различные процессоры, оперативная память и твердотельные накопители. Флагманская конфигурация преподносится в качестве ультимативного решения, вот только есть все основания с подобными выводами не согласиться. Всё дело в том, что уже совсем скоро Intel выпустит новую линейку процессоров 14-го поколения. В итоге дорогостоящий компьютер на базе Core i9-13900K за немалые 4549 долларов окажется не самым быстрым. Случится это совсем скоро, поэтому энтузиасты должны учитывать подобные моменты.

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Все системные блоки Revolt получили встроенную ручку для простой переноски. Сборщики уверяют, что такая возможность понравится геймерам, которые любят посещать вечеринки, а также не хотят оставлять свой ПК без присмотра. Боковые панели снимаются, а материнская плата направлена вниз, создавая впечатление, что проводов совсем нет. Не обошлось без подсветки, ну а если не придираться к мелочам, то флагманский компьютер может прослужить много лет, позволяя запускать все игры в разрешении 4К на максимальных графических настройках. Самое главное найти соответствующую сумму денег, ведь потратить 4500 долларов на развлечения могут себе позволить единицы.