За прошлый год компании из Германии выплатили в российский бюджет около 400 миллионов евро

Многие иностранные аналитики открыто говорят о том, что действия США направлены не только против России, уничтожить экономику которой мечтали в Белом доме, но и против Европы. Так, именно американское правительство было инициатором санкций, при этом после выдавливания российского газа с рынка ЕС туда хлынул дорогой СПГ. Стоимость сжиженного газа с учётом доставки через океан и перевода из жидкого в газообразное состояние, обходится в 2 раза дороже трубных аналогов, но вернуть ничего нельзя. Северные потоки лежат на дне, а перспективы туманны. США оказывают сильное давление на европейские компании, вынуждая их покидать российский рынок, куда многие инвестировали сотни миллионов долларов. Средства могут быть потеряны окончательно, тогда как на место европейцев придут китайцы. Как оказалось, многие европейские бизнесмены прекрасно понимают происходящее, поэтому не спешат покидать российский рынок несмотря на давление.

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По данным немецкого издательства Bild, в 2022 году 393 компании из Германии инвестировали в российский бюджет в виде налогов 379 миллионов евро. На самом деле годом ранее выплаты были намного больше, но в данном случае важно лишь то, что очень многие сопротивляются давлению со стороны США и отказываются терять деньги. Среди лидеров по объёму отчислений стали: немецкий автопроизводитель BMW (54.78 миллиона евро), сеть мелкооптовой торговли Metro AG (34.94 миллиона евро), строительная компания Knauf (31.17 миллиона евро), химический гигант BASF (22.67 миллиона евро) и производитель оборудования для бань и саун EOS (20.78 миллиона евро). Немецкие журналисты негодуют, указывая на то, что подобная практика в сложившихся условиях недопустима. Что любопытно, пресса делает вид, что не понимает простых правил рынка. Как уже было сказано выше, на место компаний из Германии обязательно придут китайцы, ну а остановка отгрузки товаров в Россию грозит снижением производства, а значит меньше денег в бюджет Германии. Как следствие – потеря рабочих мест и другие социальные проблемы, на которые в Bild не обращают внимания, высказывая популистские заявления.

Эксперты отмечают, что решение остаться на российском рынке объясняется различными факторами. Некоторые компании утверждают, что производят товары и услуги, которые являются неотъемлемыми для жизни и реализуют молочную продукцию, сладости и строительные материалы. Другие ссылаются на заботу о своих сотрудниках. В BMW заявили, что соблюдают санкции, закрыв производственные заводы в России и остановив экспорт. Продукция, которую они все ещё продолжают поставлять на российский рынок, была закуплена до введения санкций в 2022 году. Особенно активно многие компании используют так называемый параллельный импорт через третьи страны, позволяющий эффективно обходить введённые ограничения. Например, в прошлом году наблюдался значительный рост экспорта немецкой продукции в Киргизию и Узбекистан, откуда товары попадают на российский рынок.

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Согласно статистике, общий объем немецких товаров, поставленных в Россию за прошедший год, составил 21.12 миллиарда евро. В итоге Германия продолжает занимать второе место по объёму экспорта после Китая, опережая США на 6 миллиардов евро. Кроме того, через Турцию Россия продолжает получать оборудование от немецкой компании Spinner, а в целом объёмы могут быть и больше, поскольку по параллельному импорту поставляются санкционные товары, а афишировать сделки никто не хочет. Ну а поскольку украинский конфликт и не думает завершаться, то многие компании под давлением США всё же покидают российский рынок. Не сидят без дела чиновники в Киеве. Там составили так называемый список компаний, поддерживающих терроризм. Туда вносят любые компании, которые продолжают вести бизнес в РФ, поднимая вопросы санкций на любых международных площадках, вызывая оскомину у собравшихся.