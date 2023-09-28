Не исключено, что помешать реализации планов может помешать эмбарго галлия со стороны Китая

Российская компания «Рокор», входящая в состав ОЭЗ «Технополис Москва», представила совершенно новую технологию производства монокристаллических пластин. В качестве основы применяется оксида галлия, а методику называют революционной. Информацией поделился исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Владислав Овчинский рассказал, что новая технология будет использоваться в производстве полупроводниковых материалов четвёртого поколения, считающихся самыми современными на сегодняшний день. Отмечается, что российская компания не только разработала новую технологию, но и успешно внедрила её в производство. В настоящее время идёт подготовка к массовому выходу на международный рынок, но точные сроки не раскрываются.

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Овчинский уверен, что пластины из оксида галлия будут востребованы не только на внутреннем рынке России, но и за пределами страны, в том числе у мировых производителей электроники. Отмечается, что пластины из оксида галлия обладают широким спектром применения, начиная с военной промышленности и заканчивая возобновляемой энергией и силовой электроникой. Предполагается, что запуск массового производства на базе «Рокора» приведёт к снижению стоимости пластин, что может положительно повлиять на цену готовых микросхем и устройств, в составе которых они будут использоваться. В случае успешной реализации планов, стоимость российских пластин на основе оксида галлия составит около 3000 долларов за единицу, тогда как аналогичные пластины японского производства стоят более чем вдвое дороже (около 6400 за единицу). Размер пластин российского образца пока не уточняется, но можно предположить, что они будут иметь диаметр, аналогичный японским – 100 мм. Представители компании поясняют, что ключевым условием, позволившим удешевить производство, стал отказ от использования дорогого и редкого металла иридия. Его традиционно применяют при изготовлении таких пластин, тогда как российские инженеры разработали технологию, позволившую снизить конечную стоимость в несколько раз.

Овчинский полагает, что новый технологический процесс, разработанный в «Рокоре», также позволит преодолеть ограничения на доступность и объём материала на мировом рынке. Это ускорит внедрение экологически чистых технологий и увеличит производство современных микроэлектронных продуктов. Сейчас на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвёртого поколения, а данная разработка способна устранить возникший спрос, о чём с уверенностью говорят представители ОЭЗ «Технополис Москва». Известно, что на момент написания материала все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были завершены. Эксперты ОЭЗ «Технополис Москва» оценивают, что полноценное развёртывание пластин из оксида галлия на мировом рынке займёт не более полутора лет. Они также подчёркивают, что технологическое оборудование и специфика процесса дадут «Рокору» временное конкурентное преимущество в течение ближайших 5-8 лет.

Напомним, компания «Рокор» базируется в Зеленограде и была основана в феврале 1994 года. Её уставный капитал составляет 60 800 рублей и распределён между Игорем Алябьевым (53.125%) и генеральным директором Юрием Белоусовым (46.875%). Основной вид деятельности – производство искусственного корунда, а также проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Компания также активно развивает международные связи и сотрудничает с более чем 30 зарубежными компаниями в 20 странах мира. По данным аналитиков, компания «Рокор» демонстрировала рост выручки и чистой прибыли к 2022 году. Выручка составила 128.5 миллиона рублей (рост на 5% по сравнению с предыдущим годом), а чистая прибыль – 28.4 миллиона рублей.

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Несмотря на определённый оптимизм и перспективы, стоит также помнить и о некоторых проблемах. Так, оксид галлия представляет собой химический элемент, который является амфотерным оксидом, бинарным неорганическим соединением металла галлия и кислорода. Его цвет может варьироваться в зависимости от количества атомов кислорода. Например, кристаллы Ga2O приобретают коричневый оттенок, в то время как оксид галлия Ga2O3 имеет белый цвет и обладает свойствами полупроводника. Так вот, на мировом рынке основным поставщиком этого элемента до недавнего времени был Китай, обеспечивавший 84% потребностей отрасли. Как известно, власти Поднебесной ограничили продажу галлия, поэтому не исключено, что и российские импортёры останутся без доступа к этому химическому элементу.