Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России майнерам больше не рады – власти хотят увеличить цену на электричество до 4 раз
Идея принадлежит вице-премьеру Новаку

реклама

Майнинг в России утратил свою привлекательность как источник заработка для небольших ферм ещё в 2022 году. Это произошло по ряду причин, включая снижение курса Биткоина, ведь в многие частники покупали оборудование в несколько раз дороже его реальной стоимости. Тогда майнеры надеялись быстро окупить вложения, полагаясь на высокий курс криптовалюты, но в итоге оказались в западне и вынуждены большую часть выручки отдавать на выплату кредитов и оплату электричества. Не стоит забывать, что тогда же Ethereum окончательно перешёл на стейкинг, что сделало майнинг невозможным, ну а последующее обесценивание других криптовалют и вовсе обрушило доходность ферм, построенных на видеокартах. Одновременно с этим в начале 2022 года в России появились идеи о полном запрете операций с криптовалютами, включая майнинг. Предложение об этом поступило от Центрального банка, но было критически оценено президентом России. Тогда В. Путин настоял на том, что стране не нужно отказываться от перспективной технологии, ну а сегодня против майнеров выступил Александр Новак.

реклама

Как стало известно, вице-премьер предлагает целый ряд мер, которые грозят полным крахом для средних и крупных ферм, а значит вместо того, чтобы развиваться, отрасль перейдёт в тень. По мнению Новака, нужно ввести запрет на новые подключения майнинг-центров к существующим электросетям. Кроме того, следует разработать механизм снижение приоритета при подключении к сетям в регионах с ограниченным энергопотреблением, а также внедрение механизма для принудительного отключения майнеров от сетей. Вице-премьер полагает, что в перспективе майнеров и вовсе нужно изолировать от энергосетей, заставив фермеров перейти на собственное производство электроэнергии. Но если всё это фантазии, провести в рамках действующего законодательства будет непросто, то куда реальнее кажется новая инициатива чиновника, предлагающего повысить тариф на электричество для майнеров. Всё это преподносится под соусом дополнительной выгоды для бюджета, ведь майнеры с радостью отдадут свои деньги властям, не получая взамен никаких гарантий и находясь под угрозой полной блокировки. Если проект Новака будет принята, то уже скоро в России могут быть введены специальные тарифы на электроэнергию для майнеров, о чём пишут в «Коммерсанте». Что любопытно, тарифы будут ощутимо выше не только в сравнении с действующими для физических лиц, но и превзойдут таковые для бизнеса.

Эксперты отмечают, что подобная инициатива не характерна для российского законодательства, поскольку в истории страны никогда ранее стоимость электроэнергии не зависела от вида деятельности. Даже несмотря на то, что стоимость одного киловатт-часа может различаться в зависимости от региона и от того, подключено ли здание к газовой сети, никогда ранее власти не вводили дополнительные платежи на основе типа деятельности. Известно, что инициатива о введении новых тарифов получила поддержку со стороны Министерства Энергетики. Если эти предложения будут приняты, тарифы для майнеров значительно возрастут. Предполагается, что первоначально тарифы будут введены не во всех регионах, а только в некоторых, но пока точных сведений по этому поводу пока в прессе нет. В настоящее время Министерство Энергетики предлагает взимать дополнительные сборы только с компаний, занимающихся майнингом. Однако инициатива находится на стадии разработки, и её конечная версия может затронуть и физических лиц.

Изменение тарифов на электроэнергию для майнеров будет внедрено в регионах, где наблюдается нехватка генерации, существует риск прерывания энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей. В первую очередь это относится к Бурятии и Забайкальскому краю, а также Иркутской области, которая стала домом для огромного количества фермеров со всего мира. Осведомлённые источники уверяют, что общая мощность промышленного майнинга в России составляет около 2 ГВт, а оптимальная стоимость для обеспечения прибыльности этого бизнеса составляет около 4,5 рубля за 1 кВт⋅ч. Если предложения Министерства Энергетики будут приняты, майнеры в Иркутской области будут вынуждены платить до 73% больше за каждый кВт⋅ч (до 4.7 рубля), в Бурятии цены возрастут до 333% (до 11 рублей), а в Забайкальске – до 133% (до 9 рублей за кВт⋅ч).

