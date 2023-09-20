Французские власти намерены унять запросы производителей и активно борются с шринкфляцией

Жители России за последние 20 лет пережили уже несколько экономических кризисов, поэтому привыкли к нестабильности в экономике. Можно сколько угодно рассказывать о том, что во всём виноваты американцы, которые сбрасывают свои долги на другие страны, но суть от этого не изменится. Как оказалось, шринкфляция уже давно бродит по российским супермаркетам, тогда как европейцы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Похоже, пришла очередь Франции, которая много десятилетий жила за счёт рабского труда африканцев, выкачивая из недр «Чёрного континента» золото, уран и другие ресурсы.

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Прежде всего отмети, что шринкфляция – это довольно распространённая практика производителей, пытающихся снизить расходы, но не решающихся повышать цены на свою продукцию. Вместо этого принято менять размер упаковки, либо класть внутрь немного меньше готовой продукции. Например, выше вместо десятка яиц вы можете увидеть всего 9 штук и специальную упаковку. Точно также появляется подсолнечное масло, из которого куда-то испарилось больше 100 грамм продукта, или сотни других продуктов, спокойно лежащих на наших полках. Во многих супермаркетах принято указывать цену за литр или килограмм, вот только делается это не всегда, а информация дана мелким текстом и не всегда доходит до конечных покупателей. Как было сказано выше, шринкфляция уже какое-то время шагает по Франции, ну а местные супермаркеты начали кампанию по выявлению случаев обмана потребителей.

Отдельно отмечается, что речь идёт только о товарах, в которых уменьшилось количество без снижения стоимости. Что интересно, подобным промышляют не только мелкие бренды, действительно сталкивающиеся с финансовыми трудностями, но и настоящие гиганты, прибыль которых продолжает расти несмотря на падение доходов населения. Например, за обманом покупателей пойманы Nestle и Unilever, а сеть супермаркетов Carrefour назвала 26 продуктов, которые стали жертвами шринкфляции. Простой пример, размер упаковки чайного напитка уменьшился, а цена за литр выросла на 40%. Оправдать такое невозможно, ведь расходы производителя в худшем случае выросли на 10%, тогда как теперь владелец компании будет получать сверхприбыль, что непременно ударит по кошелькам обычных потребителей.

Примечательно, что большая часть товаров выглядит как раньше, а директор по коммуникациям сети супермаркетов Carrefour заявил, что он и его коллеги намерены оказать давление на производителей. Были проведены предстоящие переговоры, которые не увенчались успехом, поскольку компании отказались снижать цены на тысячи товаров первой необходимости, несмотря на удешевление стоимости сырья. Некоторые и вовсе заявили, что заботятся о потребителях, ведь уменьшение количества йогурта или чипсов ведёт к снижению питательной ценности продукта. Опрошенные покупатели уже заявили, что больше не станут покупать сомнительные товары, а некоторые объявили бойкот брендам. Ну а когда покупатели начали разбираться в ситуации, то неожиданно выяснили, что руководство Carrefour только пытается казаться правильным. Так, у супермаркета есть товары собственного производства, некоторые из которых попали под удар шринкфляции. Удивительно, но владельцы Carrefour отказываются снижать цены и не комментируют происходящее. Похоже, недовольство рядовых французов уже дошло до властей, ведь недавно правительство выразило свою критику по поводу происходящего и обязало указывать на этикетках, если вес товара изменился без снижения цены. Новые меры вступят в силу с ноября, что позволит унять шринкфляцию, но не победить её окончательно.

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