Как уже было сказано выше, Иркутская область стала Меккой для майнеров, поскольку местные поставщики электроэнергии предлагают относительно низкие тарифы. Но даже там майнеры сталкиваются с проблемами, а недавно компания «Иркутскэнергосбыт» выставила долг в размере почти 29 миллионов рублей на одного из жителей Иркутской области, изменив тариф на электроэнергию и пересчитав все платежи без согласия потребителя. Этот случай был рассмотрен судом, который принял сторону компании. По информации журналистов, Министерство Энергетики не является инициатором новых майнерских тарифов на электричество, ведь главным лоббистом (как уже было сказано выше) выступает именно вице-премьер. Оказывается, Новак ещё этим летом поручил специалистам разработать новую систему тарифов и критериев для выявления майнинг-компаний. Министерство Цифрового Развития и Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС) также оказывают содействие в создании новой системы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Министерство Энергетики предлагает создать в каждом регионе специальные комиссии, которые будут искать майнинг-центры среди местных компаний. Один из критериев может быть стабильно высокий уровень энергопотребления, который не зависит от времени суток или дня недели. Комиссиям доверят проведение проверок в помещениях компаний, подозреваемых в майнинге, и анализ интернет-трафика, что и позволит отличить майнинг-центры от дата-центров, которым также требуется большое количество электроэнергии в режиме 24/7. Неясно, к чему это приведёт, ведь сама по себе инициатива действительно логична. Крупные майнеры сжигают огромное количество энергии, но платит по заниженному тарифу. Вот только есть большие опасения, что закон приведёт к росту коррупции, а чиновники получат ещё один инструмент для получения взяток. В итоге в накладе останется бюджет и сами майнеры, а это плохой знак для стабильного роста индустрии в стране. 

#майнинг #криптовалюты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На рынке видеокарт наблюдается очередное повышение цен
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
7
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
31
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
+
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
+
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Нейросеть показала персонажей Игры престолов в образе детей
1
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
9
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
1
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
3
Китай создал самый мощный суперкомпьютер на Земле и держит характеристики в тайне из-за санкций США
1
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
25
Intel будет изготавливать процессоры следующего поколения с использованием «стеклянной подложки»
2
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+
Украинские военные ради экономии и дешевизны изготавливают самодельные дроны из фанеры и труб
2
Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
4

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
2
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
131
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
96
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
39
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
17
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
46
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
16
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
16:59
Ты и есть автор, он все правильно говорит
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Даниил Лавкрафт
16:59
Да, нужно больше бабок и пора менять способ их доения. Но что мешало просто брать долю с любой прибыли, включая внутриигровой магазин? Плата за установки - это дикая, абсурдная чушь которую никак нель...
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
истребитель хохлизма
16:54
причем здесь изнасилованные японцы вообще, просто напоминают о своем существовании ?
Aydinlik: Запад хотел уничтожить Россию санкциями, но повалил на землю сам себя
OldBrave
16:50
и кто такой, этот Песков? - Пургомет!
Песков: конфликтов между Украиной и странами Евросоюза будет все больше
Алексей Ломакин
16:50
Небеспокойтесь.Наши подЬедут и всё всем сделают,но только не у себя.Не переживайте рывка будет.
У властей США нет оснований полагать, что Китай способен массово выпускать 7-нм чипы
Алексей Енютин
16:49
А зачем сразу обзываться? По запросу "компьютерное шасси", кстати, выдаются корпуса. Механизмы в микроволновке являются встроенными в ее корпус, в то время, как комплектующие компьютера "навешиваются...
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
PGH_XS_LOCK
16:47
Да разъебать к ебаной матери этот ёбаный Париж, ядерки хватает. В Чем проблема ?
Париж и Киев обсуждают передачу ВСУ французских истребителей Mirage-2000
Чaтo-Б0t
16:47
Грохнут этого Кузьминова скоро сами же каклы. И поделом ему будет.
Чат-бот Bard компании Google будет искать ответы на запросы в Gmail, YouTube, Google Docs и других сервисах
Апшеронский скакел
16:46
Он и есть быдло
Песков: Путин не опустился бы до уровня личных оскорблений в адрес Байдена
Чaтo-Б0t
16:45
Скоро Некроину с тыла пшеки начнут окучивать.
Украина может лишится союзника после речи Зеленского в ООН
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем